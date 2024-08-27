Лучший матч сезона в России и увольнение «Гвардиолы». Тур в Первой лиге — жарища! Видео

В Мелбет Первой лиге завершился очередной тур, подаривший нам лучший матч сезона, потерю очков лидером и отставку главного тренера.

Лучший матч тура – «Уфа» — «Сочи»

Триллер в трёх действиях в столице Башкортостана. Первый тайм, начавшийся с преимущества гостей и закончившийся не самым очевидным голом Владимира Писарского. Далее – три гола «Уфы» до конца тайма, начиная с 35-й минуты.

Второй тайм и камбэк от сочинцев, закончившийся победным голом на 90+4-й минуте. Около 100 минут матча разделились на три отрезка, каждый из которых сопровождался ожиданиями окончания игры на три разных результата.

«Сочи» наверняка спас Роберта Морено от увольнения, а вот в «Уфе» дела чуть похуже – команда в прошлом году выиграла «Золото» Второй лиги, но в дивизионе повыше столкнулась с проблемами.

Гол тура — Рамазан Гаджимурадов, «СКА-Хабаровск»

Передача, которую никто не смог замкнуть и остановить, превратилась в гол, спасший хабаровчан в этом матче. Гаджимурадов навесил в сторону ворот соперника, а в итоге оформил первое результативное действие в сезоне.

У «Сокола» два мяча на счету Артёма Максименко, который наверняка будет претендовать на звание игрока тура. Для 26-летнего игрока этот дубль стал первым с апреля 2023 года.

Событие тура — увольнение Вадима Гаранина

Новость об увольнении Вадима Гаранина, к которому ранее прикрепилось прозвище «русский Гвардиола», с поста главного тренера «Черноморца» появилась в соцсетях новороссийского клуба спустя 80 минут после окончания матча в Химках.

В семи матчах нынешнего сезона у «Черноморца» семь очков и близость к зоне вылета. Однако увольнение тренера пришло после четырёх набранных в двух матчах очков. При всех вопросах к игре это точно лучшее время для такого решения?

«Торпедо» же занимает третье место, но домашняя победа могла позволить команде подняться и на первую строчку.

Команда тура — «Шинник»

Не смогли обойти стороной первую победу «Шинника» в текущем сезоне. Ярославцы последними в дивизионе закрыли «нолик» В графе побед и приподнялись с последнего места в турнирной таблице.

А у «Алании» всего две победы в семи матчах сезона. Какие задачи ставит перед собой команда?

Другие матчи 7-го тура Первой лиги

«Балтика» — «КАМАЗ»

Если «Сочи» спас от увольнения Морено, то Кирилл Никишин, вероятно, спас от увольнения Александра Грищенко. Критикуемый болельщиками тренер чуть исправил положение команды, и сейчас «Балтика» входит в топ-10.

Впереди у Калининграда гостевой матч с «Енисеем», а «КАМАЗ» сыграет дома с «Нефтехимиком».

«Чайка» — «Енисей»

«Чайка» движется по направлению к топ-4, одержав первую победу за четыре матча.

«Енисей», наоборот, прервал серию из двух побед и выпал из топ-6. Впереди у команды из Красноярска домашняя игра с «Балтикой», а «Чайку» ждёт выезд в Волгоград к «Ротору».

«Тюмень» — «Арсенал» Тула

Что рассказать о матче без забитых мячей, не прибегая к фразе Вадима Евсеева? Три удара в створ на двоих, но достаточное количество моментов, чтобы превратить их хотя бы в один реализованный. Не сегодня.

«Тюмень», к слову, не забила в четырёх матчах из семи. «Арсенал», выдавший серию из четырёх побед на старте сезона, не может победить ужё в трёх матчах кряду, но первое место в турнирной таблице сохраняет.

«Нефтехимик» — «Урал»

А для «Урала» этот тур сложился неудачно: екатеринбуржцы могли выйти на первое место, но в итоге чудом увезли хоть какие-то очки из Нижнекамска.

«Нефтехимику» пришлось отыгрываться, задача была выполнена даже с незабитым пенальти.

«Родина» — «Ротор»

Программу тура завершил матч в Москве, где местной «Родине» пришлось отыгрываться в игре с вернувшимся в лигу «Ротором». Вернувшимся, к слову, с хорошим стартом.

«Ротор» открыл счёт, затем уже «Родина» вышла вперёд, но волгоградцы на последних минутах матча сравняли, продлив беспроигрышную серию до трёх матчей.