В «Ростове» появился свой ван Перси! Гол в его стиле спас команду Карпина в Кубке. Видео

«Ростов» и «Оренбург» выдали весёлый матч в РПЛ всего 11 дней назад. А теперь команды встретились в 3-м туре Кубка России. «Оренбург» не только хотел отомстить за обидное поражение в Ростове-на-Дону, но и набрать первые очки в турнире. «Ростов» же ранее обыграл «Химки» (3:1), но уступил «Локомотиву» (0:1). В случае победы команда Валерия Карпина серьёзно улучшала шансы на выход в верхнюю сетку Кубка.

И Давид Деограсия, и Валерий Карпин выпустили на поле смешанные составы. Повлияло ли это на игру? Возможно. Но в первом тайме получился скучный футбол с минимумом действительно опасных моментов. «Оренбург» и «Ростов» действовали всплесками. Например, на старте тайма неплохие подходы были у Егора Голенкова и Степана Оганесяна. Удар форварда «Ростова» отбил Богдан Москвичёв, а вингеру «Оренбурга» не хватило точности. В середине тайма хозяева создали лучшие моменты за 45 минут. Сначала всё тот же Оганесян завершал контратаку, но пробил рядом со штангой. А через пару минут Джастин Куэро из убойной позиции не попал в створ после подачи с углового. У «Ростова» запомнился удар Кирилла Щетинина, после которого мяч через рикошет угодил в перекладину.

«Оренбург» — «Ростов» Фото: ФК «Оренбург»

Не самым ярким стал и второй тайм. Первые минут 20 было прямо скучно. Разбудил болельщиков удар Даниила Уткина по воротам «Оренбурга» – Москвичёв оказался на месте. А в ответной атаке здорово действовали уже хозяева. Вышедший впервые в сезоне на поле чилиец Хорди Томпсон напряг Даниила Одоевского плотным дальним ударом.

Вингер «Оренбурга» был активнее всех в конце основного времени. Томпсон получил шанс – и хотел им воспользоваться. Защитник Казымджан Караташ подключился по флангу и навесил. А чилиец дождался отскока и пробил в касание. Мяч, к несчастью для Хорди, пролетел выше ворот.

Не забиваешь ты – забивают тебе. Избитая классика сработала в очередной раз. «Ростов» провёл атаку: Щетинин оказался в свободной зоне, отдал в штрафную на Ланговича, а тот отдал во вратарскую. Мяч через рикошет добрался до Егора Голенкова, который в падении «рыбкой» отправил мяч головой в пустой угол ворот «Оренбурга». Телеграм-канал ростовчан отметил, что форвард отличился в стиле Робина ван Перси на ЧМ-2014. 1:0 – Давид Деограсия выглядел обескураженным, а игроки «Ростова» вздохнули с облегчением.

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В концовке встречи «Оренбург» пытался устроить штурм, и в добавленное время что-то наподобие даже вышло. Но сравнять счёт не получилось. «Оренбург» потерпел третье подряд поражение в Кубке, а «Ростов» выиграл во второй раз. Команда Карпина теперь может ощущать себя комфортнее. А вот «Оренбургу» каждое следующее поражение наверняка закроет путь в плей-офф. Интересно, что Деограсия в очередной раз (уже четвёртый) не смог обыграть Карпина.