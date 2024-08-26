Вратари-герои, лидер ЦСКА или великий Зе. Кто стал лучшим в 6-м туре РПЛ?

В 6-м туре состоялись две суперигры: «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Краснодар». Да и вообще — мы увидели множество классных встреч. Конечно, они не обошлись без ярких героев-футболистов. А мы собрали их в одном месте и предлагаем выбрать: кто же стал лучшим?

Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать свой голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.