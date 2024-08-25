Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Олимпик Марсель — Стад Реймс. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Локомотив — Ростов — 3:2, обзор матча 6-го тура, видео голов, РПЛ-2024/2025

«Локомотив» — новый лидер РПЛ! «Ростов» Карпина переехали с историческим рекордом. Видео
Дмитрий Зимин
Отчёт «Локомотив» — «Ростов» — 3:2
Аудио-версия:
Комментарии
И как же снова хорош Батраков.

После проигрыша «Динамо» у «Локо» появилась дополнительная мотивация: ведь в случае победы над «Ростовом» команда вышла бы в единоличные лидеры РПЛ. Тем более дончан команда Михаила Галактионова уже побеждала – в Кубке России с минимальным счётом. Да и сейчас железнодорожники находятся просто в отличной форме. Единственный матч без победы – с «Динамо». Но и там как минимум на ничью они наиграли.

«Ростов» же в этом сезоне пока не так стабилен – совсем недавно сделал суперкамбэк на своём поле с «Оренбургом». Но Валерий Карпин всё равно был недоволен содержанием игры. И похожие эмоции у него наверняка были уже по ходу первого тайма.

МИР Российская Премьер-лига . 6-й тур
25 августа 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
3 : 2
Ростов
Ростов-на-Дону
1:0 Батраков – 10'     1:1 Роналдо – 13'     2:1 Самошников – 37'     3:1 Тикнизян – 46'     3:2 Роналдо – 90+6'    

Ведь хозяева забили уже на второй минуте. Мяч закинули на Наира Тикнизяна, который с фланга отпасовал на Дмитрия Воробьёва. Правда, судья сразу же зафиксировал офсайд. И он действительно был огромный. Москвичи продолжили агрессивную игру впереди и активно прессинговали. «Ростов» оказался к такому не готов. И выглядел растерянно. Неудивительно, что это привело к перехвату и новому моменту. Алексей Батраков подхватил мяч, подбежал к чужой штрафной и здорово пробил точно в угол. Для Даниила Одоевского это был первый матч за команду в РПЛ, но шансов спасти её не было.

«Краснодар» в этом сезоне вообще непобедим:
«Краснодар» непобедим и проходится по топ-клубам! Устроили концерт на двоих с «Динамо»
«Краснодар» непобедим и проходится по топ-клубам! Устроили концерт на двоих с «Динамо»

«Локо» планировал увеличить преимущество, но очень быстро пропустил. Причём гол пришёл из ничего. Мяч оказался на фланге, откуда Андрей Лангович забросил его вперёд на открывающегося Роналдо. Получилось максимально эффективно: нападающий оторвался от всех и бахнул в ближний.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

После игра слегка успокоилась. Хаос ушёл, и началось тактическое противостояние. «Локо» чаще владел мячом, а «Ростов» стабильно кусал прессингом. Много фолов, офсайдов и почти без моментов. Показалось, что обе команды нацелены прежде всего на то, чтобы не пропустить. Получалось недолго. На 37-й минуте светлая голова Батракова увидела открывание Ильи Самошникова, который сначала обработал, а потом сразу пробил.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что после этой передачи Батраков сравнялся по системе «гол+пас» с Максимом Глушенковым. У него стало 3+5. Крутейшее достижение для 18 лет.

После перерыва никто даже не успел понять, сделали ли тренеры замены, как «Локо» забил. Потребовалось около семи секунд и пяти передач. Дмитрий Баринов из центрального круга увидел шикарное открывание Воробьёва, а он перед воротами не стал жадничать и дал забить Тикнизяну. Просто красота.

После этого мяч сразу забрал «Ростов» и бросился отыгрываться. Но всё никак не везло. Сначала супершанс не реализовал Максим Осипенко, который наверняка бил примерно с 10 метров. Потом – суперспасение Ильи Лантратова. Константин Кучаев здорово подставил голову, мяч сильно летел в ворота, но голкипер успел среагировать, а потом резко поднялся и засейвил во второй раз.

Это был тот самый случай, когда не самая надёжная игра в обороне компенсировалась крутыми действиями голкипера. Но и дончане тоже мазали. И никак не могли реализовать свои шансы.

«Локо» долго удерживал комфортное для себя преимущество. Но за минуту до конца добавленного времени всё-таки пропустил один мяч. Однако на большее их не хватило.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал».

А ещё москвичи установили исторический рекорд – команда забивает в 23 матчах подряд. А к этому добавилось и лидерство в РПЛ. Надолго ли?

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android