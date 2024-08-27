Обляков изменился и снова тащит ЦСКА. Теперь у него новая и уникальная роль

Иван Обляков превратился в важнейшего футболиста ЦСКА. Старт сезона-2024/2025 доказывает, что без 26-летнего полузащитника команду представить сложно. Он классно защищается, помогает в прессинге, создаёт моменты и забивает мячи. На старте карьеры в ЦСКА к Ивану возникало много вопросов, но уже третий сезон он доказывает свою крутость. А в чём именно она проявляется? Разбираемся.

После трансфера в ЦСКА Облякова часто критиковали. Но с весны 2023 года он стал важнейшим игроком

Обляков перебрался в ЦСКА в 2018 году и с того времени проводит минимум по 20+ матчей в сезоне РПЛ. Если Иван готов, то почти всегда появляется в старте. За рамки можно вынести разве что сезон-2022/2023. Тогда Обляков провёл в РПЛ 28 игр, но только в 22 вышел в основе. А в прошлом сезоне он сыграл в 27 встречах, появившись в старте уже 26 раз.

Иван никогда за эти шесть лет не выпадал из основной обоймы у таких разных тренеров, как Виктор Гончаренко, Ивица Олич, Алексей Березуцкий, Владимир Федотов и Марко Николич. Однако к Облякову частенько возникали вопросы: как по продвижению мяча, так и по действиям в защите и атаке. Да ещё и различные повреждения мешали выйти на пик.

Иван Обляков в игре за ЦСКА Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Мощный прогресс у Ивана произошёл весной 2023 года. За 12 матчей в чемпионате он забил шесть мячей и оформил три ассиста. Федотов передвинул хавбека в тройку нападения, хотя раньше предпочитал использовать в центре поля или как левого латераля. В сезоне-2023/2024 Иван окончательно стал тяготеть к атаке. Федотов видел в нём либо креативного игрока полузащиты, либо инсайда в тройке нападения.

Позиция зависела скорее от кадровой ситуации в ЦСКА, но Обляков приносил пользу везде. За 27 матчей он совершил 8 (3+5) результативных действий. При этом Иван стал вторым игроком ЦСКА в сезоне по отборам (22), третьим — по перехватам (23) и вторым – по кроссам (62). А ещё заработал на себе 32 фола (четвёртый в команде). Универсальный солдат.

В нынешнем сезоне Марко Николич использует Ивана в центре поля. Единственным исключением стал матч с «Краснодаром», где он вышел в атакующей тройке. Обляков отвечает за креатив, а его партнёры по полузащите (Кристиян Бистрович или Саша Зделар) – за разрушение. Хотя стоит отметить важность Ивана в обороне (подтверждение – позже). ЦСКА же забил 11 из 13 мячей в сезоне при участии Облякова. Николич не сломал схему и важнейшие принципы игры Федотова, что помогает Ивану действовать успешно.

Как Обляков генерирует голевые моменты и забивает?

Иван за шесть матчей сезона РПЛ забил четыре мяча и оформил два ассиста. Но также на его счету несколько предголевых передач. Важный скилл полузащитника – исполнение стандартов. Например, Обляков отдал предголевые пасы в матчах с «Пари НН» (навесил со штрафного, забил Игорь Дивеев) и «Оренбургом» (со штрафного на Тамерлана Мусаева и подавал угловой, после которого отличился Дивеев). Также Иван поучаствовал в голевых атаках с «Краснодаром» (пробил по воротам, затем добивали Койта и Дивеев) и «Акроном» (отдал пас на Файзуллаева, который затем ассистировал Мусаеву).

Во встречах с «Оренбургом» и «Акроном» Обляков записал своё имя в протокол, став автором результативных передач. С оренбуржцами он покатил мяч на Келлвена, а с тольяттинцами сделал шикарный навес с углового на Мойзеса.

Интересно, что забивает Иван исключительно из штрафной, подключаясь к атакам. Он забил в касание «Пари НН», затем оказался первым на добивании во встрече с «Оренбургом», а с «Акроном» покатил в пустые ворота.

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С тольяттинцами Обляков также уверенно исполнил пенальти. Карту голов Ивана было бы логичнее увидеть у игрока с ролью инсайда или вингера. Обляков же действует в центре поля, предпочитая сваливаться в полуфланги. Но понимает тайминги, когда стоит включиться в штрафную.

Карта голов Ивана Облякова Фото: «Чемпионат»

Обляков – топ в атаке. А в защите круче его только один игрок ЦСКА

Интересный факт от Opta: в матче с «Акроном» Обляков впервые за 213 матчей в РПЛ набрал три результативных действия в одной встрече. А что по статистике? Иван – шестой футболист чемпионата по голам+ассистам в среднем (1,01), четвёртый – по ожидаемым голам (xG – 2,91) и ожидаемым результативным пасам (xA – 1,13). Также Обляков входит в топ-10 РПЛ по ключевым передачам (2,2, шестой) и кроссам (2,2, пятый). Он ведёт игру ЦСКА, совершая в среднем 70,3 касания за игру с точностью передач 82%.

Но Обляков пашет и в обороне. Удивительные цифры: он занимает второе место в ЦСКА по количеству отборов за матч (1,8). Столько же, например, у Игоря Дивеева, а впереди – только Виллиан Роша (2). Также Обляков – второй по перехватам (1,5), где его обошёл только бразильский центральный защитник ЦСКА (1,7). Желание работать не только в созидании, но и защите ярко подсвечивает тепловая карта полузащитника.

Тепловая карта Ивана Облякова Фото: «Чемпионат»

Легенда ЦСКА выделяет Облякова. А Личка хотел бы забрать Ивана в «Динамо»

За первый месяц нового сезона РПЛ чаще Облякова, наверное, хвалят только Максима Глушенкова. Интересный комментарий дал главный тренер «Динамо» Марцел Личка. На вопрос, хотел бы он видеть в клубе Ивана Облякова, он ответил следующее:

Марцел Личка главный тренер «Динамо» «Для меня это один из топовых игроков РПЛ, и, если бы я мог его забрать, сразу бы забрал — за минуту. Но, как уже сказал, трансферами занимается клуб».



Необычные слова про игрока чужой команды. Тем ценнее. При этом Марко Николич, тренер Облякова, ещё ни разу не высказывался об Иване развёрнуто. Зато сам футболист рассказывал, что с сербом работается классно: «Всё отлично, хорошо ладим, понимаем задумки Марко и его тренерского штаба. У нас хорошие взаимоотношения».

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов отмечает, что клубу нельзя терять полузащитника: «Обляков в свои 26 лет уже должен становиться настоящим лидером ЦСКА. Видно, что он старается, пытается быть одним из ведущих игроков, но иногда вмешиваются травмы, иногда с формой не всё в порядке. Будем надеяться, что в предстоящем сезоне он сможет выйти на новый уровень и стать лидером армейцев. Что касается интереса к Ивану со стороны других команд чемпионата России, то, конечно, сейчас клубы могут отпустить любого футболиста, даже ключевого. Однако для нынешнего состава ЦСКА Обляков — очень важный и системообразующий игрок той команды, которую все болельщики армейцев хотят видеть. Его нельзя продавать».

Иван Обляков в игре за ЦСКА Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Ещё один важный комментарий – от легенды ЦСКА Алана Дзагоева. Он назвал Облякова лидером команды.

Алан Дзагоев экс-полузащитник ЦСКА «Кто сейчас лидер команды, если мы не берём Акинфеева? Ваня Обляков. Он ведёт игру. Если взять последний сезон, в матчах, которые он пропускал, сразу что-то рушилось. Ваня играл в центре, но, если впереди не хватало игроков, его ставили выше. Он и там хорошо смотрелся, на позиции инсайда. Правда, при этом возникали проблемы в середине поля. При всем уважении к Зделару и Мендесу Обляков лучше распределяет атаки. Где надо — притормозит игру, где нужно — ускорит. Конечно, не без брака. Но если ты не будешь на этой позиции рисковать, от пасов поперёк и назад команда не выиграет. Когда я уходил из ЦСКА, сказал, что Ване нужно больше доверять. Это качественный футболист. Видел, как он тренируется, мыслит. Обляков готов быть лидером ЦСКА — и уже давно».

Вернёт ли Обляков ЦСКА в борьбу за медали? У Ивана есть всё, чтобы помочь команде с решением задачи. Именно ему рулить игрой армейцев в нынешнем сезоне. И пока что с этим он справляется.