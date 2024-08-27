Курил с президентом и заменил Буффона. Теперь легендарного Щенсного ждёт новая жизнь

Он прошёл путь от субтильного парня, который получил восемь голов в одном матче от «Манчестер Юнайтед», до солидного кипера, который заменил Джанлуиджи Буффона. Он курил и в душевой раздевалки после проигрыша «Саутгемптону», и на балконе вместе с президентом Польши Анджеем Дудой. Он уходил с поля в слезах из-за того, что резко заболело сердце. А уже после матча шутил – мол, устал играть, потому и заменился.

Войцех Щенсны не был таким шоуменом на поле, как Ежи Дудек. На его теле (по крайней мере, на видных местах) нет таких ярких тату, как у Артура Боруца. Он, кажется, не фонтанировал харизмой, как его тёзка Ковалевский в лучшие годы в «Спартаке». Но при этом Щенсны навсегда в истории польского футбола. Он выдающийся вратарь и, видимо, классный и ироничный парень. Он мог поиграть ещё. Но выбрал жизнь.

Щенсны пошёл по пути Тони Крооса. Он не стал мучить себя и футбол и просто тихонько ушёл. Правда, если немец объявил об этом заранее, то Войцех действовал по ситуации. «Ювентус» расстался с ним из-за оптимизации. Там не лучшая ситуация с финансами, и спортивный директор Кристиано Джунтоли сокращает расходы везде, где только можно.

Войцех Щенсны с Кубком Италии Фото: Juventus FC via Getty Images

Щенсны – заслуженный человек для «Юве». Но:

а) ему 34 года;

б) у него одна из самых больших зарплат в клубе;

в) туринцы подписали Микеле Ди Грегорио из «Монцы», который моложе Войцеха, дешевле и в целом сравним с ним по уровню игры.

Поляка звали в Саудовскую Аравию, но между новой порцией больших денег и комфортом рядом с семьёй Щенсны выбрал второе. И в этом нет никакого геройства. Войцеху, очевидно, есть на что жить и без саудовской надбавки. Просто к этой ситуации он отнёсся так же, как и ко всему остальному в жизни, – легко. Да, предлагают отличный контракт. Да, ещё есть силы. Но лететь в эту даль, там жарко, совсем другой уклад жизни по сравнению с Европой… Войцех решил, что его комфорт стоит дороже. И спокойненько закончил.

В своём последнем сезоне Щенсны помог «Ювентусу» выполнить две главные задачи. Во-первых, клуб вернулся в Лигу чемпионов. Во-вторых, завоевал титул. И да, в Кубке Италии, который выиграл «Юве», основным вратарём был не Щенсны, а Маттиа Перин. Но это вопрос не к Войцеху, а к Максу Аллегри. Поляк был в составе и, если бы потребовались его услуги, вряд ли сделал бы хуже.

Щенсны вообще не делал хуже ни в одной команде, за которую играл. Наоборот! В «Арсенале» он закрыл позицию на годы после того, как клуб покинул Йенс Леманн. Затем, когда Войцех стал проигрывать конкуренцию Давиду Оспине, он ушёл в «Рому» и там перезагрузился так, что его при первой возможности забрал более статусный и мощный «Ювентус».

Войцех Щенсны Фото: Luciano Rossi/AS Roma via Getty Images

В Турине Щенсны заиграл не сразу. В первом сезоне его главным хайлайтом стал выход на замену в матче с «Реалом», когда Буффон кричал судье Майклу Оливеру про мусорный бак вместо сердца. Если бы Войцех отбил удар Криштиану Роналду с пенальти, неизвестно, как сложилась бы судьба. Возможно, «Ювентус» прошёл бы дальше, и крик Буффона не стал бы таким знаменитым. Но Роналду пробил так, что шансов отбить не было, пускай Щенсны и прыгнул в нужную сторону.

В конечном итоге Войцех стал основным в «Ювентусе» и заставил забыть о Буффоне. Легендарность Джиджи никто никогда не оспаривал, но по игре здесь и сейчас поляк был очень хорош. У него случались ошибки, но он всегда по-чемпионски на них реагировал – тут же забывал и продолжал тащить.

«Ювентус» за последние 10 лет был очень разным. Была сильнейшая команда Аллегри, дважды игравшая в финале ЛЧ. Была попытка сделать «Юве» модным с помощью Маурицио Сарри. Тренер выиграл скудетто, но с ним расстались всего через год. Догадайтесь сами, удался ли Сарри-эксперимент. Потом был странный год, начавшийся со странного приглашения Андреа Пирло. И, наконец, возвращение Аллегри с футболом, от которого вяли цветы и плакали маленькие дети.

Менялось многое, но Щенсны всё это время был постоянной величиной. Он стал человеком, на которого опирался «Ювентус». Не единственным, но важным.

А теперь новая жизнь – и у Войцеха, и у клуба. И, кажется, всё должно быть хорошо у обоих. «Ювентус» оздоравливает и финансы, и футбол. Первое – с помощью Джунтоли, второе – с помощью Тьяго Мотты. А Щенсны теперь может посвятить себя семье, а также игре на пианино, созданию YouTube-шоу и другим хобби, которых у него предостаточно.

Мы, болельщики, будем скучать. А Войцех – вряд ли. Разве что чуть-чуть. Он слишком любознательный и весёлый, чтобы тратить время на скуку.