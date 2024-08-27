Потрясение от «Спартака»! Дома не забили Махачкале и проиграли

У Станковича проблема со скамейкой. В Кубке России красно-белые были не похожи на себя.

«Спартак» в 3-м туре Кубка России сенсационно уступил дома махачкалинскому «Динамо». Команда Хасанби Биджиева догнала лидировавшую в группе команду Деяна Станковича. Теперь и у южан шесть очков.

Станкович поменял всех 11 игроков, выходивших в стартовом составе на матч с «Зенитом». Наконец-то появился в основе Виллиан Жозе, дебютировал за красно-белых новичок Абена. Суринамец в центре обороны составил дуэт с Черновым. На правом фланге защиты располагался Зобнин, который при владении нередко смещался в центр поля, а хозяева оставляли тройку сзади.

Состав команды Биджиева был ближе к оптимальному. Тренер не стал убирать из основы игравших в уикенд вратаря Волка, Алибекова, Шумахова, Глушкова и новичка Агаларова. Вероятно, по этой причине «Динамо» мало в чём уступало «Спартаку» по игре. Хозяева стремились давить и быстро комбинировать, но южане активно навязывали и нередко выигрывали единоборства в средней трети, были опасны на контрвыпадах. Живое начало завершилось голом уже на 14-й минуте.

«Динамо» забило с пенальти, который наверняка вызовет дискуссии. Спартаковцы будут утверждать, что фол Хлусевича на Гаджиеве, если он и был, следовало фиксировать до штрафной. Динамовцы, скорее всего, скажут, что судьи наконец-то не ошиблись против них и приняли справедливое решение после захвата за футболку. Так или иначе малоизвестный пока судья Машлякевич назначил 11-метровый только после подсказки опытного коллеги Безбородова, отвечавшего за VAR. Селихову же в этот вечер не стоило играть в лотерею – голкипер не угадал, в какой угол пробьёт Агаларов.

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При счёте 0:1 «Динамо» в первом тайме вело игру так, как хотело. Гости плотно сидели на ногах хозяев, умело гасили темп. Агаларов мог и дубль оформить, если бы попал в дальний угол. А вот игрокам группы атаки «Спартака» не хватало взаимопонимания. Новички Виллиан Жозе и Маркиньос плохо взаимодействовали с Зиньковским и Игнатовым. До бразильского центрфорварда не доходил мяч в штрафной. Впрочем, однажды Виллиан Жозе всё же пробил головой из действительно хорошей позиции после подачи Зиньковского, но лишь размял Волка. Станковичу оставалось ждать, когда динамовцы подсядут, и менять игру заменами.

Сербскому тренеру и звёздному в прошлом футболисту, чувствуется, очень не хочется проигрывать даже в тех матчах, где есть право на ошибку. В перерыве Станкович сделал сразу тройную замену. Виллиан Жозе занял привычное пока в «Спартаке» место на скамейке. На поле для ускорения игры появилась полюбившаяся болельщикам связка Угальде – Барко. Именно аргентинец нанёс первый удар красно-белых во втором тайме – обводящий, в дальний угол. Волк был готов и к этому.

Вторая половина матча превратилась в сплошную позиционную атаку «Спартака», который имел подавляющее территориальное преимущество и почти не отдавал мяч. Тем не менее «Динамо» по-прежнему здорово перекрывало центр, где превосходило соперника в борьбе, и у красно-белых получалось создавать остроту только после кроссов и выигранного воздуха. Пару раз опасно бил головой Абена. Однажды – выше цели, а в другом случае мяч снова стал сладким пирожком для голодного до сейвов Волка. Съел и даже глазом не моргнул! Абена же в целом произвёл хорошее впечатление, правда, пока это без особой игры под давлением.

По такому футболу «Спартаку» требовался центрфорвард типажа отсутствующего Соболева. Станкович бросил в бой Мелёшина, а Зиньковский стал защитником. Условно, конечно. Вингер постоянно поднимался к чужой штрафной. Красно-белые активно задействовали в розыгрыше и Маркиньоса, но у того было много суеты при работе с мячом.

Весёлая концовка игры подарила шоу. «Спартак» раскрылся, дважды мог пропустить от Зиновича. Но и к спасению был близок. Волк в эти минуты показал свои сильные и слабые стороны: потащил сумасшедшим сейвом мяч из-под перекладины после чудесного выстрела Угальде, потом ошибся на выходе и едва не пропустил. Несмотря на гигантский перевес красно-белых по ударам – 23:7 (в створ – 8:2), трудно утверждать, что «Динамо» не заслужило победу. Станкович наверняка ждал большего от своего резерва.