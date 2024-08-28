В «Краснодаре» — новый герой. Пока он легко заменяет Сафонова

«Краснодар» пропустил всего три мяча за шесть туров РПЛ. Столько же у «Спартака», меньше только у «Зенита» (1). Да, «быки» играли с самыми атакующими командами лиги, но достижение впечатляющее. Особенно с учётом того, что Мурад Мусаев колдовал над обороной весь стартовый отрезок. За последние три сезона так же хорошо было только раз – как раз в минувшем, когда за шесть туров пропустили дважды. Но то была супероборона Владимира Ивича и полное доминирование на старте. Сейчас подобного нет и близко. Особенно если брать первые три ничейных тура.

Один из героев происходящего – Станислав Агкацев, который до этого, казалось, делал всё, чтобы повторить путь всех сменщиков Игоря Акинфеева. Мы помним, с какой частотой клуб покидали талантливые голкиперы – Евгений Латышонок, Денис Адамов… Агкацев же молчаливо ждал своего шанса. Первый получил весной 2023-го при Ивиче. Когда временно стал основным и даже сыграл в Суперфинале Кубка России. Тогда к нему проявляли интерес разные топы, но парень остался. Теперь он уже основной при Мусаеве. И к нему почти нет вопросов.

Удивительно, но предсказателем в этой истории вышел Матвей Сафонов. После перехода в «ПСЖ» он, по сути, назначил преемника. Не знаю, прислушались ли к нему в клубе. В конце концов в помощь Агкацеву взяли опытного Юрия Дюпина. Но именно Станислав начал сезон в РПЛ.

Матвей Сафонов вратарь «ПСЖ» «Готов ли Агкацев быть первым номером? 100%. Если я ухожу в Лигу 1… Стасик один из самых сильных вратарей РПЛ, сразу же. Без начала чемпионата, он один из лучших вратарей в России на данный момент».

Да, можно вернуться к тому, что суперспасений за первые пять туров у него почти не было. Но важный момент: в этот самый период Мусаев перестраивал оборону. Сначала вышел в три защитника на «Ахмат», потом интегрировал в структуру Диего Косту. А теперь и Джованни Гонсалеса. И всё это при потере единственного классного центрального дефа – Хуниора Алонсо. Плюс – предсезонка и Суперкубок не добавили Агкацеву оптимизма: в товарищеских матчах он явно нервничал, а от «Зенита» пустил четыре.

Но есть и другой момент: с середняками и аутсайдерами он играл без явных ошибок. А потом «Краснодар» приехал к «Динамо». И уже пришлось включаться по максимуму: за минуту сначала парень сыграл на опережение перед Хорхе Карраскалем, а затем взял неприятный удар Константина Тюкавина. Потом его не могли пробить Бителло и всё тот же Тюкавин. Круто и зрело действовал на выходах. Да, раз завозился с мячом, но ни косяка.

Дальше включаем статистику: у Агкацева 15 сейвов за шесть матчей. В целом 2,5 за игру. Да, надо лучше играть ногами, с передачами пока не очень хорошо. Но со своей главной работой Стас пока справляется. А с «Динамо» его и вовсе признали лучшим игроком матча.

Сам Агкацев без особого трепета реагирует на свой новый статус. Основная мысль – ничего особенного не случилось. Надо продолжать работать.

Станислав Агкацев Фото: Сергей Апенькин, «Чемпионат»

«Продолжаем победные традиции с «Динамо», — говорит Агкацев. — С начала чемпионата настраивались на каждую игру. Обе команды продемонстрировали хороший, атакующий футбол. У «Динамо» вратари тоже сделали достаточное количество сейвов. У меня была мысль, что Лещука могли признать лучшим игроком матча, он хорошо вышел на замену. Мы идём от игры к игре и прогрессируем. Стараюсь играть стабильно и уверенно, чтобы не было никаких вопросов. Наша задача – занимать высокие места в чемпионате и Кубке. Быть основным вратарём мне хорошо. Трепет, наверное, уже ушёл. Стараюсь привыкать».

Однако Мусаев и особенно Сергей Галицкий точно могут быть довольны. Сейчас с воспитанниками в основе тяжело, как и с россиянами. Но вратарская позиция уже традиционно закрепляется за местным игроком.