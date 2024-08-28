Герой Грузии на Евро — первый новичок «Ливерпуля» Слота! Но играть там не будет

«Ливерпуль» наконец-то закрывает первый трансфер при новом главном тренере Арне Слоте. Один из лидеров АПЛ берёт героя Евро-2024 – Георгия Мамардашвили. Впрочем, грузинский голкипер пока не будет играть за «Ливерпуль». Его ждёт аренда. Разбираемся в деталях этого перехода и перспективах Мамардашвили в английском топ-клубе.

«Ливерпуль» и «Валенсия» договорились о переходе Мамардашвили за € 30 млн плюс € 5 млн бонусами. Испанцы должны быть довольны этой сделкой, ведь они неслабо заработали на трансфере Георгия – два с половиной года назад выкупили голкипера у тбилисского «Динамо» всего за € 850 тыс. (после аренды за € 200 тыс.). «Валенсия» ещё никогда не продавала вратарей за такие деньги. Прежний рекорд принадлежал бразильцу Нето, который уходил в «Барселону» за € 26 млн. «Ливерпуль» лишь однажды платил больше за игрока этого амплуа. В 2018 году клуб не пожалел € 62,5 млн за Алисона из «Ромы».

Собственно, с Алисоном и должен конкурировать теперь Мамардашвили. Ещё в распоряжении Слота есть 25-летний ирландский голкипер Кивин Келлехер и 23-летний чех Витезслав Ярош. Первый сыграл в прошлом сезоне 10 матчей в АПЛ и 16 матчей в остальных турнирах. Пропустил 32 мяча, выдал пять «сухарей». Второй был в аренде и провёл 21 игру за австрийский «Штурм» (20 пропущенных мячей, семь «сухарей»). За основу «Ливерпуля» он пока не выступал, только в запас попадал.

На самом деле, никакой конкуренции между Мамардашвили и Алисоном, вполне возможно, и не будет. Грузинский голкипер, подписав шестилетний контракт с «Ливерпулем», присоединится к команде только летом 2025 года, а в нынешнем сезоне останется в «Валенсии» на правах аренды. К слову, в первых двух турах Примеры Георгий пропустил пять мячей — от «Барселоны» (1:2) и «Сельты» (1:3).

Георгий Мамардашвили в «Валенсии» Фото: Aitor Alcalde/Getty Images

Алисон, в свою очередь, через год может оказаться где-нибудь за пределами Европы. Почти что 32-летний бразилец не исключает отъезд на любимый «курорт» для стареющих звёзд – в Саудовскую Аравию. Впрочем, не против и продления контракта с «Ливерпулем», действующего ещё три сезона.

«Когда слышишь о зарплатах, которые другие игроки получают за игру в Саудовской Аравии, тебя это немного привлекает, – сказал в недавнем интервью Алисон. – Это нормально, однако дело никогда не доходило до того, чтобы я начинал обсуждение заработной платы. У меня контракт с «Ливерпулем», и я хочу отработать его или заключить новый. Если в интересах клуба будет вести переговоры обо мне с другими командами, то это отдельный разговор. Я открыт для Саудовской Аравии, но не сейчас».

В мае The Guardian утверждал, что Алисон и Мохамед Салах – главные трансферные цели для клубов Саудовской Аравии. Значит, «Ливерпуль» может рассчитывать на щедрое предложение по вратарю, которое заставит клуб подтолкнуть самого бразильца к трансферу. В этой ситуации подстраховка в виде подписания Мамардашвили кажется грамотным решением «красных» на будущее.

Алисон в «Ливерпуле» Фото: Michael Regan/Getty Images

Если же Алисон останется в «Ливерпуле» и летом 2025-го, а Мамардашвили придёт в команду, то герой Евро-2024 рискует прочно присесть на скамейку запасных. Будет обидно за талантливого 23-летнего вратаря. На чемпионате Европы, напомним, грузин совершил наибольшее количество сейвов среди всех вратарей (30), почти в два раза опередив своего ближайшего преследователя Джордана Пикфорда.

В прошлом сезоне АПЛ Алисон не попал в топ-10 вратарей по общему количеству сейвов, выбыв на 10 туров из-за травм (28 матчей, 30 пропущенных мячей и восемь «сухарей»), зато вошёл в топ-4 по проценту отражённых ударов – 73,4%. Мамардашвили в прошлом чемпионате Испании стал восьмым по количеству сейвов (103) и 10-м по статистике отбитых мячей – 73,8%. Но Георгию наверняка потребуется адаптация к АПЛ: играть за «Ливерпуль» и за «Валенсию» или тем более за сборную Грузии – разные истории. В средних и слабых командах многочисленные сейвы могут затмить собой ошибки. В топ-клубах так не работает.

Если в «Ливерпуле» не гарантировали Мамардашвили роль «первого номера» через год, то это трансфер со знаком плюс скорее для клуба, нежели для вратаря и его карьеры. Но отказаться от шага вперёд и высокой зарплаты ради гарантированного места в основе трудно. Не всегда у игрока есть и выбор – на трансфер влияет множество обстоятельств. Вероятно, «Ливерпуль» – единственный большой клуб, который был готов заплатить столько «Валенсии». Пусть даже прямо сейчас Георгий не особо ему нужен из-за Алисона.

Сам Мамардашвили, комментируя ещё после Евро-2024 слухи о своём трансфере в «Баварию», дал понять, что не пойдёт в клуб, где не будет играть.

«Там по-прежнему выступает лучший вратарь мира [Мануэль Нойер], поэтому в настоящий момент переход туда невозможен. Я бы перешёл в «Баварию», только если бы мог играть».

Так что Георгию наверняка что-то пообещали в «Ливерпуле».