«За такое отстраняют пожизненно». Главный судейский скандал со «Спартаком» в Махачкале

«Спартак» в 3-м туре группового этапа Пути РПЛ Кубка России сыграет с махачкалинским «Динамо». Красно-белые уже несколько лет не пересекались с клубами из столицы Дагестана, да и прежние встречи были с другой командой – «Анжи». В некоторых из них высекалась искра: матчи получались по-настоящему горячими. Один из самых запоминающихся и скандальных случился осенью 2012 года. И фактически закончила карьеру судьи той встречи.

Сезон-2012/2013 «Спартак» начинал под руководством Унаи Эмери, будучи серебряным призёром и участником квалификации Лиги чемпионов. Разбогатевший благодаря Сулейману Керимову «Анжи» был командой Лиги Европы с «золотыми» амбициями – тренировал махачкалинцев Гус Хиддинк. «Спартак» стартовал в РПЛ бодро, с трёх побед подряд, но потом попал под «Зенит» (0:5) и стал нестабильным. «Анжи», напротив, поначалу терял очки, однако после ничьей с «Зенитом» (1:1) в 5-м туре выдал шестиматчевую победную серию и к середине октября взлетел на вершину. К очной встрече команды из Махачкалы и Москвы подходили, занимая, соответственно, первое и шестое места. Играли в столице Дагестана.

Через три дня после поездки в Махачкалу «Спартаку» предстоял очень важный матч группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой». Но, конечно, красно-белые не могли позволить себе недонастрой во встрече с командой, за которую выступали Самуэль Это’О, Лассана Диарра, Мбарк Буссуфа, Крис Самба, Юрий Жирков, Олег Шатов и Владимир Габулов. В тот отрезок сезона календарь у москвичей был просто страшным: «Селтик», ЦСКА, «Анжи», «Бенфика» – четыре труднейшие битвы за три недели.

Судил матч на махачкалинском стадионе «Динамо» арбитр Эдуард Малый. Он-то и стал главным героем игры. Точнее, антигероем. Рефери из Волгограда отработал так, что после финального свистка у многих болельщиков «Спартака» появилось желание сделать ему больно.

Для «Анжи» в тот день главной потерей стал… Хиддинк. Главный тренер неудачно поиграл в квадрат на тренировке, травмировал колено и не полетел в Махачкалу (команда базировалась в столице). Руководил хозяевами его ассистент Желько Петрович.

Возможно, отсутствие Хиддинка повлияло на характер игры. Лидер не слишком впечатлял, и «Спартак» забил первым на 35-й минуте. Веллитон завершил атаку ударом в штангу, но сам же подобрал мяч и отдал его Динияру Билялетдинову – хавбек нанёс точный удар в касание с левой. В голевом эпизоде Веллитон, возможно, находился в офсайде, когда получал мяч. Вот только другие решения бригады Малого заставили «Анжи» отказаться от претензий к работе судей, если они действительно были.

Рефери стал раздавать карточки одну за другой, причём в основном спартаковцам. В то же время пропустил несколько фолов со стороны игроков «Анжи». А на 46-й минуте удалил Кирилла Комбарова за второе предупреждение – спартаковец жёстко встретил Фёдора Смолова в воздухе. В меньшинстве команда Эмери думала уже только о том, чтобы как-то отбиться. Но не отбилась. На исходе часа матча форвард-великан Ласина Траоре, получив тончайшую разрезающую передачу от Это’О, пробил Сергея Песьякова.

Решающим же стал спорный момент на 90+4-й минуте. «Анжи» дожал «Спартак» в компенсированное время благодаря сомнительному штрафному, назначенному за фол на Траоре. Ещё обиднее красно-белым было проиграть из-за того, что забили они в свои ворота – защитник Хуан Инсаурральде, прерывая подачу справа, сотворил автогол головой.

Судья Эдуард Малый Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

После матча спартаковцы в один голос говорили о судействе Малого. Хороших слов не было.

«Все вопросы к судье, повлиявшему на результат, – сказал как отрезал Эмери. – Сопернику сыграло на руку судейство Малого. После неоправданного удаления Комбарова игра поменялась. И в случае со вторым голом: рефери назначил штрафной, когда нарушения не было. Благодарю наших футболистов за самоотверженность, но Малый сделал всё возможное, чтобы «Спартак» не победил».

Главного тренера поддержал гендиректор клуба Валерий Карпин:

«Малый зафиксировал у наших игроков в четыре раза больше фолов, чем у соперников! Такого просто не бывает в футболе. Это нереально! Этот судья фактически посадил «Спартак» на свисток. Я уже не говорю о тех карточках, которые он показал футболистам нашей команды. Иначе как беспределом я это назвать не могу».

Возмущался и защитник «Спартака» Марек Сухи.

«Судейство – главный минус чемпионата России, – заявил чех. – Что здесь творят – это ужас просто. Про матч с «Анжи» вот даже не знаю, что сказать. Траоре падает, как в театре. И в случае с удалением между Комбаровым и Смоловым шла обыкновенная борьба. Сколько раз я сам, к примеру, получил удары локтями от Траоре!»

Кирилл Комбаров Фото: Сергей Расулов, «Чемпионат»

А удалённый Комбаров пошёл ещё дальше в своей критике – предложил пожизненно забанить Малого:

«С самого начала и до конца встречи судья был несправедлив к «Спартаку». По ходу игры практически все спорные моменты он свистел в одну сторону: назначал непонятные штрафные в нашу сторону, пропускал фолы против наших игроков, раздавал нам направо и налево жёлтые карточки. Ещё до перерыва посадил на них четверых футболистов «Спартака». Причём подавляющее большинство этих нарушений не тянуло на предупреждения. Чуть коснёшься – сразу желтая! Как это называется?! В Европе за такое судейство его отстранили бы пожизненно!»

Похоже, мнение спартаковцев разделял и тогдашний глава департамента судейства и инспектирования РФС Роберто Розетти. После скандала в Махачкале Малый перестал получать назначения на матчи, а через три месяца Эдуард и вовсе объявил о завершении карьеры. По официальной версии – из-за проблем с тазобедренным суставом. Впрочем, арбитр не ушёл из футбола. Малого назначили на должность судейского инспектора.

«Анжи» в том сезоне не выдержал гонки за золото и финишировал третьим. «Спартак», напротив, подтянулся к лидерам после замены Эмери на Карпина. В итоге махачкалинцы обошли москвичей всего на два очка, а если бы не тот самый автогол Инсаурральде, красно-белые были бы выше.

Интересно, что теперь «Спартак» и команда из Махачкалы сыграют на фоне мощного недовольства южан судейством. «Динамо» на днях даже выступило с открытым письмом, устроив разнос арбитров и ЭСК РФС. Будет новый скандал?