Топ-матчи вторника: US Open, Кубок России по футболу, «Райо» — «Барселона» и хоккей

Спорт 27 августа: игры ЦСКА, «Спартака» и «Зенита», волейбольный Кубок Легенд и «Галатасарай» — «Янг Бойз» в Лиге чемпионов!

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Время в материале указано по Москве.

🏐 13:30: «Динамо-Ак Барс» — «Динамо» Москва, Кубок Легенд (женщины), группа А, 2-й тур

Интрига: центральный матч всего первого круга группового этапа

Казань против Москвы в женском волейболе — всегда интересно! Тем более что в прошлом сезоне москвички чемпионками быть перестали, а девушки из Казани как раз забрали титул. В межсезонье из Казани в Москву перебралась Ангелина Лазаренко — одна из лучших блокирующих чемпионата. Будет интересно!

Пока в России сезон начинается, наша волейболистка бьёт рекорды на Филиппинах! Россиянка Марина Тушова побила свой же рекорд по результативности в чемпионате Филиппин

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Салават Юлаев», Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 27 августа 2024, вторник. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Салават Юлаев Уфа Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: возьмёт ли «Металлург» реванш за прошлую неудачу?

Примечательно, что всего девять дней назад — 18 августа — действующий чемпион КХЛ потерпел поражение от «Салавата» на уфимской земле, проиграв со счётом 1:3 в рамках Кубка Республики Башкортостан. Теперь команды проведут повторную встречу на предсезонке, только уже на домашней территории магнитогорского клуба. Сумеет ли «Металлург» взять реванш у уфимцев на глазах родных болельщиков?

⚽️ 17:15: «Ахмат» — ЦСКА, Кубок России, группа C, 3-й тур

Интрига: какая из команд одержит вторую победу в Кубке?

«Ахмат» и ЦСКА одержали по одной победе за два тура Кубка. Обе команды обыграли «Пари НН» – 4:1 и 1:1 (4:2 пен.) соответственно. А теперь в Грозном «Ахмат» и ЦСКА поборются за три очка. Повлияет ли на настроение команд последний тур РПЛ? ЦСКА разнёс дома «Акрон» (4:0), а «Ахмат» потерял два очка на 90+8-й минуте встречи с «Химками» (3:3). Наверняка грозненцы настроены решительно. Но и армейцы вряд ли собираются делиться очками.

Какие судейские бригады будут работать на матчах 3-го тура Кубка: Объявлены судейские назначения на матчи 3-го тура Пути РПЛ Кубка России

⚽️ 17:15: «Акрон» — «Зенит», Кубок России, группа D, 3-й тур

Интрига: способен ли «Акрон» на сенсацию?

В Кубке России «Зенит» одержал две победы из двух. А «Акрон» сначала уступил «Рубину» (0:4), а затем впервые в истории оказался сильнее в Пути РПЛ. В гостях тольяттинцы переиграли «Факел» (2:1). Теперь задача усложняется — впереди матч с «Зенитом». На выходных «Акрон» серьёзно пострадал в РПЛ от ЦСКА (0:4). Способна ли команда Заурбека Тедеева обыграть другого гранда?

⚽️ 19:30: «Спартак» — «Динамо» Махачкала, Кубок России, группа A, 3-й тур

Интрига: «Спартак» продолжит победный ход в Кубке?

«Спартак» пока что уверенно двигается по группе Кубка. Команда Деяна Станковича обыграла московское «Динамо» и «Крылья Советов». Впереди — домашний матч с «Динамо» из Махачкалы. Неприятный, но обыгрываемый соперник. Или команда Хасанби Биджиева совершит сенсацию в Москве?

⚽️ 19:30: «Факел» — «Рубин», Кубок России, группа D, 3-й тур

Интрига: «Факел» прервёт безвыигрышную серию и в Кубке?

«Факел» в 6-м туре РПЛ наконец-то выиграл в чемпионате. В Воронеже команда Дмитрия Пятибратова разобралась с «Оренбургом». Теперь «Факел» встретится дома в Кубке с «Рубином». До этого у воронежцев было на счету два поражения. Исправится ли статистика в положительную сторону? Или «Факел» приблизится к вылету из Кубка уже после группового этап.

🎾 21:00*: Душан Лайович (Сербия) — Даниил Медведев (Россия, 5), US Open, первый круг

*Время матча может измениться и будет уточнено

Интрига: как начнёт турнир Медведев после провала на хардовых «Мастерсах»?

Чемпион US Open — 2021 и прошлогодний финалист турнира Даниил Медведев неудачно провёл летнюю хардовую серию, проиграв на старте обоих «Мастерсов» — в Монреале и Цинциннати, и теперь начинает новый поход в Нью-Йорке матчем с сербом Душаном Лайовичем. Теннисисты ранее встречались трижды. Даниил был сильнее на Кубке Кремля — 2018, а вот следующие два поединка остались за Душаном — в Монте-Карло-2019 и Роттердаме-2021. Победитель нового матча далее сразится с кем-то из пары Фабиан Марожан — Хамад Меджедович.

⚽️ 22:00: «Галатасарай» — «Янг Бойз», Лига чемпионов, раунд плей-офф, второй матч

Интрига: кто выйдет в групповой этап ЛЧ?

В первом матче раунда плей-офф «Янг Бойз» и «Галатасарай» устроили веселье в Швейцарии. Сильнее оказались хозяева — 3:2. В Стамбул «Янг Бойз» едут с небольшим преимуществом — достаточно не проиграть. Но «Галатасарай» не настроен пропускать первый в истории групповой этап ЛЧ в швейцарском формате. Ожидается эпичный матч!

Одна из звёзд «Галатасарая» отказалась от трансфера в «Спартак»: В «Галатасарае» прокомментировали неопределённость по трансферу Актюркоглу в «Спартак»

⚽️ 22:30: «Райо Вальекано» — «Барселона», Примера, 3-й тур

Интрига: «Барса» наберёт девять очков на старте Примеры?

«Барселона» стартовала в Примере с двух побед: над «Валенсией» (2:1) и «Атлетиком» из Бильбао (2:1). Команда Ханс-Дитера Флика прошла испытание двумя сильными соперниками. Впереди — неприятный выезд в Мадрид к «Райо Вальекано». Команда Иньиго Переса набрала четыре очка в двух турах — неплохо. Так что «Барсу» ждёт очень сложный матч. Но победа подтвердит чемпионские амбиции каталонцев.