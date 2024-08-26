В «Зенит» едет форвард из клуба Марадоны. Неужели вместо Соболева?

23 августа аргентинский журналист Сесар Луис Мерло сообщил, что «Зенит» близок к приобретению нападающего Лусьяно Гондоу. Казалось, очередной слух, которых в летнее ТО было достаточно. Но потом историю поддержали другие крупные порталы страны, выпуская различные подробности о грядущей сделке. А вчера футболист подтвердил, что летит в Санкт-Петербург. Уже представляете в этот момент лицо Александра Соболева? Похоже, Гондоу как раз тот футболист, который покрывает аналогичный функционал, требующийся главному тренеру петербуржцев.

Неужели сделка по Соболеву и правда — всё?

Что известно о возможном переходе Гондоу

После инсайда Мерло информацию подхватило крупное аргентинское издание Ole. И добавило подробностей. В стране потенциальный переход Гондоу сравнивают с кейсом Николаса Домингеса, который случился несколько лет. Тогда сделка за € 17,5 млн с «Болоньей» была согласована за несколько дней, а переход назвали «молниеносным». Сейчас — похожая история. По данным Ole, клубы очень быстро договорились, и трансфер практически готов. А Гондоу может стать самой дорогой продажей в истории «Аргентинос Хуниорс». Предыдущее достижение было установлено после перехода Николаса Гонсалеса в «Штутгарт» за € 11.2 млн.

По данным источника, петербургский клуб готов заплатить за футболиста около € 12 млн. И в субботу, 24 августа, он вместе с представителями отправился в Россию на финальный этап переговоров. Форварду предложили четырёхлетний контракт с возможностью продления ещё на сезон. Вчера Гондоу подтвердил, что вот-вот окажется в «Зените»: «Это хороший шаг в моей карьере и замечательный клуб».

Как сообщает телеграм-канал «Кафешка», клуб действительно просматривал игрока по совету Алехандро Домингеса, который сейчас работает агентом. Однако других подробностей сделки в российских медиа пока не появлялось. А в воскресенье вечера свой переход подтвердил сам парень.

Чем хорош аргентинский нападающий?

Это не классический столб. Скорее мощный форвард, способный продавливать и имеющий хороший удар. Рост — 189 см, так что это точно не футболист для быстрых переходов в атаку и резких рывков. Зато ему периодически предоставляют право бить штрафные.

В Аргентине у 23-летнего нападающего хорошая репутация. Он выступает за клуб, из которого Диего Марадона переходил в «Барселону». А к этой команде всегда особенное внимание. Гондоу – воспитанник «Атлетико Сармьенто», за который в сумме провел 85 матчей и оформил 17+6. А летом 2023 за € 3,1 млн перебрался в «Аргентинос Хуниорс», где прибавил – 14+5 всего за 38 игр.

Лусиано Гондоу в молодёжной сборной Аргентины Фото: Claudio Villa/Getty Images

Интересно, что он даже не попал в заявку на последний матч команды с «Ураканом». Возможно, ещё один сигнал к тому, что трансфер близок.

Гондоу высоко ценят в молодёжной сборной Аргентины. Во-первых, он помог команде квалифицироваться за Олимпийские игры — 2024, забив решающий гол бразильцам. А в финальном турнире поучаствовал во всех четырёх матчах за свою страну.

При этом не исключено, что переход Гондоу – история, которая не коснётся потенциального трансфера Александра Соболева. Так или иначе «Зениту» не помешают три центрфорварда, а в случае прихода и россиянина у клуба появится возможность отпустить Ивана Сергеева.