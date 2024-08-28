Первый аргентинский трансфер «Зенита» за семь лет! Среди предыдущих немало провалов

Гонду стал девятым футболистом из этой страны в Санкт-Петербурге. А мы выбираем лучшего из его предшественников.

«Зенит» впервые за семь лет подписал аргентинского игрока. Новичком чемпионов России стал Лусиано Гонду. 23-летний нападающий должен завоевать любовь болельщиков Санкт-Петербурга, что, надо признать, удалось не всем его соотечественникам в клубе. Некоторые не оправдали надежд. Кто же был лучшим из аргентинцев в «Зените»?

Принимайте участие в голосовании, по итогам которого определим самого ценного футболиста. Выбор не такой уж и большой — за всю историю в «Зените» поиграли только восемь аргентинцев. Пишите в комментариях, почему вы отдали свой голос тому или иному футболисту.

В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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