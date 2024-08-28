«Чалов — легенда ЦСКА, он ещё будет в топ-клубе Европы!» Где теперь армеец Гордюшенко

Вроде бы совсем недавно Гордюшенко ходил в перспективных в ЦСКА, а между тем Астемиру уже 27. Теперь он пробует вернуться в РПЛ вместе с «Родиной». Поговорили с воспитанником армейцев о Первой лиге, Чалове, и, разумеется, его родном клубе.

— Из РПЛ этим летом вылетели «Урал», «Сочи» и «Балтика». Почему не у всех команд получается в Первой лиге после вылета?

— «Рубин» после вылета из РПЛ тоже очень тяжело вкатывался в сезон, хотя состав у них был сумасшедший: все футболисты остались, кроме некоторых легионеров. Только со временем «Рубин» набрал форму и очки. ФНЛ — не такая простая лига. Это специфический чемпионат, где очень сложно играть. Возможно, эти команды ещё и недооценили Первую лигу. Всё это очень хорошие и достойные клубы, против которых интересно сыграть. Но поскольку это наши конкуренты, надеюсь, что они и дальше будут терять очки.

Астемир Гордюшенко в «Родине» Фото: ФК «Родина»

— А у «Акрона» и махачкалинского «Динамо», по-твоему, получается в РПЛ?

— Я слежу за этими командами, потому что там играют мои друзья. Чувствуется, что им будет тяжеловато.

— Почему «Акрон» так много играет в атаку?

— Эта команда в любой лиге пропагандировала атакующий стиль. Я только за то, что они не закрываются и много играют вперёд. Это очень большой плюс, ведь редко когда команды так действуют. Конечно, им чуть-чуть не хватает класса и опыта. В начале матча они со всеми играют очень хорошо, а под конец часто не дожимают и пропускают.

— «Акрону» всего шесть лет, а он уже в РПЛ. Хороший пример для других?

— Да. Например, «Родина» тоже была создана недавно, но перед нами стоит задача как можно быстрее пробиться в элиту российского футбола.

— Почему же начали сезон не так уверенно? Повлияла смена тренера?

— У каждого тренера свои требования, но мы всё понимаем, всё выполняем и хорошо играем. Не хватает везения. В матче с «Ротором» мы отыгрались и вышли вперёд, а в концовке пропустили, хотя, считаю, были ближе к победе.

— Артига ушёл в «Химки». Заслужил повышение?

— Франк — очень сильный тренер. Он себя показал в «Родине», и его заметили. Не просто ему поступило предложение от «Химок». Я надеюсь, что у него всё будет хорошо.

Франк Артига Фото: ФК «Родина»

— В «Родину» пришёл из ЦСКА Рядно. Как бывший армеец помогаешь ему?

— Мы с Мишей познакомились поближе, он очень хорошо влился в коллектив. Сразу видно, что Рядно — сильный футболист. Я думаю, что для него аренда в «Родину» — правильное решение, ведь не факт, что он играл бы в ЦСКА. А здесь Рядно получает постоянную игровую практику, становится мужиком и сильно прибавляет.

— Продолжаешь следить за ЦСКА?

— Да. Конечно, не всегда удаётся посмотреть игру в прямом эфире, целиком, но обзоры стараюсь не пропускать. Мне очень нравится команда: много забивает, мало пропускает. ЦСКА явно находится не на своём месте — могли бы быть намного выше по игре и остальным компонентам.

— Смена тренера в ЦСКА — правильное решение?

— Это не мне решать, но, видимо, руководство ЦСКА что-то не устроило в Федотове, поэтому произошла смена тренера. При нём тоже ЦСКА играл хорошо, однако чего-то не хватало. Армейцы очень давно не могут стать чемпионами. Я думаю, что все этого очень ждут. Надеюсь, что с приходом Николича ЦСКА зацепится за чемпионство, хотя это будет очень сложно.

— Будет в этом сезоне РПЛ настоящая борьба за чемпионство?

— Конечно, хотелось бы, чтобы кто-то навязал конкуренцию «Зениту», хотя пока он недосягаем.

— Какое место займёт ЦСКА по итогам сезона?

— Надеюсь, что закончат чемпионат в топ-3.

— Уровень российского футбола из-за изоляции падает?

— Конечно, в связи с последними событиями и отъездом иностранцев уровень чемпионата упал. Но если брать прошлый и этот сезон, то все команды РПЛ выглядят достойно. Очень интересно смотреть матчи с их участием. Надеюсь, что всё наладится в ближайшее время.

Гордюшенко знает, что такое Лига чемпионов Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

— Чалов правильно сделал, уйдя в ПАОК?

— Чал принял правильное решение. Всё-таки в России он всего добился, и его можно смело называть легендой ЦСКА. Возраст ещё позволяет уехать, и он может заявить о себе в Европе. Надеюсь, у него всё получится в ПАОКе. В «Базеле» Федя показал себя достойно. Я думаю, что он проявит себя в ПАОКе и перейдёт в топ-клуб Европы. ПАОК — это трамплин.

— А для ЦСКА уход Чалова — большая потеря?

— Конечно. Чал — легенда ЦСКА! Хотя Тамерлан Мусаев очень достойно выглядит и хорошо подменяет Фёдора. Тамик молодец и большой работяга, воспитанник клуба. Я его помню ещё по интернату ЦСКА совсем маленьким и скромненьким. А сейчас Мусаев вырос в машину и серьёзно возмужал. Своей работоспособностью он доказал, что может играть и конкурировать на таком высоком уровне.

— Он даже попал в расширенный список сборной России.

— Я считаю, что это заслуженно. Он большой молодец, ему за всё воздалось.

— О переходе Дмитрия Ефремова в «Амкал» слышал?

— Честно говоря, нет. Впервые слышу.

— Не рановато в 29 лет уходить в Медиалигу?

— Сейчас это распространённая история, когда профессиональные футболисты переходят не в Первую или Вторую лигу, а сразу в Медиалигу. Я думаю, что Ефремыч мог бы спокойно ещё поиграть на профессиональном уровне, но принял такое решение.

— Ты его поддерживаешь?

— Почему нет? Очень интересно наблюдать за Медиалигой, особенно за «Амкалом», «БроукБойз», 2DROTS, «Родиной Медиа» и «ФК 10». У «Амкала» хороший состав. Я знаю оттуда Пичугина — играл в «Родине». Он себя там очень хорошо чувствует и отлично выглядит.

— Почему у Ефремова не получилось в футболе после ухода из ЦСКА?

— Мне сложно сказать, но, возможно, повлияли повреждения. Я знаю, что в последнее время у него было очень много травм. Может быть, они не дали ему полностью раскрыться. Во время выступлений за ЦСКА Ефремов был очень сильным футболистом. Благодаря ему Медиалига станет ещё интереснее.

— А ты для себя рассматриваешь такой вариант?

— Я хочу ещё поиграть в профессиональном футболе и чего-то достигнуть тут. Но всякое может быть. Почему нет?