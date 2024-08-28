За несколько дней до случившегося у Хуана Искьердо родился второй ребёнок.

Трагедия в Кубке Либертадорес. Футболист умер после остановки сердца во время матча

Грустная новость из мира футбола. В результате остановки сердца во время ответного матча Кубка Либертадорес между «Насьоналем» из Монтевидео и «Сан-Паулу» скончался уругвайский защитник Хуан Искьердо.

Остановка сердца на фоне аритмии случилась 23 августа во время игры – футболист потерял сознание. Хуана госпитализировали, врачи боролись за его жизнь несколько дней, но в итоге Искьердо скончался.

Трагизма к и без того мрачной истории добавляет тот факт, что у защитника за несколько дней до его смерти родился ребёнок. У парня остались жена, двухлетняя дочь и младенец, который появился на свет 10 дней назад.

Хуан Искьердо родился 4 июля 1997 года, на момент смерти ему было всего 27 лет. Почти всю карьеру он провёл в Уругвае, последние два года играл за «Насьональ». В нынешнем сезоне провёл 23 встречи и забил один гол.