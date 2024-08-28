Первый аргентинский трансфер «Зенита» за семь лет! Среди предыдущих немало провалов

«Зенит» впервые за семь лет подписал аргентинского игрока. Новичком чемпионов России стал Лусиано Гонду. 23-летний нападающий должен завоевать любовь болельщиков Санкт-Петербурга, что, надо признать, удалось не всем его соотечественникам в клубе. Некоторые не оправдали надежд. Кто же был лучшим из аргентинцев в «Зените»?
Принимайте участие в голосовании, по итогам которого определим самого ценного футболиста. Выбор не такой уж и большой — за всю историю в «Зените» поиграли только восемь аргентинцев. Пишите в комментариях, почему вы отдали свой голос тому или иному футболисту.
В ходе голосования игроки будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Эсекьель Гарай
Гарай был третьим аргентинцем в «Зените» после Домингеса и Ансальди, но первым, кого подписали из другой лиги. Эсекьеля купили у «Бенфики» за € 6 млн. Центрбек приезжал в Санкт-Петербург летом 2014 года в статусе финалиста ЧМ и основного игрока сборной. В «Зените» он доказал свой класс — стал лидером обороны, настоящей стеной. Выиграл чемпионат, Кубок России и два Суперкубка, поучаствовал в памятной Лиге чемпионов с пятью победами на групповом этапе. Провёл 75 матчей и набрал 3+4. Если бы Гарай с женой не захандрили в России, аргентинец мог бы превратиться в легенду клуба. А так «Зенит» был вынужден продать Эсекьеля спустя два года в «Валенсию», правда, за большие деньги — € 24 млн.
Алехандро Домингес
Домингес был первым аргентинцем в истории «Зенита». Причём петербургский клуб покупал зимой 2007 года уже адаптированного к российскому футболу форварда. До этого Чори отыграл три сезона в «Рубине», где превратился в настоящую звезду. «Зенит» заплатил за Домингеса € 7 млн. Однако через два года вернул обратно в Казань всего за € 4 млн. В петербургской команде Алехандро не был настолько хорош, как в «Рубине». Тем не менее стал с «Зенитом» чемпионом страны, обладателем Кубка и Суперкубка УЕФА. Принял участие в 64 играх и набрал 10+15. Самый яркий момент его карьеры в «Зените» — вынос мяча с линии собственных ворот в самой концовке «золотого» матча с «Сатурном» (1:0).
Себастьян Дриусси
Дриусси приехал в «Зенит» из Аргентины в 21 год, будучи одним из самых результативных игроков своего чемпионата. Петербургский клуб купил потенциальную звезду у «Ривер Плейт» летом 2017-го за € 15 млн. В России забивать оказалось труднее, а после смены Роберто Манчини на Сергея Семака форварда и вовсе превратили в крайнего хавбека. Недовольство позицией стало одной из причин ухода Дриусси в «Остин» спустя четыре сезона за € 6 млн. Но так или иначе Себастьян оставил заметный след в «Зените». Сыграл 138 матчей, набрал 25+22. Взял три золота РПЛ, Кубок России и два Суперкубка.
Леандро Паредес
Паредес оказался одним из пяти аргентинцев, подписанных «Зенитом» при Роберто Манчини летом 2017 года. И самым многообещающим. Его покупали у «Ромы» за € 23 млн. В 61 матче за сине-бело-голубых центрхав забил 10 голов и сделал 16 голевых передач. Вот только у Паредеса при всём его высоком уровне получались разные по качеству игры. Будущий чемпион мира в составе сборной Аргентины взял в Санкт-Петербурге лишь один трофей, проведя половину чемпионского сезона-2018/2019. Потом был продан «ПСЖ» за € 40 млн. Об отъезде спустя полтора года он вряд ли пожалел — с парижанами Леандро добирался до финала ЛЧ.
Кристиан Ансальди
Ансальди был вторым аргентинцем после Домингеса, попавшим в «Зенит». Интересно, что обоих петербургский клуб покупал у «Рубина». За Кристиана заплатили € 8 млн летом 2013 года. Новичок не смог завоевать место в основе и уже после первого сезона в «Зените» стал кататься по арендам. Уходил в «Атлетико», потом в «Дженоа». Итальянскому клубу Ансальди и продали за € 4 млн. За сине-бело-голубых аргентинец сыграл 14 матчей, забил один мяч и сделал одну голевую передачу. Единственный трофей защитника в «Зените» — Суперкубок России.
Эмануэль Маммана
В июле 2017-го «Зенит» приобрёл на тот момент 21-летнего центрального защитника французского «Лиона» за € 16 млн. Маммана хорошо начинал, вызывался в сборную Аргентины, а потом карьеру талантливого игрока поломали многочисленные повреждения. Эмануэль дважды выбывал на долгий срок из-за травм крестообразных связок. В итоге за четыре с половиной года в «Зените» сыграл лишь 41 матч и набрал 0+1. Тем не менее в его профайле два чемпионских титула с сине-бело-голубыми и один Кубок России. Зимой 2022-го Маммана вернулся свободным агентом на родину — перешёл в «Ривер Плейт».
Эмилиано Ригони
Фланговый полузащитник — одно из подписаний «Зенита» при Роберто Манчини в 2017-м. Ригони приехал в Санкт-Петербург прямо из Аргентины, его выкупили у «Индепендьенте» за € 9 млн. Эмилиано выдал несколько ярких матчей, однако в целом не потянул. Провёл 62 игры за три года в составе сине-бело-голубых, забил 12 мячей и сделал девять голевых передач. Ригони дважды отдавали в аренду — «Аталанте» и «Сампдории». В конце концов продали в «Эльче» всего за € 100 тыс. Тем не менее Ригони — двукратный чемпион РПЛ, ещё по разу он брал за время в «Зените» Кубок России и Суперкубок.
Матиас Краневиттер
Опорный полузащитник появился в «Зените» вместе с квартетом других аргентинцев летом 2017 года при Роберто Манчини. Краневиттера приобрели у «Атлетико» за € 8,5 млн. Но Матиас в Санкт-Петербурге, кажется, ничем не запомнился. Отыграл два с половиной сезона, взял с командой одно чемпионство. В 52 матчах не забил ни одного мяча и отдал три голевые передачи. Проигрывал конкуренцию Магомеду Оздоеву, а после прихода в клуб Вильмара Барриоса окончательно потерял шансы на место в основе. Краневиттера продали в мексиканский «Монтеррей» за € 2,6 млн.