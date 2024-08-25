«Локомотив» — новый лидер РПЛ! «Ростов» Карпина переехали с историческим рекордом. Видео

После проигрыша «Динамо» у «Локо» появилась дополнительная мотивация: ведь в случае победы над «Ростовом» команда вышла бы в единоличные лидеры РПЛ. Тем более дончан команда Михаила Галактионова уже побеждала – в Кубке России с минимальным счётом. Да и сейчас железнодорожники находятся просто в отличной форме. Единственный матч без победы – с «Динамо». Но и там как минимум на ничью они наиграли.

«Ростов» же в этом сезоне пока не так стабилен – совсем недавно сделал суперкамбэк на своём поле с «Оренбургом». Но Валерий Карпин всё равно был недоволен содержанием игры. И похожие эмоции у него наверняка были уже по ходу первого тайма.

Ведь хозяева забили уже на второй минуте. Мяч закинули на Наира Тикнизяна, который с фланга отпасовал на Дмитрия Воробьёва. Правда, судья сразу же зафиксировал офсайд. И он действительно был огромный. Москвичи продолжили агрессивную игру впереди и активно прессинговали. «Ростов» оказался к такому не готов. И выглядел растерянно. Неудивительно, что это привело к перехвату и новому моменту. Алексей Батраков подхватил мяч, подбежал к чужой штрафной и здорово пробил точно в угол. Для Даниила Одоевского это был первый матч за команду в РПЛ, но шансов спасти её не было.

«Локо» планировал увеличить преимущество, но очень быстро пропустил. Причём гол пришёл из ничего. Мяч оказался на фланге, откуда Андрей Лангович забросил его вперёд на открывающегося Роналдо. Получилось максимально эффективно: нападающий оторвался от всех и бахнул в ближний.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После игра слегка успокоилась. Хаос ушёл, и началось тактическое противостояние. «Локо» чаще владел мячом, а «Ростов» стабильно кусал прессингом. Много фолов, офсайдов и почти без моментов. Показалось, что обе команды нацелены прежде всего на то, чтобы не пропустить. Получалось недолго. На 37-й минуте светлая голова Батракова увидела открывание Ильи Самошникова, который сначала обработал, а потом сразу пробил.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что после этой передачи Батраков сравнялся по системе «гол+пас» с Максимом Глушенковым. У него стало 3+5. Крутейшее достижение для 18 лет.

После перерыва никто даже не успел понять, сделали ли тренеры замены, как «Локо» забил. Потребовалось около семи секунд и пяти передач. Дмитрий Баринов из центрального круга увидел шикарное открывание Воробьёва, а он перед воротами не стал жадничать и дал забить Тикнизяну. Просто красота.

После этого мяч сразу забрал «Ростов» и бросился отыгрываться. Но всё никак не везло. Сначала супершанс не реализовал Максим Осипенко, который наверняка бил примерно с 10 метров. Потом – суперспасение Ильи Лантратова. Константин Кучаев здорово подставил голову, мяч сильно летел в ворота, но голкипер успел среагировать, а потом резко поднялся и засейвил во второй раз.

Это был тот самый случай, когда не самая надёжная игра в обороне компенсировалась крутыми действиями голкипера. Но и дончане тоже мазали. И никак не могли реализовать свои шансы.

«Локо» долго удерживал комфортное для себя преимущество. Но за минуту до конца добавленного времени всё-таки пропустил один мяч. Однако на большее их не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А ещё москвичи установили исторический рекорд – команда забивает в 23 матчах подряд. А к этому добавилось и лидерство в РПЛ. Надолго ли?