Топ игроков, оценённых дороже всех в футболе
Transfermarkt регулярно оценивает рыночную стоимость игроков. А кто был дороже всех за всю историю? В списке есть даже Эден Азар.
€ 150 млн
Полузащитник «Манчестер Сити» Филип Фоден достиг отметки в € 150 млн в 24 года в 2024 году. Эден Азар и Антуан Гризманн вышли на эту стоимость в 2018 году, когда обоим было по 27 лет. Садио Мане дошёл до этой суммы в 2019 году.
€ 160 млн
Пиковая рыночная стоимость Рахима Стерлинга — € 160 млн. До этой отметки он дошёл в 2019 году, а сейчас даже не нужен «Челси».
€ 180 млн
Большинство топ-игроков современности оцениваются Transfermarkt именно в € 180 млн. К ним относятся легендарный Лионель Месси, а также Эрлинг Холанд, Джуд Беллингем, Винисиус Жуниор. Практически все достигли этой стоимости в 2024 году, только Месси сделал это раньше — в 2018-м.
€ 200 млн
Transfermarkt оценил только одного игрока в € 200 млн — это Килиан Мбаппе. Он достиг этой суммы в 19 лет, будучи игроком «ПСЖ».
Топ игроков, оценённых дороже всех в футболе
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