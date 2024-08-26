Сборная 6-го тура РПЛ. Талант «Локо», спаситель «Краснодара» и двое из «Спартака»

В прошедшем туре РПЛ хватало классных матчей. Некоторые наверняка многие даже захотят со временем пересмотреть. Вот их герои, которых мы разместили по схеме 3-5-2.

Вратарь: Станислав Агкацев («Краснодар»)

До воскресенья казалось, что вратарскую позицию в нашем рейтинге точно заберёт Евгений Латышонок. Но потом прошёл матч «Динамо» с «Краснодаром», и Агкацев там натурально царил. Оборона южан раз за разом упускала Константина Тюкавина и Хорхе Карраскаля, а Станислав эффектно подчищал её помарки. На его счету девять сейвов. Портал Sofascore выдал ему невероятную оценку 9,1. Причём зачастую приходилось реально спасать. Феноменальная игра и очередное доказательство того, что за спиной Матвея Сафонова находился надёжный сменщик.

Станислав Агкацев Фото: РИА Новости

Защитник: Мойзес (ЦСКА)

Бразилец провёл образцовый матч с «Акроном»: был хорош и в обороне, и в атаке. Что касается непосредственных обязанностей, у него 89% удачных единоборств, перехват, заблокированный удар и две успешные верховые дуэли из двух. Ещё Мойзес отдал ключевую передачу под удар, один раз прошёл соперника на дриблинге, сделал точный навес и, что запомнилось больше всего, вколотил головой третий мяч, чем окончательно убил интригу. Сухая и разгромная победа армейцев — во многом его заслуга.

Мойзес Фото: РИА Новости

Защитник: Срджан Бабич («Спартак»)

Да, «Зенит» с Глушенковым и без — пока что две совершенно разные команды. Да, Вендел и Педро вышли после травм и были готовы не до конца. Да, «Спартак» с 62-й минуты играл в большинстве. Но это не отменяет того факта, что петербуржцы практически ничего не показали в атаке и не забили. В том числе при равных составах. Когда вообще такое в последний раз было? За это стоит отметить в первую очередь Бабича. Серб трижды вынес мяч, отдал 91% точных передач, был круче в 83% единоборств (в том числе впереди) и, внимание, пять раз из пяти выиграл верховые единоборства. Машина!

Срджан Бабич Фото: РИА Новости

Защитник: Нино («Зенит»)

Слова про спартаковскую игру в большинстве уместны и здесь. Ведь «Зенит» тоже не пропустил, хотя соперник бегал в атаку куда опаснее. Больше всех для этого сделал Латышонок, но и Нино сыграл надёжно: накопил по выносу, перехвату и заблокированному удару, а заодно оформил пять точных длинных передач — отличный уровень для футболиста его амплуа. 69% удачных единоборств — тоже не самый слабый показатель. Например, у других заметных в этом туре защитников набралось меньше: 64% у Игоря Юрганова из «Факела» и 57% у Александра Жирова из «Ахмата». Также за фол на бразильце жёлтую получил Умяров.

Нино Фото: РИА Новости

Полузащитник: Томас Гальдамес («Крылья Советов»)

Новичок самарцев дал большое интервью «Чемпионату» и сразу же оформил дубль, всего за пять минут пригвоздив набравший ход «Пари НН». Причём как! Сперва он изящно обогнул стенку со штрафного удара, чем удивил буквально всех — в том числе вратаря нижегородцев Никиту Медведева. А потом уверенно сыграл головой вслед за навесом с фланга. Sofascore по достоинству оценил старания Гальдамеса — на рейтинг 8,0. «Крылья» умеют находить малоизвестных футболистов и превращать их в звёзд. Похоже, здесь именно тот случай.

Томас Гальдамес Фото: ФК «Крылья Советов»

Полузащитник: Иван Обляков (ЦСКА)

Мойзес, безусловно, проявил себя великолепно. Но без Облякова ЦСКА столь уверенно бы не победил. Два гола, ассист, 86% точных пасов (три из них под удар и пять длинных), три успешных навеса из пяти, два уверенных обыгрыша на дриблинге и удачная верховая дуэль. Иван просто царил на поле. Рейтинг 9,9 от Sofascore — что-то на уровне гениальности. 4+2 за шесть матчей — четвёртый показатель результативности в РПЛ: выше только у Мирлинда Даку (5+2), Алексея Батракова (3+5) и Максима Глушенкова (7+1).

Иван Обляков Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Полузащитник: Наиль Умяров («Спартак»)

Наиля среди болельщиков принято ругать. И порой есть за что. Но скорее по привычке, потому что Умяров прошлого и нынешнего сезонов — две огромные разницы. В Санкт-Петербурге он выдал отличный футбол. Статуэтку игрока матча просто так не дают. Полузащитник был хорош в прессинге и перехватах (их набралось два), рулил атаками (87% успешных передач при его позиции) и постоянно заставлял зенитовцев ошибаться. При Деяне Станковиче Умяров заметно прогрессирует. Что особенно ценно на фоне ранних неприятностей.

Наиль Умяров Фото: spartak.com

Полузащитник: Алексей Батраков («Локомотив»)

Главное открытие нынешнего сезона продолжает удивлять. «Ростов» Батраков угостил голом и ассистом, сравнявшись по результативности с Глушенковым и закинув «Локомотив» на первое место. Мало кто ожидал, что после всех потерь «Локо» будет настолько в порядке — на борьбу за медали и вовсе рассчитывали лишь самые ярые оптимисты. Алексей явно среди таких. При этом голевых передач у него должно было стать больше — партнёры загубили несколько 100-процентных моментов. Особенно в конце матча, когда ростовчане массово побежали в атаку и дали москвичам много манёвров для контратак. Sofascore наградил Батракова оценкой 8,5.

Алексей Батраков Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Полузащитник: Виктор Са («Краснодар»)

Бразилец наконец-то освоился в России и начал приносить «Краснодару» огромную пользу. Именно он забил «Динамо» победный мяч и постоянно напрягал оборону бело-голубых: дриблингом (две попытки из трёх прошли), высокой скоростью (три заработанных фола не взялись из ниоткуда), перехватами (дважды) и ударами (четырежды). В голевом эпизоде Са настолько легко обошёл Эли Дасу, будто почувствовал в нём защитника из Второй лиги. Именно Виктор сделал разницу, что в настолько принципиальных противостояниях крайне ценно. 7,9 от Sofascore — второй показатель у южан после Агкацева.

Виктор Са Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Нападающий: Роналдо («Ростов»)

Пусть ростовчане и не победили, но «клон» легендарного Зубастика по-прежнему восхищает. Бразилец наколотил за последние три матча уже четыре гола, в том числе оформив дубль в ворота нового лидера РПЛ, выступив идеальным наконечником. С лёта, с острого угла — ему вообще без разницы, как забивать. 8,4 от Sofascore подтверждают. Скауты европейских (или хотя бы саудовских) топ-клубов, обратите внимание: этот парень не только носит статусную фамилию, но и умеет отлично пинать мяч.

Роналдо Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Нападающий: Антон Заболотный («Химки»)

Антон вскрыл в 1-м туре махачкалинское «Динамо», а потом началась голевая засуха. Однако пользу он всё равно приносил, и рано или поздно печальная серия должна была завершиться. Прорвало Заболотного на «Ахмате»: мало того, что сравнял счёт на последних секундах с передачи Ильи Садыгова, так ещё и ассист отдал на Александра Руденко. При этом он привычно цеплялся за мячи и вынуждал соперников нарушать правила — так произошло четыре раза. Sofascore выписала нападающему оценку 8,1. Никто среди футболистов настолько увлекательного матча (3:3) больше не заработал.

Антон Заболотный Фото: ФК «Химки»

Главный тренер: Михаил Галактионов («Локомотив»)

Помните, как в прошлом сезоне Галактионов на фоне плохих результатов хотел покинуть «Локомотив»? Лишний повод замотивироваться и вспомнить, что сдаваться ни в коем случае нельзя. «Локо» попрощался с Рифатом Жемалетдиновым, Антоном Миранчуком и, что самое главное, с Максимом Глушенковым. Но тут вдруг их прекрасно заменили собственный воспитанник Батраков и экс-футболист «Оренбурга» Дмитрий Воробьёв. Да так, что первое место вообще не вызывает вопросов. Тренер настолько поверил в команду, что даже цитирует Джейсона Стетхема: «Когда хищник чует запах мяса, хочется его есть и двигаться вперёд». Остаётся лишь пожелать приятного аппетита.

Михаил Галактионов Фото: РИА Новости

Сборная 6-го тура РПЛ

Ещё раз оценим символическую сборную тура. По ссылке можно изучить статистику и прочие интересные подробности.

Сборная 6-го тура РПЛ

Кто не попал в команду недели

Порой определиться было практически нереально, так что как минимум упоминания заслуживают Евгений Латышонок и Вильмар Барриос («Зенит»), Игорь Юрганов («Факел»), Александр Жиров («Ахмат»), Наир Тикнизян, Илья Самошников и Дмитрий Воробьёв (все — «Локомотив»), Хесус Медина («Спартак»), а также Никола Чумич («Рубин»).