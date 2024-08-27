ЦСКА забил редкий для футбола гол. Замены Николича перевернули игру с «Ахматом». Видео

ЦСКА в 3-м туре Кубка России победил «Ахмат» в Грозном. Команда Марко Николича набрала пять очков и отстаёт на одно от лидера группы «Краснодара». А команда Магомеда Адиева теперь на третьем месте с тремя очками.

Николич сильнее изменил состав по сравнению с 6-м туром РПЛ, чем Адиев. У армейцев в основе остались только Виллиан Роша и Дивеев. А вот у «Ахмата» сразу пятеро – Шелия, Гандри, Тодорович, Швец и Кардосо. На фоне пятиматчевой безвыигрышной серии и последнего места в РПЛ экс-армейцу Адиеву, конечно, особенно не хотелось уступать своей бывшей команде.

«Ахмат» с первых минут играл интереснее. Вероятно, именно из-за меньшего количества изменений в составе. В центре внимания находился их бразильский новичок – Фелиппе Кардосо. Центрфорвард хорошо открывался под передачи и находил возможности бить по воротам, несмотря на противодействие со стороны трёх центральных защитников. Кардосо и нанёс первый удар уже на пятой минуте, пробив настолько же красиво (в падении через себя), насколько и неточно. Потом Кардосо ещё пару раз был близок к голу. В одном эпизоде его удар из пределов штрафной заблокировал Дивеев, в другом сам бразилец отправил мяч головой мимо цели. Кардосо в Португалии немало забивал, так что может стать реальным усилением атаки «Ахмата».

Команды Адиева и Николича стремились атаковать на скорости, быстро проходить центр поля. Зачастую спешка приводила к невынужденному браку, но в целом у «Ахмата» получалось лучше. Однажды тот же Кардосо здорово принял мяч между линий и сделал передачу на свободного Камилова – хавбек зарядил из-за штрафной в перекладину. Голкиперу Торопу повезло с отскоком. Ещё запомнился момент с падением Садулаева после того, как дриблёр хозяев ловко прокинул мяч между ног Дивееву. Судья не поставил пенальти и, пожалуй, был прав. Лечи сам наткнулся на оппонента.

У ЦСКА в первом тайме почти ничего не получалось впереди. 0 попаданий в створ. Любопытно, что в атакующей тройке Койта действовал на позиции левого инсайда, а Глебов – в роли нападающего. Надежды Николича на скорость молодого универсала не оправдывались. Да и Койта тоже всё ещё ищет себя в новой команде. Тем не менее перед перерывом, когда армейцы выдали бодрый отрезок, Секу получил шанс забить. Малиец принял мяч в полукруге, стрелял с линии штрафной. Уже почувствовал запах гола, но заработал лишь угловой.

Тем временем у «Ахмата» продолжается эпидемия травм. В минувший уикенд Адиев потерял выбывших надолго Беришу и Богосаваца, а в матче с ЦСКА повреждение получил Швец. Центрхаву южан потребовалась замена уже в начале второго тайма, кажется, у него что-то с пахом.

Николич, в свою очередь, сделал тройную замену после часа игры, судя по всему, изначально запланированную. Полчаса нагрузки получили Обляков, Файзуллаев и Мусаев. Тренер ЦСКА поменял всю группу атаки, убрав с поля и Глебова, и Койта, и Жемалетдинова. Глебов после перерыва, как казалось, стал чаще встречаться с мячом, однако с созданием голевых моментов всё равно не клеилось.

А вот сделанные сербским тренером перестановки усилили игру ЦСКА впереди. 75 минут армейцы ждали своего первого удара в створ, а когда нанесли его, просто обязаны были забивать. Файзуллаев создал в быстрой атаке убойный момент для Облякова, вырезав слева передачу в центр штрафной. Иван бил в касание – Шелия совершил яркий сейв.

И всё же ЦСКА дожал «Ахмат», который во втором тайме запомнился в атаке разве что двумя опасными моментами с участием Садулаева. Николич переиграл Адиева за счёт более сильной скамейки. На 87-й минуте забил Мусаев, ловко оторвавшийся от Адамова и пославший мяч в сетку с линии вратарской после замечательного паса Келлвена внешней стороной стопы.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Ахмат» продлил серию неудач, несмотря на то что в два раза превзошёл ЦСКА по ударам в этой встрече – 18:9 (в створ – 3:3). Более того, в компенсированное время команда Адиева пропустила второй мяч. Шелия рискнул пойти на стандарт к чужим воротам, но закончилось всё тем, что Круговой улетел с центра поля и забил в пустые.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Редкий гол для футбола.