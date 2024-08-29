Звёзд «Реала» «ломает» одна и та же травма. Клуб даже уволил врача, но проблема глубже

Перед матчем «Реала» с «Аталантой» за Суперкубок УЕФА на тренировке мадридцев в жёсткий стык пошли Орельен Тчуамени и Эдуарду Камавинга, после чего последний закричал и упал, схватившись за колено. Тренер Карло Анчелотти даже бросил секундомер и вместе с медицинской бригадой побежал узнать о серьёзности повреждения. Босс опасался, не получил ли французский универсал преследующую многих игроков команды травму передней крестообразной связки (ПКС).

К счастью, худшие опасения развеялись – Эдуарду диагностировали растяжение боковых связок колена, время восстановления – две-три недели. Однако звоночек всё равно тревожный, потому что прошлой осенью этот же игрок выбыл на 2,5 месяца из-за разрыва внешней боковой связки правого колена. Любой игрок боится получить серьёзную травму, но в «Реале» недавняя серия проблем с ПКС сделала эту тему более чувствительной, чем когда-либо. Разбираемся в глубине проблемы.

У «Реала» всегда много травм, но ПКС встречается чаще всего

Прошлый триумфальный сезон, в котором «Мадрид» выиграл Ла Лигу и ЛЧ, начинался похожим образом. 10 августа 2023 года вратарь Тибо Куртуа сломался на тренировке, порвав ПКС и выбыв на восемь месяцев. Более того, когда в начале весны бельгиец вернулся к тренировкам, то снова почувствовал дискомфорт, но всё же успел восстановиться к финалу Лиги чемпионов. В первом же официальном матче сезона-2023/2024 во время выездной победы «Реала» над «Атлетиком» (2:0) та же участь постигла центрального защитника Эдера Милитао, из-за чего он пропустил фактически всю прошлогоднюю кампанию.

Колени – слабое место Тибо Куртуа на протяжении всей карьеры Фото: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto via Getty Images

Ещё хуже ситуация у защитника Давида Алабы, который в декабре прошлого года порвал ПКС в домашнем матче с «Вильярреалом». В мае 32-летнему австрийцу понадобилась очередная операция, и пока неясно, когда он вернётся – врачи говорят об октябре, но особенность этой травмы состоит в том, что нагрузки должны быть очень осторожными, дозированными и правильными.

Этот список можно продолжать ещё очень долго. За пять дней до случая с Камавингой 17-летний центральный защитник Хоан Мартинес порвал ПКС на тренировке вскоре после возвращения команды из предсезонного тура по США. До этого на первых же минутах матча открытия тура «Реала» с «Миланом» 1 августа такая же проблема возникла у 19-летнего полузащитника Сесара Паласиоса. Ещё раньше — в конце июля – ту же травму получил 18-летний полузащитник второй команды «Реала» Дани Месонеро.

В целом прошлый сезон можно считать героическим для «Мадрида», потому что на различные сроки в течение года вылетали Джуд Беллингем (вывих плеча), Арда Гюлер (надрыв прямой мышцы левого бедра), Винисиус Жуниор (рецидив травмы подколенного сухожилия) и Кепа Аррисабалага (разрыв отводящей мышцы). Но количество травм передней крестообразной связки всё же говорит о ярко выраженной проблеме.

В клубе посчитали, что виноват главный врач команды, и уволили работавшего с командой с 2017 года Нико Михича. Череда рецидивов – в лазарет с разной периодичностью попадали Алаба, Карим Бензема и Дани Себальос – испортила репутацию специалиста. Окончательно судьбу Михича определила ситуация с Гюлером. Врач выступил против хирургического вмешательства, но в клубе прислушались к известному испанскому доктору Мануэлю Лейесу, главе отделения ортопедической хирургии и травматологии в медико-хирургическом центре «Олимпия» в испанской столице, и провели операцию, потому что консервативное лечение могло усугубить ситуацию. Лейес оказался прав.

За качество сна и мышечный тонус в «Реале» отвечает зять Анчелотти

Источники издания The Athletic в «Реале», близкие к медицинскому штабу клуба, утверждают, что «неправильно характеризовать шесть серьёзных травм ПКС за последние 12 месяцев как свидетельство общей проблемы в команде». Клуб проанализировал каждую травму и отмечает в них роль сразу нескольких факторов. Один из них связан с игровыми поверхностями. Специалисты на тренировочной базе «Вальдебебас» вспоминают, как в 1990-х существовала теория, что нецилиндрические шипы на бутсах мешали игрокам правильно вращаться на траве, что приводило к проблемам с ПКС.

Тренировки «Реала» выдержит не каждый Фото: ФК «Реал» Мадрид

Теперь они считают, что некоторые современные поля, как правило, вызывают похожие проблемы, когда ноги игроков глубже зарываются в газон, что может быть проблематичным при смене направления. Источники в Мадриде делают очевидный вывод: поле (по крайней мере, немного) отличается у каждой команды, и это может послужить фактором, способствующим травме. Например, газон «Мальорки» (на нём «Реал» начал новый сезон с ничьей 1:1) оказался намного жёстче, чем в «Вальдебебасе».

При этом вопросов к общему физическому состоянию игроков «Реала» никогда не было – все знают, что клуб проводит профилактическую работу по защите футболистов от потенциальных травм. Проверяется мышечный дисбаланс каждого игрока, и он устраняется, поскольку может способствовать повреждениям связок или сухожилий. Также большое внимание уделяется питанию (используются коллаген и другие добавки при необходимости — для стимулирования роста мышечной массы) как ключевому фактору профилактики и лечения травм ПКС. Это область, в которой достигнут значительный научный прогресс. В «Реале» проводят регулярные исследования, какие добавки наиболее полезны для каждого спортсмена и почему.

Что касается коллагеновых добавок, то их уже определили в Мадриде как лучшее средство для улучшения здоровья суставов. Коллаген используют в качестве смазки для хрящей и связок, что защищает от механических нагрузок. Управление сном и мышечной усталостью также считается важным. Последние три года за эту область в «Мадриде» отвечает Беньямино Фулько, зять Анчелотти. В текущем сезоне он также выступает в качестве дополнительного технического и физического помощника первой команды.

Фулько подчёркивает важность хорошего отдыха игроков. Восстановление и время сна трудно контролировать из-за интенсивного графика матчей «Реала», но они помогают снизить риск травм. Сотрудники рекомендуют игрокам спать от семи до девяти часов в сутки. Когда у игрока возникают проблемы с ПКС, то окончательное решение принимает Мануэль Лейес. В случае необходимости операции уже через несколько дней после её проведения сотрудники физиотерапевтического отделения клуба немедленно приступают к лечению игрока и находятся с ним в течение первых четырёх месяцев реабилитации.

Гуру физической подготовки в Мадриде Антонио Пинтус Фото: DAX Images/NurPhoto via Getty Images

Также в распоряжении клуба множество внутренних специалистов по реабилитации. В том числе глава отдела физической подготовки «Реала» Антонио Пинтус, который в 1996 году написал книгу о восстановлении после травм ПКС. Он лишь одна важная фигура — наряду с помощниками по физической подготовке Джузеппе Беллистри и Себастьеном Девильясом, а также фитнес-тренером Хосе Парралесом. С учётом такого комплексного подхода к профилактике травм в «Реале» считают эпидемию ПКС не более чем невезением, связанным с постоянно увеличивающимся количеством матчей своих топ-футболистов на высшем уровне.

10 лет назад «кресты» в АПЛ рвали чаще, чем сейчас

Позиция медицинского штаба «Реала» не драматизировать ситуацию с травмами ПКС в клубе имеет под собой почву, потому что в других командах и лигах существует схожий уровень проблемы. Сезон-2023/2024 ещё не начался, а центральный защитник «Челси» Уэсли Фофана и полузащитник «Астон Виллы» Эмилиано Буэндиа уже были выведены из строя из-за разрыва ПКС. К октябрю к ним добавилось ещё пятеро: Тайрон Мингс («Астон Вилла»), Юрриен Тимбер («Арсенал»), Рико Генри («Брентфорд»), Иван Перишич («Тоттенхэм») и Жоэль Матип («Ливерпуль»).

«Первое, что следует учесть — являются ли показатели чем-то необычным, – советует сохранять голову холодной Бен Диннери, руководитель сайта Premier Injuries, который отслеживает травмы, дисквалификации и пропуски матчей в английской Премьер-лиге. – Три из семи травм ПКС произошли в августе. Статистически этот период является наиболее насыщенным на подобного рода травмы – около 17%. Второе место занимает январь с 13%. Если рассматривать показатели по таким травмам за последние сезоны в АПЛ, то они приблизительно равны. Для сравнения, в начале прошлого десятилетия их оказалось даже больше – в сезоне-2012/2013 было зафиксировано 12 разрывов ПКС, а, к примеру, в кампании-2022/2023 лишь пять».

Игроки «Тоттенхэма» Джеймс Мэддисон и Иван Перишич просят помощи Фото: Chloe Knott — Danehouse/Getty Images

Определить одну конкретную причину возникновения таких травм очень сложно, потому что они происходят при разных обстоятельствах – прежде всего контактных или бесконтактных. В 2020 году La Gazzetta dello Sport проанализировала 134 травмы ПКС игроков за 10 сезонов профессионального футбола в Италии и установила, что 56% из них были связаны с каким-либо контактом – в основном непрямым, то есть с плечом, и небольшой процент – с прямым контактом с коленом. «Это свидетельствует лишь о том, что никто не отменял банальный профессиональный риск», – резюмирует проработавший 15 лет физиотерапевтом в «Манчестер Юнайтед» доктор Том Хьюз.

Длина передней крестообразной связки составляет всего около 4 см, но для её разрыва требуется огромная сила – около 2000 ньютонов. Поэтому факторов, которые могут повлиять на предрасположенность к такой травме, превеликое множество. «Если существует дисбаланс в силе четырёхглавой мышцы и подколенных сухожилий, в определённых ситуациях это может сделать вас более уязвимыми к травмам крестообразных связок. Также нужно учитывать, что резкие замедления или изменения направления движения подразумевают сложную координацию. Если игрок устал или отвлёкся, то он становится более уязвимым для травм», – отмечает ряд причин известный хирург-ортопед профессор Гордон Маккей.

Учёные не исключают также генетическую предрасположенность к травмам ПКС, особенно когда от них страдает родственник первой степени родства. «Я знаю восемь пар однояйцевых близнецов, у которых оба близнеца порвали ПКС. Если у вас двое или трое старших братьев и сестёр, и все они любят играть в футбол или американский футбол, и все они порвали ПКС, возможно, будет разумно найти другой вид спорта», – предостерегает хирург-ортопед и член глобальной группы по изучению ПКС доктор Кристофер Каединг.

ФИФА разработала протокол разминки для профилактики травм ПКС

Пол также имеет значение – у женщин риск травм ПКС значительно выше, чем у мужчин. Национальная ассоциация студенческого спорта США (NCAA) отмечает, что в начале-середине 1990-х в баскетболе у ​​женских команд было в три раза больше случаев разрывов ПКС, чем у мужских команд. При более глубоком изучении они обнаружили, что это справедливо для всех видов деятельности с высоким риском. Выяснилось, что гормональные колебания в менструальном цикле вызывают слабость связок, увеличивая риск травм ПКС.

Женщины больше подвержены травмам колена, чем мужчины Фото: MI News/NurPhoto via Getty Images

Для профилактики и упреждения подобного рода повреждений в 2017 году ФИФА создала программу FIFA 11+ Kids – протокол разминки, разработанный специально для спортсменов предподросткового возраста — 7-13 лет. Разминка разработана для улучшения внимания, координации, равновесия, а также силы нижних конечностей и корпуса. Исследование The American Journal of Sports Medicine показало, что у футболистов, участвовавших в программе, вероятность получения травмы ПКС оказалась на 30% ниже, чем у тех, кто в ней не участвовал.

«Было проведено множество исследований, изучающих факторы, связанные с травмами ПКС. Возраст, семейный анамнез травм ПКС, была ли травма на противоположном колене, любые предыдущие травмы, определённые анатомические особенности, которые могут быть у людей, то, какую они используют обувь… Это можно продолжать и продолжать. Попытка выделить различные факторы действительно сложна и неоднозначна», – заключает Хьюз.