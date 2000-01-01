Валлийский клуб нанёс на форму картошку фри и рыбу. Зачем они это сделали?

Что за клуб «Ллантвит»?

Он основан ещё в 1962-м, клуб выступает в региональной лиге Уэльса и не был примечателен, если бы не город. Ллантвит-Мэйджр cлавится своей рыбной промышленностью, поэтому в команде решили выпустить форму в честь этого.