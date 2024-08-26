Вратари-герои, лидер ЦСКА или великий Зе. Кто стал лучшим в 6-м туре РПЛ?

В 6-м туре состоялись две суперигры: «Зенит» — «Спартак» и «Динамо» — «Краснодар». Да и вообще — мы увидели множество классных встреч. Конечно, они не обошлись без ярких героев-футболистов. А мы собрали их в одном месте и предлагаем выбрать: кто же стал лучшим?
Участвуйте в голосовании и пишите в комментариях, почему ваш кандидат лучше остальных. Мы отобрали большую группу игроков для этого рейтинга. Кроме того, можно отдать свой голос за другого футболиста, если считаете, что мы незаслуженно забыли какую-то звезду тура.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Алексей Батраков, «Локомотив»
Юная звезда РПЛ снова сверкнула. В матче с «Ростовом» Батраков отметился голом и результативной передачей. Сначала он воспользовался ошибкой Андрея Ланговича, перехватил мяч и классно пробил в ближний угол. А затем ассистировал Илье Самошникову, сделав точную дальнюю передачу. «Локомотив» вышел на чистое первое место в РПЛ. Большая заслуга в этом принадлежит 19-летнему полузащитнику москвичей.
Иван Обляков, ЦСКА
Обляков превратился в настоящего лидера ЦСКА. Иван управляет игрой команды, действует эффективно и результативно. В матче с «Акроном» Обляков оформил дубль, а также записал на свой счёт ассист и предголевой пас. В общем, поучаствовал во всех четырёх мячах! А за весь сезон РПЛ 11 из 13 голов ЦСКА не обошлись без действий Облякова. Отметим и работу Ивана в обороне: в игре с «Акроном» он отметился тремя отборами и один раз выиграл верховое единоборство.
Срджан Бабич, «Спартак»
«Спартак» не пропускает в РПЛ уже четыре тура. Если раньше оборону команды критиковали больше всего, то сейчас это самая сильная линия москвичей. А лидером защиты «Спартака» является Срджан Бабич. Он руководит всей линией, при этом сам действуя успешно. В матче с «Зенитом» у Бабича было не так много работы. Но он всё равно выиграл пять верховых единоборств, отдал 91% точных передач и не позволил отличиться Матео Кассьерре.
Томас Гальдамес, «Крылья Советов»
Очень весело в выходные было в Самаре. «Крылья Советов» атаковали, атаковали, а затем пропустили от «Пари НН». И кто в итоге спас команду и, возможно, карьеру Игоря Осинькина в клубе? Томас Гальдамес! Сначала чилиец сравнял счёт ударом со штрафного, а через несколько минут замкнул головой подачу с фланга (будучи защитником). Этот дубль стал первым для Гальдамеса в карьере — и таким важным. «Крылья» взлетели с 16-го на девятое место.
Евгений Латышонок, «Зенит»
Латышонок выглядит идеальным трансфером для «Зенита». За небольшие деньги клуб получил усиление в воротах, что доказал матч со «Спартаком». Евгений совершил шесть сейвов и выручил в менее опасных моментах. Надёжность и спокойствие — синонимы игры Латышонка. Именно его действия во многом не позволили «Спартаку» выиграть в Санкт-Петербурге впервые за 12 лет.
Станислав Агкацев, «Краснодар»
Девять сейвов, хладнокровие на линии и уверенная игра на выходах — всё это про Агкацева в матче с «Динамо». Именно Станислав стал важной причиной, почему «Краснодар» увёз три очка из Москвы. И именно Агкацева признали лучшим футболистом встречи. Так что он просто не мог не попасть в наш рейтинг. Пока что «Краснодар» практически не ощущает потерю Матвея Сафонова.
Роналдо, «Ростов»
Главный герой проигравшего в Москве «Ростова». Роналдо оформил дубль во встрече с «Локомотивом». В первом тайме бразилец выиграл борьбу в штрафной хозяев и с полулёта поразил ближний угол ворот Ильи Лантратова. А уже на 90+6-й минуте из не самой удобной зоны пробил и оформил дубль. Голы Роналдо не помогли «Ростову» забрать очки, но нельзя не включить форварда в список номинантов.
Хесус Медина, «Спартак»
Медина провёл один из лучших матчей за «Спартак». Хесус действовал полезно, помогал на обеих половинах поля (один удар, один отбор, одно выигранное единоборство, 90% точных передач), а главное — заработал удаление для Эраковича. Именно на парагвайце два раза сфолил Страхиня. Да, «Спартак» в итоге не воспользовался численным преимуществом. Но Медина открыл для команды самую реальную за 12 лет возможность обыграть «Зенит» в Петербурге.
Наиль Умяров, «Спартак»
Деян Станкович показывает тренерскую работу в истории с Наилем Умяровым. Полузащитника «Спартака» часто критикуют болельщики, но в нынешнем сезоне к нему не может быть вопросов. Наиль делает всё, что требуется: ищет варианты для продвижения атак, вскрывает линии соперников, помогает в защите и прессинге. В матче с «Зенитом» Умярову приходилось чаще работать в созидании: он совершил 51 касание мяча и отдал 87% точных передач. Также Наиль отметился двумя перехватами и одним отбором.
Илья Самошников, «Локомотив»
Самошников окончательно трансформировался из защитника в игрока полузащиты или даже вингера. Процесс прошёл безболезненно, за что респект Илье. В матче с «Ростовом» Самошников забил уже второй мяч в сезоне: после передачи от Батракова он сориентировался и с разворота пробил по воротам Даниила Одоевского. Также Илья записал на свой счёт две успешные обводки, отдал две ключевые передачи и не забывал при этом обороняться (один перехват, два выигранных единоборства).
Мойзес, ЦСКА
ЦСКА во втором тайме смял дома «Акрон». Но в первые 45 минут гости напрягали оборону москвичей. Тем не менее Мойзес вместе с партнёрами не позволил «Акрону» отличиться. На счету бразильца один отбор, два выигранных верховых единоборства, одна успешная обводка и один удар. Уже ближе к концу матча Мойзес успешно подключился к угловому, мощно пробил головой после навеса от Ивана Облякова и забил свой первый мяч в сезоне.
Антон Заболотный, «Химки»
Настоящий триллер выдали «Ахмат» и «Химки». В итоге команды поделили очки. Большая заслуга в этом принадлежит форварду «Химок» Антону Заболотному. На его счету ассист на Александра Руденко, а также забитый на 90+8-й минуте мяч. «Ахмат» уже начинал праздновать первую победу в сезоне, но Заболотный дождался отскока в чужой штрафной и сравнял счёт. Гол вызвал вопросы, ведь мяч оказался у Антона после рикошета от руки Ильи Садыгова. Но судья Ян Бобровский нарушения не увидел. А Заболотный отметился четвёртым голевым действием в сезоне.
Виктор Са, «Краснодар»
«Краснодар» увёз из Москвы тяжелейшую победу над «Динамо». В концовке команда Мурада Мусаева могла несколько раз забить ещё, но единственным остался гол Виктора Са. Бразильский вингер в середине первого тайма сместился в штрафную и скорее простреливал во вратарскую. Но произошёл рикошет от ноги Фабиана Бальбуэны — гол! Са принёс «Краснодару» три очка и выход на третье место в турнирной таблице.
Игорь Юрганов, «Факел»
Болельщики «Факела» выдохнули: команда одержала первую победу в сезоне, с минимальным счётом обыграв дома «Оренбург». Положительного итога команда не смогла бы добиться без надёжной защиты. В прошедшем матче выделялся Игорь Юрганов. 30-летний защитник действовал надёжно, отметился одним отбором, двумя перехватами и дважды выиграл верховые единоборства.
Нино, «Зенит»
«Зенит» провёл самый тяжёлый матч сезона со «Спартаком». Ещё никто так не проверял оборону петербуржцев. И в этой ситуации Нино выделялся. Чего стоит только его самоотверженное спасение в моменте с Манфредом Угальде, когда он телом заблокировал мячу путь в ворота! Также бразилец выиграл два верховых единоборства и отдал 87% точных передач. А после удаления Страхини Эраковича действовал с двойной концентрацией.