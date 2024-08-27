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Расписание спортивных матчей 28 августа 2024 года — live-трансляции, текстовые трансляции, результаты, кто сыграет

Топ-матчи среды: титульный бой Никиты Цзю, Кубок России по футболу и раунд плей-офф в ЛЧ
Михаил Георгиев
Расписание спортивных матчей 28 августа
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За чем следить 28 августа: «Црвена Звезда» — «Будё-Глимт», пробьётся ли россиянин в группу ЛЧ? Это и другие яркие события в нашем анонсе!

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Время в материале указано по Москве.

🥊 14:00*: Никита Цзю (Австралия) — Коэн Мазудье (Австралия), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Профессиональный бокс 2024. Титульные бои
Никита Цзю — Коэн Мазудье
28 августа 2024, среда. 14:00 МСК
Никита Цзю
Не началось
Коэн Мазудье

Интрига: не споткнётся ли младший Цзю?

Младший сын Кости Цзю продолжает планомерно подниматься к вершинам профессионального бокса. Увы, пока Никита предпочитает драться только в родной Австралии, что несколько смущает поклонников бокса: кажется, что Мясник уже готов к более серьёзным вызовам. Очередной соперник Цзю-младшего вовсе не выглядит устрашающей силой — Коэн Мазудье проиграл уже три боя на профессиональном ринге, в том числе и нокаутом. Если Никита не нокаутирует Коэна, это будет сенсация.

Путь Никиты вызывает вопросы:
Мяснику дали очередную жертву в Австралии. Никита Цзю повторяет ошибки брата
Мяснику дали очередную жертву в Австралии. Никита Цзю повторяет ошибки брата

⚽️ 15:00: «Оренбург» — «Ростов», Кубок России, группа B, 3-й тур

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 15:00 МСК
Оренбург
Оренбург
Не начался
Ростов
Ростов-на-Дону
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: удержится ли команда Карпина в двойке?

«Ростов» противоречиво стартовал в Кубке России. Да, в последнем матче победили «Химки», но до этого было поражение от «Локомотива». Теперь играть предстоит с «Оренбургом», у которого пока ни одного очка. Победа гарантирует команде Карпина сохранение места в топ-2. Но в гостях вряд ли будет легко.

Последний матч «Ростова» получился скандальным:
«Чувствуем себя идиотами». Огненный спич босса «Ростова» о судействе
«Чувствуем себя идиотами». Огненный спич босса «Ростова» о судействе

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик», Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана
28 августа 2024, среда. 17:00 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Нефтехимик
Нижнекамск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: выйдут ли магнитогорцы из межсезонного пике?

«Металлург» слабо начал межсезонье. На турнире в Уфе подопечные Андрея Разина одержали лишь одну победу – как раз над «Нефтехимиком». Магнитогорцы неоднозначно начали и домашний турнир. Старт сезона не за горами, так что команде пора просыпаться. И матч с нижнекамцами станет отличной проверкой: на самом ли деле «Металлург» попал в кризис или это просто сложности межсезонья?

Каковы шансы Разина остаться в магнитогорском клубе?
Рейтинг «горящих мест» КХЛ. Кого из тренеров уволят первым в новом сезоне?
Рейтинг «горящих мест» КХЛ. Кого из тренеров уволят первым в новом сезоне?

⚽️ 17:15: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар», Кубок России, группа C, 3-й тур

Fonbet Кубок России . Группа C. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Не начался
Краснодар
Краснодар
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Краснодар» приблизится к плей-офф?

Если к старту команды Мусаева в РПЛ были вопросы, то в Кубке у неё всё отлично. Две победы из двух, одна из них — над ЦСКА. Теперь соперник попроще, хоть и на выезде. Если удастся выиграть у «Пари НН», плей-офф окажется совсем близко, а задача на второй круг группового этапа заметно упростится. Вдобавок сопернику, кажется, логичнее думать о делах в чемпионате, чем о борьбе во второстепенном турнире.

В выходные «Краснодар» удержал парадоксальную победу:
«Краснодар» непобедим и проходится по топ-клубам! Устроили концерт на двоих с «Динамо»
«Краснодар» непобедим и проходится по топ-клубам! Устроили концерт на двоих с «Динамо»

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», Кубок России, группа A, 3-й тур

Fonbet Кубок России . Группа A. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Крылья Советов
Самара
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: «Динамо» снова огорчит Самару?

В этом противостоянии в последнее время всё просто: три матча — три победы «Динамо». «Крылья» же в целом печальны на старте сезона. В Кубке было два поражения, в РПЛ дела не лучше: было вообще три розыгрыша подряд, и только две победы в трёх последних турах позволили выкарабкаться из зоны вылета. Будет ли теперь Осинькин думать о борьбе в Кубке?

«Крылья» работают на трансферном рынке:
«Зенит» отдал игрока в Англию, «Крылья» подписали хорвата. Трансферы недели в РПЛ
«Зенит» отдал игрока в Англию, «Крылья» подписали хорвата. Трансферы недели в РПЛ

⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Химки», Кубок России, группа B, 3-й тур

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Химки
Химки
 Купить билет
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: продолжится ли сказка «Локо»?

Команда Галактионова поражает на старте сезона. Летом потеряли двух ключевых игроков (Глушенкова и Миранчука), но результаты только улучшились. В РПЛ «Локо» сейчас на первом месте, а в Кубке набрал шесть очков из шести возможных. Побеждай дома «Химки» — и готовься к плей-офф. Правда, соперник для этого не самый простой. У «Химок» в активе три очка, так что бросать бороться они не будут. Да и в РПЛ команда показала, что готова конкурировать со всеми.

Как «Локо» взлетел на первое место в РПЛ:
«Локомотив» — новый лидер РПЛ! «Ростов» Карпина переехали с историческим рекордом. Видео
«Локомотив» — новый лидер РПЛ! «Ростов» Карпина переехали с историческим рекордом. Видео

⚽️ 19:45: «Карабах» — «Динамо» Загреб, Лига чемпионов, раунд плей-офф, второй матч

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2024, среда. 19:45 МСК
Карабах
Агдам, Азербайджан
Не начался
Динамо З
Загреб, Хорватия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: случится ли чудо-камбэк в Баку?

«Карабах» старательно пробивался к групповому этапу Лиги чемпионов, но в решающий момент что-то пошло не так. В первом матче плей-офф команда «сгорела» загребскому «Динамо» 0:3, так что теперь нужно творить чудеса, иначе клуб останется без главного еврокубка. Если получится, это будет момент для истории.

Заметили, что гимн Лиги чемпионов теперь звучит иначе?
УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов. Звучит непривычно. Видео
УЕФА изменил гимн Лиги чемпионов. Звучит непривычно. Видео

🏐 20:00: «Локомотив» — «Ленинградка», Кубок Легенд (женщины), группа Б, 3-й тур

Кубок Легенд (ж) . Группа Б. 2-й тур
28 августа 2024, среда. 20:00 МСК
Локомотив К
Калининградская область
Не начался
Ленинградка
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: что покажут обновлённые претенденты на высокие места?

Кубок Легенд продолжается! В Калининграде встретятся «Локомотив» и «Ленинградка». Первые сохранили Эбрар Каракурт, усилились Ириной Воронковой, а её отец — Андрей Воронков — вернулся на пост главного тренера. Задача у калининградок одна — чемпионство. Хорошей проверкой будет матч с «Ленинградкой» — с сыгранной командой, которая всегда где-то рядом с медалями.

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⚽️ 22:00: «Црвена Звезда» — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, раунд плей-офф, второй матч

Лига чемпионов . Раунд плей-офф. 2-й матч
28 августа 2024, среда. 22:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Интрига: россиянин пробьётся в группу ЛЧ?

«Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным в раунде плей-офф достался мощный соперник. Но норвежцы умудрились в первом матче победить дома — 2:1. Теперь их ждёт судьбоносная встреча в Белграде. Если удастся удержать преимущество, получится тройная победа: сенсация в матче с более статусным соперником, место в групповом этапе и финансовая гарантия за участие в основной части главного еврокубкового турнира.

Подробнее о первом матче:
Россиянин — в шаге от выхода в основной этап ЛЧ! Но «Црвена» подпортила ему рекордный матч
Россиянин — в шаге от выхода в основной этап ЛЧ! Но «Црвена» подпортила ему рекордный матч
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