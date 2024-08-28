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Райо Вальекано — Барселона — 1:2, обзор матча Примеры, голы: Лопес, Педри, Ольмо, 27 августа 2024-го, чемпионат Испании

Феерический дебют новичка «Барсы»! Чемпионы Европы вывели клуб на первое место
Анатолий Романов
«Райо Вальекано» — «Барселона» — 1:2
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Ольмо вышел после перерыва — и забил победный. Хотя каталонцы проигрывали.

«Барселона» захватила лидерство в Примере, победив в третьем туре подряд с одинаковым счётом 2:1. Только команда Ханс-Дитера Флика идёт без потерь в чемпионате Испании. Идеальное начало для нового тренера!

Испания — Примера . 3-й тур
27 августа 2024, вторник. 22:30 МСК
Райо Вальекано
Мадрид
Окончен
1 : 2
Барселона
Барселона
1:0 Лопес – 9'     1:1 Педри – 60'     1:2 Ольмо – 82'    

После успешного старта с «Барсой» Флик словно предчувствовал, что в Мадриде его команду ждут проблемы.
«Мы хорошо начали, но на следующей неделе всё может измениться, – говорил немецкий тренер «Барсы». – Сейчас мы довольны стартом сезона и уверены в себе. Не забегаем вперёд, смотрим не на май, а только на следующую игру с «Райо Вальекано». Наша цель – всегда выигрывать чемпионат. Это долгий путь».

Статистика тоже не обещала сине-гранатовым ничего хорошего – «Барселона» не побеждала «Райо Вальекано» на выезде со времени ухода из клуба Лео Месси. И начало этой игры на стадионе «Вальекас» у каталонцев совсем не получилось. Хозяева были агрессивнее, прессинговали и забили быстрый гол на девятой минуте. Де Фрутос вырезал передачу в штрафную с правого фланга, а Унай Лопес пробил в касание. В ближний угол, за который по идее отвечал тер Штеген. Эпизод проверяли на офсайд, но нарушения не было.

Только при счёте 0:1 команда Флика стала что-то создавать. Ямаль пугал хозяев своими фирменными смещениями в центр под удар, «крутил позвонки» Эспино. Тем не менее у уругвайца из «Райо Вальекано» хватало энергии, чтобы бороться с юной звездой «Барсы» и даже лететь вперёд. Одно из таких подключений завершилось конфликтом Эспино с тер Штегеном. Левый защитник увлёкся, едва не подбил голкипера.

Если Ямаль находил свои моменты, то Левандовски в первом тайме шансов забить не получил. Более того, ни разу не встретился с мячом в штрафной соперника. «Барселоне» требовалось усиливать атаку в целом, и уже в перерыве Флик выпустил на поле новичка Ольмо. Звезда Евро-2024 дебютировал за каталонскую команду.

С Ольмо «Барселона» заиграла в атаке повеселее. Уже на первой минуте второго тайма Дани мог заработать пенальти, упав в штрафной после столкновения с Лежёном. Было похоже на фол. Однако судья Сото Грандо решил, что Ольмо свалился по собственной инициативе, и его коллеги на VAR, видимо, думали так же.

Из «Барсы» ушла ещё одна легенда:
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После этого Дани разогнал атаку, которая завершилась моментом Левандовского (поляк наконец-то получил мяч в чужой штрафной). Затем и сам атакующий полузащитник мог забить – зарядил издали в перекладину! Наконец, на исходе часа «Барса» сравняла счёт. Вот тут обошлись без Ольмо. Герой голевой атаки – Педри. Он протащил мяч, сделал пас на Рафинью и получил ответную передачу, продолжив движение к воротам по центру. Педри решил эпизод двумя касаниями.

За 20 минут до конца поддавливавшая «Барселона» забила ещё раз. Левандовски здорово сыграл на добивании после удара Ямаля, выдержав гроссмейстерскую паузу и послав мяч в сетку. Тем не менее судьи и тут огорчили команду Флика. Сото Гранде позвали смотреть повтор, а рефери, изучив повтор, решил, что Кунде в ходе атаки сфолил на Чаварриа. Хотя защитник просто обрабатывал мяч правой ногой и левой случайно, несильно наступил на вытянутую ногу соперника.

Но «Барса», играя с большим перевесом в концовке, всё же дожала «Райо Вальекано». И именно Ольмо стал автором победного гола на 82-й минуте. Каталонцы прорвали левый полуфланг обороны хозяев благодаря очередному проходу Ямаля. Ламин увидел Дани – поделился мячом. Ольмо тоже хватило двух касаний, чтобы реализовать голевой момент. Волевая, заслуженная победа.

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