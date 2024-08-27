У «Челси» осталось всего три дня. Избавиться надо от кучи игроков

Новое руководство «Челси» на протяжении пяти трансферных окон занималось коллекционированием футболистов. Это привело к тому, что сейчас их мощный переизбыток. В середине августа The Athletic насчитал 53 игрока на контракте. С тех пор удалось отпустить девять человек: Конора Галлахера, Диего Морейру, Мэйсона Бёрстоу, Лесли Угочукву, Алфи Гилкриста, Кейлеба Уайли, Башира Хамфриса, Гэбриела Слонину и Аарона Ансельмино (первые трое – полноценные трансферы, остальные шестеро – аренды).

Осталось всё равно слишком много. Главного тренера «Челси» на пресс-конференции спросили, каково ему тренировать столько человек. Он ответил:

Энцо Мареска главный тренер «Челси» «У меня уже есть состав — 11 человек основы, хотя она будет меняться по ходу сезона. Я не работаю с 42 футболистами, как об этом говорят. У меня на тренировке 21 игрок. На предыдущем занятии было 20 человек. Остальные 15-20 футболистов занимаются отдельно. Я их даже не вижу».

В подвешенном состоянии оказались как именитые футболисты, так и юниоры. Вот пять самых известных игроков, от которых хочет избавиться «Челси» в оставшиеся три с половиной дня (трансферное окно в Англии закрывается 30 августа в 23:00 по Лондону или в 1:00 по Москве).

Ромелу Лукаку

Тяжёлое наследие со времён Романа Абрамовича. Нападающий провалился в «Челси» (особенно если учитывать скандальное интервью и стоимость перехода в € 115 млн), но при этом неплохо выглядел в чемпионате Италии. Логично, что сейчас «Наполи» ведёт переговоры о трансфере Лукаку. Тем более что он имеет успешный опыт работы как раз с Антонио Конте. Клубы торгуются вокруг суммы примерно в € 30 млн + бонусы.

Ромелу Лукаку Фото: Clive Rose/Getty Images

Рахим Стерлинг

Именно с ним сложилась самая странная ситуация. Вингер поехал на сборы и явно наигрывался. Во всех товарищеских матчах выходил на поле (либо в основе, либо на замену). Стерлинг забил «Сити» в одном из матчей во время турне по США. Однако наступил 1-й тур АПЛ, и футболист исчез. Как только он не попал в заявку на первый матч сезона, представители футболиста выпустили заявление. Оно сводилось к тому, что даже им понятно, почему так произошло. Часто упоминается, что от вингера хотят отказаться из-за большой зарплаты (её дало новое руководство «Челси» – предыдущая дирекция к этому не имела отношения). Под седьмым номером Стерлинга уже выступает Педру Нету.

Кепа Аррисабалага

Количество вратарей в «Челси» уже стало мемом. Подробнее об этом мы писали тут. Предыдущий сезон испанец провёл в аренде в «Реале», но в этом сезоне клуб посчитал, что ему хватит Тибо Куртуа и Андрея Лунина. Сообщалось, что Кепа может продолжить карьеру в Италии, но, по информации Фабрицио Романо вратарь, скорее всего, окажется в годичной аренде в «Борнмуте». При этом контракт с «Челси» рассчитан ещё на два года – до лета 2026-го.

Кепа Аррисабалага Фото: Juan Manuel Serrano Arce/Getty Images

Бен Чилуэлл

И от него тоже «Челси» решил отказаться, хотя в команде не так много левых защитников. Последние три сезона он часто страдает из-за травм. Футболиста предложили «МЮ», но у этого клуба есть свой вечно травмированный левый защитник – Люк Шоу. Однако Чилуэлл (как и Стерлинг) всё равно ещё может стать частью сделки для обмена на Джейдона Санчо.

Трево Чалоба

Прошлым летом его не отпустили ни в «Интер», ни в «Баварию», ни в «Тоттенхэм». Дело в том, что «Челси» рассматривал только продажу футболиста, а не аренду. В результате защитник остался в клубе и отыграл 13 матчей АПЛ. Этим летом ситуация не изменилась. «Челси» нацелен именно на продажу. В клубе огромное количество центральных защитников (особенно правшей).

Трево Чалоба Фото: Dan Mullan/Getty Images

Есть ряд менее звёздных футболистов, которые близки к переходу: