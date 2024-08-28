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Футболист Насьоналя Хуан Искьердо умер после остановки сердца во время матча Кубка Либертадорес – что случилось, подробности

Трагедия в Кубке Либертадорес. Футболист умер после остановки сердца во время матча
Константин Кринский
Футболист умер после остановки сердца
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За несколько дней до случившегося у Хуана Искьердо родился второй ребёнок.

Грустная новость из мира футбола. В результате остановки сердца во время ответного матча Кубка Либертадорес между «Насьоналем» из Монтевидео и «Сан-Паулу» скончался уругвайский защитник Хуан Искьердо.

Кубок Либертадорес — 2024 . 1/8 финала. 2-й матч
23 августа 2024, пятница. 01:00 МСК
Сан-Паулу
Сан-Паулу, Бразилия
Окончен
2 : 0
Насьональ М
Монтевидео, Уругвай
1:0 Бобадилья – 31'     2:0 Кальери – 47'    

Остановка сердца на фоне аритмии случилась 23 августа во время игры – футболист потерял сознание. Хуана госпитализировали, врачи боролись за его жизнь несколько дней, но в итоге Искьердо скончался.

Трагизма к и без того мрачной истории добавляет тот факт, что у защитника за несколько дней до его смерти родился ребёнок. У парня остались жена, двухлетняя дочь и младенец, который появился на свет 10 дней назад.

Хуан Искьердо родился 4 июля 1997 года, на момент смерти ему было всего 27 лет. Почти всю карьеру он провёл в Уругвае, последние два года играл за «Насьональ». В нынешнем сезоне провёл 23 встречи и забил один гол.

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