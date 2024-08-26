«Неважно, что игрок «Зенита» коснулся ноги. Это не пенальти». Судейство в 6-м туре РПЛ

6-й тур РПЛ получился контрастным. С одной стороны, сразу два топ-матча: «Зенит» против «Спартака» и ремейк майского «золотого» матча, который «золотым» так и не стал. И при этом мы увидели дебют сразу двух арбитров. Как они и их коллеги справились со своей работой?

Специально для «Чемпионата» судейство в 6-м туре чемпионата России разобрал наш эксперт, бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов. Ниже — его экспертиза по всем восьми матчам.

Максимальная оценка — 8,5. Её арбитр получает, если проводит матч без ошибок.



Оценка снижается до 7,9, если арбитр допускает одну ключевую ошибку — неправильное назначение или неназначение 11-метрового удара, показ красной или непоказ прямой красной (игроку или членам тренерского штаба), показ или непоказ второй жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба).



В случае второй ключевой ошибки снимается 0,5 балла.



0,1 балла снимается за неправильный показ или непоказ жёлтой карточки (игроку или членам тренерского штаба), а также за пропуск от трёх до пяти нарушений.



1 балл снимается, если арбитр на VAR указал на ошибку судьи в поле, но тот оставил своё неправильное решение в силе, несмотря на просмотр повтора.



Оценка в скобках – это оценка арбитра, который допустил одну ключевую ошибку в матче, но без этой ошибки отработал хорошо.

«Рубин» — «Динамо» Махачкала — 2:0

Хорошая работа Левникова. На 22-й минуте не показал жёлтую игроку «Динамо» за грубую игру. Правильно самостоятельно назначил 11-метровый на 44-й минуте за игру рукой. Здесь тяжело было разобраться, что фол случился до штрафной площади. Решение поменял VAR в лице Буланова по факту места нарушения. После просмотра Левников верно сменил жёлтую карточку на красную. Но момент сложный, поэтому оценка не снижается.

Оценка Левникова — 8,3.

Кирилл Левников Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

ЦСКА — «Акрон» — 4:0

Чистяков не показал жёлтую Облякову за симуляцию. С таким надо бороться, и в подобных моментах арбитры должны наказывать игроков. На 85-й минуте — непонятное решение. Почему Чистяков не увидел, что игрок «Акрона» выставил руку в сторону и сыграл ей? VAR в лице Безбородова вмешался, и был правильно назначен 11-метровый удар.

Оценка Чистякова — 7,8.

«Зенит» — «Спартак» — 0:0

Очень сложная игра для Мешкова. Такие матчи желательно проходить без скандалов, выживать. Мешков выжил. Он давал бороться, управлял игрой. Для матча повышенной сложности это хорошее судейство. В моменте с удалением Эраковича на 62-й минуте арбитр разобрался. Это вторая жёлтая за грубую игру.

Что касается контакта Мантуана и Хлусевича в штрафной «Зенита», это абсолютно игровой момент. Оба тянулись к мячу, у обоих было намерение сыграть в него. Контакт в ногах был минимальным. И для меня, и по рекомендациям это не 11-метровый. И неважно, что сначала игрок «Зенита» коснулся ноги соперника. Я не вижу здесь проблем, да и по планке, которую выдерживал Мешков, это просто игровая ситуация.

Оценка Мешкова — 8,5.

Виталий Мешков Фото: РИА Новости

«Ахмат» — «Химки» — 3:3

После небольшой «отсидки» Бобровский вернулся. Хорошая работа, но не разобрался на 90-й минуте. Сам виноват: остался в центре поля, не увидел длинную передачу и не успел за атакой. Иначе увидел бы, что надо показывать не жёлтую, а красную карточку за лишение явной возможности забить гол. Фисенко на VAR вмешался и исправил решение на верное.

Что касается третьего гола «Химок», по повторам нельзя точно сказать, был ли контакт мяча с рукой Садыгова. К тому же рука у игрока «Химок» была в естественном положении. И, наконец, гол забил другой игрок. Такая рука, если она и была, не наказуема. Фисенко проверял и тоже не нашёл явной ошибки.

Оценка Бобровского — 7,9 (8,4).

«Факел» — «Оренбург» — 1:0

Плохой дебют для Абросимова. Попадал под мяч, не понравился совершенно. Сразу видно — судья первого дивизиона. Не показал вторую жёлтую в очевидном моменте, когда игрок «Факела» локтем ударил в лицо соперника. Ассистент был закрыт игроками, также может быть ответственен резервный арбитр, который, судя по повтору, смотрел в сторону эпизода. Но, конечно, и сам Абросимов должен был принимать решение.

Также Абросимов не показал очевидную жёлтую футболисту «Оренбурга» на 83-й минуте за грубую игру.

Оценка Абросимова — 7,8.

Иван Абросимов Фото: ФК «Факел»

«Крылья Советов» — «Пари НН» — 3:1

Ещё один дебютант — Черемных. На 24-й минуте не показал жёлтую игроку «Крыльев» за срыв перспективной атаки. Понравился больше, чем Абросимов, есть старание, движение. Но застеснялся в плане управления игрой, а футболисты это почувствовали. Видно было, что они пытались его поддушить. Пока «Крылья» не вышли вперёд, никто не успокаивался.

Оценка Черемных — 8,3.

«Динамо» — «Краснодар» — 0:1

На 72-й минуте Карасёв не показал жёлтую Кордобе. Игрок «Краснодара» протягивал ногу и попал по голове Лунёву. Хотя бы жёлтую здесь надо было давать, потому что так можно и лицевую кость сломать.

Самый обсуждаемый момент — падение Лаксальта на 85-й минуте. По мне, игрок «Динамо» сам начал падать, почувствовав руки Черникова на спине. По скриншотам это 11-метровый, но в динамике такого контакта недостаточно. И упал Лаксальт не из-за того, что Черников держал его руками.

Сложная игра. Карасёв быстро показал много жёлтых «Краснодару», но понял, что что-то пошло не так, и попытался подвыравнять. Такое себе. Немного потерял он нить управления. А когда понял, что скоро пойдут удаления, стал игру в хорошем смысле слова подравнивать.

Положительной динамики я у Карасёва не вижу. Всё то же самое — выезжает на авторитете. И по нему это видно: отрешённость, не говорит с игроками. У Карасёва сейчас такая позиция: я попытался вам объяснить, не понимаете — до свидания. В общем, не хочет входить в дискуссии, ему это не надо, ему это неинтересно. Просто: зафиксировал фол — значит, я прав. И мысли у него явно не о футболе сейчас. Меня назначили, я приехал, отработал, а авторитет поможет. На автомате всё. Пока прокатывает.

Оценка Карасёва — 8,4.

Сергей Карасёв Фото: РИА Новости

«Локомотив» — «Ростов» — 3:2

Вроде нормально работал Москалёв, а потом наступила 62-я минута и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалёв, что для него это не 11-метровый? Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то VAR не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому VAR здесь винить не надо. Это чисто решение Москалёва. Он посчитал так. И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить. Никому ничего не понятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалёву понятно.

Что касается Рыскина, он выступил корректно, высказал своё мнение. Я думаю, что такие моменты, как у Осипенко, и Мажич не понимает. Причём именно Москалёв даже не свистнул фол, когда в матче «Краснодар» — ЦСКА Сперцян ударил по ноге Рошу. Рыскина можно понять, и претензии руководства «Ростова» — абсолютно по делу.

Сейчас идёт волна критики судейства. И департамент не успевает её остановить. Делать это надо было ещё после матча «Динамо» Махачкала с «Пари НН». Не успели. Дальше надо было тормозить со спортивным директором «Оренбурга» Андреевым. Сейчас людям не так важно само нарушение — они сразу переходят на ЭСК, на департамент и на недоверие. Сама игра им уже неинтересна. Момент, чтобы погасить эту волну, упустили. Хотя пытались: мини-сбор был попыткой всё наладить и что-то объяснить судьям. Но этого оказалось мало. Люди заскучали после прошлого сезона, когда почти не было скандалов. Теперь три ошибки — и сразу начали душить. К этому надо быть готовым и сразу включать противоядие.

Можно было бы организовать встречу с клубами в паузу на сборные и обсудить все вопросы. И, как бы ни было тяжело, по резонансным моментам всё же надо давать пресс-конференцию. Это необходимый фидбэк по отношению к клубам и болельщикам. Градус бы точно снизился.

Оценка Москалёва — 7,9.