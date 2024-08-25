Мбаппе порет моменты в «Реале». А вот Эндрику хватило одного удара

Удивительная ситуация. В чемпионате Испании встречались «Реал» и «Вальядолид», когда мадридский клуб шёл ниже в турнирной таблице. Понятно, что это лишь матч 2-го тура, но всё равно непривычно. Так что от «Реала» особенно ждали победы. Второй тур подряд терять очки (да ещё дома с новичком лиги) было совсем неприлично для действующего победителя ЛЧ. Этот трофей был представлен зрителям перед матчем с «Вальядолидом» (первая домашняя игра для «Реала» в сезоне).

Презентация трофея действующего победителя ЛЧ Фото: Florencia Tan Jun/Getty Images

Только вот встреча у «Реала» явно не задалась. Первый тайм получился невзрачным. Ни одна из команд не создала ни одного действительно голевого момента. Разве что удар Мбаппе с острого угла на 32-й минуте. Хотя у «Реала» вышла его уже основная тройка атаки с Килианом в центре нападения и с Винисиусом и Родриго на флангах. Правда, несколько вынужденных перестановок Карло Анчелотти всё-таки пришлось внести. Травмированного Джуда Беллингема заменил Арда Гюлер, а вместо дисквалифицированного Ферлана Менди вышел Франсиско Гарсия.

К перерыву могло показаться, что размен Мбаппе на Тони Крооса не усилил «Реал», а скорее расслабил. Количество брака в передачах оставляло вопросы.

В начале второго тайма «Реал» всё-таки смог открыть счёт. Когда с игры мало что получалось, помог штрафной, который заработал Гюлер. К мячу подошёл Федерико Вальверде и в не самой очевидной ситуации решился на прямой удар по воротам. Мяч пошёл точно в дальний угол.

Правда, на повторе было видно, что он задел одного из защитников «Вальядолида». И лишь чуть-чуть изменил направление, но этого хватило, чтобы вратарь не смог дотянуться.

Гол Федерико Вальверде Фото: кадр из трансляции

Вот после этого у «Реала» уже действительно пошли моменты. Несколько неплохих шансов было у Гюлера, но каждый раз с его ударами удавалось справляться. А на 69-й минуте турок уступил место Луке Модричу. Свои моментики возникали и у «Вальядолида», но хозяева были намного ближе ко второму голу, чем гости – к первому. На 79-й минуте Мбаппе запорол убойный момент, оказавшись с мячом прямо перед воротами, но пробил точно во вратаря.

Несмотря на хорошую игру «Реала» во втором тайме, преимущество в один мяч долгое время заставляло нервничать. Особенно когда Мбаппе упустил ещё один отличный момент. Победу хозяевам гарантировал Браим Диас, который вышел один на один с вратарём и аккуратно его перекинул. Ну а финальную точку поставил Эндрик, изящно уйдя от соперника и пробив в ближний угол – 3:0. «Реал» не позволил «Барселоне» и другим соперникам оторваться больше чем на три очка.