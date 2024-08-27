Топ-матчи среды: титульный бой Никиты Цзю, Кубок России по футболу и раунд плей-офф в ЛЧ

За чем следить 28 августа: «Црвена Звезда» — «Будё-Глимт», пробьётся ли россиянин в группу ЛЧ? Это и другие яркие события в нашем анонсе!

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Время в материале указано по Москве.

🥊 14:00*: Никита Цзю (Австралия) — Коэн Мазудье (Австралия), титульный бой

*Время боя может измениться и будет уточнено

Интрига: не споткнётся ли младший Цзю?

Младший сын Кости Цзю продолжает планомерно подниматься к вершинам профессионального бокса. Увы, пока Никита предпочитает драться только в родной Австралии, что несколько смущает поклонников бокса: кажется, что Мясник уже готов к более серьёзным вызовам. Очередной соперник Цзю-младшего вовсе не выглядит устрашающей силой — Коэн Мазудье проиграл уже три боя на профессиональном ринге, в том числе и нокаутом. Если Никита не нокаутирует Коэна, это будет сенсация.

⚽️ 15:00: «Оренбург» — «Ростов», Кубок России, группа B, 3-й тур

Интрига: удержится ли команда Карпина в двойке?

«Ростов» противоречиво стартовал в Кубке России. Да, в последнем матче победили «Химки», но до этого было поражение от «Локомотива». Теперь играть предстоит с «Оренбургом», у которого пока ни одного очка. Победа гарантирует команде Карпина сохранение места в топ-2. Но в гостях вряд ли будет легко.

🏒 17:00: «Металлург» Магнитогорск — «Нефтехимик», Мемориал имени Ивана Ромазана

Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана Мемориал имени Ивана Ромазана . Мемориал Ромазана 28 августа 2024, среда. 17:00 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Нефтехимик Нижнекамск Кто победит в основное время? П1 X П2

Интрига: выйдут ли магнитогорцы из межсезонного пике?

«Металлург» слабо начал межсезонье. На турнире в Уфе подопечные Андрея Разина одержали лишь одну победу – как раз над «Нефтехимиком». Магнитогорцы неоднозначно начали и домашний турнир. Старт сезона не за горами, так что команде пора просыпаться. И матч с нижнекамцами станет отличной проверкой: на самом ли деле «Металлург» попал в кризис или это просто сложности межсезонья?

⚽️ 17:15: «Пари Нижний Новгород» — «Краснодар», Кубок России, группа C, 3-й тур

Интрига: «Краснодар» приблизится к плей-офф?

Если к старту команды Мусаева в РПЛ были вопросы, то в Кубке у неё всё отлично. Две победы из двух, одна из них — над ЦСКА. Теперь соперник попроще, хоть и на выезде. Если удастся выиграть у «Пари НН», плей-офф окажется совсем близко, а задача на второй круг группового этапа заметно упростится. Вдобавок сопернику, кажется, логичнее думать о делах в чемпионате, чем о борьбе во второстепенном турнире.

⚽️ 19:30: «Динамо» Москва — «Крылья Советов», Кубок России, группа A, 3-й тур

Интрига: «Динамо» снова огорчит Самару?

В этом противостоянии в последнее время всё просто: три матча — три победы «Динамо». «Крылья» же в целом печальны на старте сезона. В Кубке было два поражения, в РПЛ дела не лучше: было вообще три розыгрыша подряд, и только две победы в трёх последних турах позволили выкарабкаться из зоны вылета. Будет ли теперь Осинькин думать о борьбе в Кубке?

⚽️ 19:30: «Локомотив» — «Химки», Кубок России, группа B, 3-й тур

Интрига: продолжится ли сказка «Локо»?

Команда Галактионова поражает на старте сезона. Летом потеряли двух ключевых игроков (Глушенкова и Миранчука), но результаты только улучшились. В РПЛ «Локо» сейчас на первом месте, а в Кубке набрал шесть очков из шести возможных. Побеждай дома «Химки» — и готовься к плей-офф. Правда, соперник для этого не самый простой. У «Химок» в активе три очка, так что бросать бороться они не будут. Да и в РПЛ команда показала, что готова конкурировать со всеми.

⚽️ 19:45: «Карабах» — «Динамо» Загреб, Лига чемпионов, раунд плей-офф, второй матч

Интрига: случится ли чудо-камбэк в Баку?

«Карабах» старательно пробивался к групповому этапу Лиги чемпионов, но в решающий момент что-то пошло не так. В первом матче плей-офф команда «сгорела» загребскому «Динамо» 0:3, так что теперь нужно творить чудеса, иначе клуб останется без главного еврокубка. Если получится, это будет момент для истории.

🏐 20:00: «Локомотив» — «Ленинградка», Кубок Легенд (женщины), группа Б, 3-й тур

Интрига: что покажут обновлённые претенденты на высокие места?

Кубок Легенд продолжается! В Калининграде встретятся «Локомотив» и «Ленинградка». Первые сохранили Эбрар Каракурт, усилились Ириной Воронковой, а её отец — Андрей Воронков — вернулся на пост главного тренера. Задача у калининградок одна — чемпионство. Хорошей проверкой будет матч с «Ленинградкой» — с сыгранной командой, которая всегда где-то рядом с медалями.

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⚽️ 22:00: «Црвена Звезда» — «Будё-Глимт», Лига чемпионов, раунд плей-офф, второй матч

Интрига: россиянин пробьётся в группу ЛЧ?

«Будё-Глимт» с российским вратарём Никитой Хайкиным в раунде плей-офф достался мощный соперник. Но норвежцы умудрились в первом матче победить дома — 2:1. Теперь их ждёт судьбоносная встреча в Белграде. Если удастся удержать преимущество, получится тройная победа: сенсация в матче с более статусным соперником, место в групповом этапе и финансовая гарантия за участие в основной части главного еврокубкового турнира.