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Динамо — Краснодар — 0:1, видеообзор матча 6-го тура РПЛ: гол Са, статистика, 25 августа 2024

«Краснодар» непобедим и проходится по топ-клубам! Устроили концерт на двоих с «Динамо»
Георгий Илющенко
Отчёт «Динамо» — «Краснодар» — 0:1
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Правда, был всего один забитый мяч. А у команды Мусаева 0 поражений в сезоне и две победы над топ-клубами.

Случился первый ремейк чемпионского матча, только теперь — в Москве. Который по иронии судьбы как раз чемпионским не стал. Тогда победил «Краснодар». Теперь — тоже. Спасибо Станиславу Агкацеву.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 17:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
0 : 1
Краснодар
Краснодар
0:1 Са – 25'    

Мурад Мусаев вообще не изменил стартовый состав, по сравнению с прошлым матчем. И это удивляло, потому что «Пари НН» додавили после замен. В итоге Гонсалес, Черников, Кривцов, Козлов и главный герой Кобнан снова остались на лавке. Марцел Личка же с первых минут выпустил Маричала (слева в защите) и Гладышева (Нгамалё, увы, выбыл надолго). В опорной зоне вновь сыграл Лаксальт, а Фомин оказался в запасе.

Соперники начали вообще без раскачки. Складывалось впечатление, что смотришь матч топ-команд АПЛ. Высокие скорости, постоянный обмен моментами — от такого футбола реально испытываешь удовольствие. Особенно на контрасте со вчерашней игрой «Зенита» и «Спартака». Преимущества при этом не было ни у «Динамо», ни у «Краснодара».

Главной проблемой, помимо постоянных офсайдов (из него, например, забил Джон Кордоба), оставалась реализация. Командам не хватало удачи. До 25-й минуты, когда Са на левом краю легко обошёл Дасу и пробил, а Бальбуэна неловко срезал мяч в собственные ворота. Израильтянин просто пятился назад и вообще не мешал. Гол, кстати, всё равно засчитали на бразильца. Для него он стал только вторым в России за 21 выход на поле.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Единственным, кто выпадал из атакующей игры, был Ярослав Гладышев: часто терял мяч, проигрывал борьбу за позицию и ошибался в передачах. Его инертность с запасом компенсировала самоотверженность Хорхе Карраскаля и Константина Тюкавина — они оба были безумно нацелены на гол и сделали лучшим футболистом первого тайма Агкацева аж с пятью сейвами. Если Матвей Сафонов в Париже включил трансляцию, то наверняка оценил форму экс-партнёра. Андрей Лунёв тоже был в полном порядке и спас трижды. Сперцян, Са и Кордоба его и динамовскую оборону как следует напрягли.

Несмотря на победный счёт, Мусаев в перерыве сделал сразу тройную замену: Гонсалес, Черников и Олусегун сменили Петрова, Кастаньо и Батчи. Личка ограничился одной и поменял Маричала на Скопинцева.

Москвичи продолжили бомбардировку. Один только Тюкавин в дебюте второго тайма то пяткой вывел один на один с вратарём Бителло, то Гонсалеса перевисел и головой кивнул. Агкацев оба раза продемонстрировал яшинскую прыгучесть.

Станислав Агкацев в матче «Динамо» — «Краснодар»

Станислав Агкацев в матче «Динамо» — «Краснодар»

Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Станислав тащил и дальше, став динамовским криптонитом. Если в первой половине игра шла на встречных курсах, то во второй бело-голубые долго доминировали. С 46-й по 75-ю минуту соотношение ударов было 11:1. За этот же промежуток «Краснодар» ещё и четыре жёлтые заработал.

Лунёв долго скучал без работы. А как только он включился, его вывел из строя Кордоба — Джон пошёл на Андрея и в борьбе за мяч заехал ему коленом по голове. Пришлось выпускать Лещука, а тот вскоре взял и эффектно выручил! Дважды! Тот же колумбиец в контратаках выбегал с ним один на один — и оба раза не переиграл в ближнем бою.

«Динамо» давило. Но ворота Агкацева, похоже, были заколдованы. Всего у него набралось девять сейвов. Статистический портал Sofascore выдал ему высочайшую оценку 8,8. Хотя дело, конечно, не только в геройстве Станислава — один только Карраскаль играл потрясающе и всё же промахивался слишком часто.

Получилось прямо как в прошлом сезоне. «Динамо» после осечек «Зенита» могло выйти на первое место и уступило «Краснодару», который по-прежнему непобедим. Только теперь возможностей исправиться впереди ещё много.

«Спартак» и «Зенит» сыграли куда менее ярко:
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