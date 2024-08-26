«Я бы вернулся в Россию». Первое интервью с Марио Фернандесом после ухода из «Зенита»

Марио Фернандес тихо покинул «Зенит» и Россию. 24 июля санкт-петербургский клуб опубликовал в своих соцсетях прощальное обращение футболиста на 19 секунд, и комментариев с его стороны больше месяца не было. Мы разыскали защитника в Бразилии и расспросили о последних событиях в жизни и, разумеется, о планах.

— Где ты сейчас, чем занимаешься?

— Нахожусь дома, в Бразилии. Отдыхаю с семьёй.

Марио Фернандес с семьёй Фото: из личного архива Марьяны Шотт де Фрейташ

— Не смотрел случайно «Зенит» — «Спартак»?

— Нет, только видел результат.

— Поддерживаешь форму?

— Я продолжаю тренироваться самостоятельно и сохраняю спокойствие. Если поступит хорошее предложение и на то будет воля божья, продолжу играть.

— Как оценишь своё физическое состояние?

— Слава богу, я полностью восстановился после операции и чувствую себя хорошо. Единственное, чего мне не хватает, это полноценных тренировок и игрового ритма.

— Что за травма у тебя была?

— Грыжа шейного диска со сдавлением спинного мозга.

— Где ты её получил?

— В товарищеском матче с «Црвеной Звездой» в Сербии.

— Сейчас уже всё хорошо?

— Слава богу, да, ничего не беспокоит.

— Допускаешь завершение карьеры уже в этом году?

— Не знаю. Сложный вопрос. Если будет хороший вариант и воля божья, мне бы хотелось ещё поиграть.

— Почему ты покинул «Зенит»?

— «Зенит» предлагал мне продлить контракт, но я отказался. Не хочу вдаваться в подробности по условиям. Скажу только, что мы не пришли к соглашению.

— Не в обиде на клуб?

— Нет, у меня появились отличные друзья в Петербурге, и я всегда буду говорить о них только хорошо.

— Тебе хотелось бы ещё поиграть в России?

— Да-да, Россия всегда будет для меня первой опцией. Для меня и моей семьи это был бы наилучший вариант. Но посмотрим, как всё будет в действительности.

— У тебя были этим летом предложения от других клубов?

— Нет, до сих пор ни одного предложения.

— Не считаешь переход в «Зенит» ошибкой?

— Нет, клуб вёл себя корректно по отношению ко мне. «Зенит» — большой клуб. Кроме того, я обрёл там много друзей.

Марио Фернандес Фото: Михаил Шапаев, РФС

— Хочешь что-то передать болельщикам ЦСКА или «Зенита»?

— Мне бы хотелось просто поблагодарить настоящих фанатов, которые всегда меня уважали и очень хорошо относились ко мне.