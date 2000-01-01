Топ игроков, оценённых дороже всех в футболе

€ 150 млн

Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден достиг отметки в € 150 млн в 24 года в 2024 году. Эден Азар и Антуан Гризманн вышли на эту стоимость в 2018 году, когда обоим было по 27 лет. Садио Мане дошёл до этой суммы в 2019 году.