Сенсация в Кубке России! «Зенит» проиграл своему бывшему вратарю

«Зенит» убедительно стартовал в Кубке России — две победы из двух и 0 пропущенных голов. На третий матч они прилетели в Самару, через несколько дней после «Спартака». «Акрон» же свою главную победу на групповом этапе турнира уже одержал: 15 августа в гостях набрали три очка с «Факелом». Это помогло закрепиться на третьем месте и чувствовать себя комфортно. Вряд ли кто-то рассчитывал забрать три очка у петербуржцев, которые к тому же не побеждали в двух матчах подряд. Однако сама игра в итоге сложилась так, что едва ли кто-то бы этому удивился.

Знаете, какое главное удивление перед матчем? Количество болельщиков. В первый раз на стадион я зашёл за 40-45 минут до стартового свистка. Команды уже выходили на разминку, а главным развлечением стал подсчёт аудитории. Просто потому, что для этого не потребовалось больших математических цифр. Около 100 человек пришли заранее. Даже стало не по себе — давно не видел такой картины на таком большом стадионе.

При этом точно знал: клуб, как всегда, позаботился о своих болельщиках. Пять автобусов приехали из Тольятти, плюс в Самаре прошла солидная кампания. Перед матчем выступила аутентичная группа «Биртман», и она действительно зацепила часть аудитории. Плюс классические предматчевые активности для детей и взрослых.

Тренеры вряд ли могли удивить составами. Просто потому, что на кубковые встречи их невозможно предугадать. Петербуржцы привезли в Самару очень ограниченный состав: Горшков и Сергеев заболели, лидерам Семак дал паузу, а Глушенков залечивает травму руки. Поэтому мы увидели микст — из основных на поле вышли Эракович, Караваев и Кассьерра. Остальные — скорее резерв. У «Акрона» тоже традиционная ротация, но Тедеев не раз говорил, что Кубок — возможность проявить себя молодым игрокам. И придерживается этой философии.

Перед матчем болельщики «Зенита» вспомнили о завоевании трофея 1944 года. И сразу мощно включились в поддержку, перекрикивая активную группу тольяттинцев. Но так как они превосходили их количественно, это не стало сюрпризом.

«Акрон» — «Зенит» Фото: Дмитрий Зимин, «Чемпионат»

На поле в это время ничего особенного не происходило. Васютин на первых минутах по старой памяти отдал на Кассьерру, но тот неудачно воспользовался шансом. После этого мяч в основном находился в центре поля, а обе команды по очереди пытались проявить навыки позиционной атаки. Чуть интереснее выглядел «Акрон»: они были быстрее, но мяч никак не доходил до центрального нападающего.

А первый действительно опасный момент создали действующие обладатели Кубка: на 22-й минуте Мантуан навесил на Кассьерру, и тот попал в штангу. Именно колумбийцу можно вручить награду как главному игроку тайма, который не реализовывал свои моменты.

«Акрон» — «Зенит» Фото: ФК «Зенит»

На 30-й минуте поле покинул Андрей Мостовой — ещё одна травма у важного игрока команды. «Акрон» продолжал поддавливать, но до моментов дело не доходило. Казалось, что тайм так и закончится. Но в добавленное время зенитовцы резко выбежали на чужую половину: сначала супершанс не реализовал Педро, потом — Кассьерра, но с третьей попытки всё-таки удалось пробить Васютина. Отличился молодой Васильев — во втором матче подряд.

В перерыве Тедеев поменял почти всю линию атаки — вышли Бакаев, Кузьмин, Москвичёв и Тимошенко. Цель понятна: по такой игре команда могла зацепиться за очки. И на 54-й минуте такой шанс подарил всё тот же Волков. Совершенно необязательный фол в своей штрафной. Итог — пенальти.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Тимошенко реализовал удар.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что сразу после этого Семак убрал с поля Волкова. Видимо, смотреть на такие действия было тяжело. Да и по поведению тренера это было видно: он периодически хватался за лицо и явно крутил в голове возможные сценарии. «Акрон» продолжал чуть больше владеть мячом, но без конкретики в атаке. Подходы периодически случались, однако Адамов почти не вступал в игру.

Семак выпустил Клаудиньо и Ахметов, но это ничего не изменило. Да, в конце зенитовцы зажали соперника в штрафной. Это не привело к голу. Матч потихоньку докатился до серии пенальти. А в ней удар Артура потащил Васютин. По той же старой памяти.

«Зенит» впервые проиграл в Кубке России, но всё равно набрал одно очко. А «Акрон» временно вышел на второе место в группе.