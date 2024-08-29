Судьи дважды крупно помогли «Локо». А кто страдает от них больше других?

В Российской Премьер-Лиге состоялся 6-й тур. И снова не обошлось без судейского скандала! А где-то на помощь арбитрам пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

Мы считаем:

сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;

сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;

ошибочно засчитали или аннулировали гол;

ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;

если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 6-м туре

Во встрече «Факел» – «Оренбург» (1:0) судья Иван Абросимов не показал вторую жёлтую карточку игроку хозяев: «Плохой дебют для Абросимова. Попадал под мяч, не понравился совершенно. Сразу видно — судья первого дивизиона. Не показал вторую жёлтую в очевидном моменте, когда игрок «Факела» локтем ударил в лицо соперника. Ассистент был закрыт игроками, также может быть ответственен резервный арбитр, который, судя по повтору, смотрел в сторону эпизода. Но, конечно, и сам Абросимов должен был принимать решение».

А во встрече «Локомотива» и «Ростова» (3:2) Владимир Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев.

Игорь Федотов экс-судья РПЛ «Вроде нормально работал Москалёв, а потом наступила 62-я минута и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалёв, что для него это не 11-метровый? Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то VAR не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому VAR здесь винить не надо. Это чисто решение Москалёва. Он посчитал так. И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить. Никому ничего не понятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалёву понятно».



Таблица ошибок судей после 6-го тура РПЛ

Команда Ошибки против команды Ошибки в пользу команды Разница «Динамо» Мх 2 0 -2 «Динамо» М 1 0 -1 «Крылья Советов» 1 0 -1 «Оренбург» 1 0 -1 «Химки» 1 0 -1 «Ростов» 1 1 0 «Зенит» 0 0 0 «Краснодар» 0 0 0 «Спартак» 0 0 0 ЦСКА 0 0 0 «Рубин» 0 0 0 «Ахмат» 0 0 0 «Акрон» 0 0 0 «Локомотив» 0 2 +2 «Пари НН» 0 2 +2 «Факел» 0 2 +2

Таблица ошибок, исправленных VAR

Кирилл Левников после обращения к VAR вместо жёлтой показал прямую красную карточку защитнику махачкалинского «Динамо» Муталипу Алибекову в матче с «Рубином» (0:2)

После вмешательства VAR Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с ЦСКА (0:4).

Ян Бобровский показал форварду «Химок» Бутте Магомедову красную карточку в матче с «Ахматом» (3:3) после того, как в момент вмешался VAR.

Судья Ян Бобровский Фото: ФК «Химки»