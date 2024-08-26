«Чувствуем себя идиотами». Огненный спич босса «Ростова» о судействе

Судейских скандалов в первых шести турах РПЛ уж очень много. Почти не осталось команд, которые хотя бы раз не высказывали недовольство. Боссы «Динамо» из Махачкалы и вовсе написали открытое письмо с критикой.

После встречи «Локомотив» — «Ростов» недовольными оказались гости. В матче было несколько спорных моментов, и всё это вылилось в гневную тираду спортивного директора клуба — Алексея Рыскина.

— Считаю, что пенальти на Осипенко был. Переписывался с бывшими арбитрами — они тоже считают, что это пенальти. Мне написали, что на чемпионате Европы, в Лиге чемпионов ставили такие точки. Мы обязательно напишем в ЭСК и обязательно прочитаем, почему это не пенальти. Это однозначно ошибка VAR. Для меня это фол.

Не знаю, что с судейством. Это не к нам вопрос. Прошлый тур был более-менее неплохой. А до этого кошмар, что творилось, — запредельное количество ошибок. С Мажичем поговорить не удалось на матче. Мы же в разных вселенных — ему неинтересно общаться с клубами, а нам уже и с ним неинтересно. Мы ради смеха обращаемся в ЭСК, просто прикалываемся, а потом между собой созваниваемся, обсуждаем их формулировки.

Игроки и судья в матче «Локомотив» — «Ростов» Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Общение с Мажичем

— Поговорить с Мажичем? А вы что-то слышали толковое от Милорада? По решениям ЭСК кто-то может сказать, что они были обоснованы? У нас впечатление, что меньше половины решений обоснованы. Но единственный шанс получить хоть какую-то общественную и ответную реакцию — обратиться в ЭСК. Больше мы ничего не имеем права сделать. Мы обращаемся, но с такими ответами уже пропадает желание. Чувствуем себя идиотами.

Честно говоря, прошлый сезон был более качественный по работе судей. Не могу сказать, что поменялось. Может, на сборах не так объяснили или ввели новые требования. Никто не понимает. Общаюсь с коллегами, но они тоже не понимают.

У нас квалифицированные арбитры. Думаю, им поставили какие-то критерии. Не объяснили на сборах трактовки, не подвели под единый знаменатель. Надеюсь, что как-то с этим связано. По квалификации арбитры проводят великолепные матчи. Просто ощущение, что они сами иногда не понимают, что с них требуют. В одном туре ставится пенальти и говорят, что это пенальти. А через тур та же бригада говорит, что не пенальти. ЭСК их опять оправдывает. Надеюсь, что это не предвзятость.

Дмитрий Андреев из «Оренбурга» уже выступил. С формой посыла не согласен, но с самим посылом — да. Его команда страдает. Понимаю, как ему больно. Получилось очень эмоционально. Но эмоции мне его понятны.

Имеют ли клубы влияние на судей

— В разрезе судейства клубы не решают ничего. Мы не имеем к этому отношения — это тема РФС. Мы периодически обращаемся. Уже полтора года прошло, как мы звали Мажича на встречу, но он не приехал к нам в РПЛ. Сейчас, кажется, у всех пропало желание с ним встречаться. Если смена руководителя поменяет судейство, конечно, я за. Но не уверен, что это изменит что-то лучшую сторону. Я не так хорошо разбираюсь в судействе, чтобы делать далеко идущие выводы. Пусть решают в РФС, принесёт ли смена Мажича пользу. Если принесёт, пусть меняют. Нам главное, чтобы были единые трактовки по ходу всего чемпионата.