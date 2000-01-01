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Что за клуб «Ллантвит»?
Что за клуб «Ллантвит»?
Он основан ещё в 1962-м, клуб выступает в региональной лиге Уэльса и не был примечателен, если бы не город. Ллантвит-Мэйджр cлавится своей рыбной промышленностью, поэтому в команде решили выпустить форму в честь этого.
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Это не шутка?
Это не шутка?
Нет, в клубе действительно выпустили вратарскую форму, стилизованную под блюдо британской кухни фиш-энд-чипс, попав в топы самых необычных джерси этого сезона.
Валлийский клуб нанёс на форму картошку фри и рыбу. Зачем они это сделали?
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