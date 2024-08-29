Судьи дважды крупно помогли «Локо». А кто страдает от них больше других?

В Российской Премьер-Лиге состоялся 6-й тур. И снова не обошлось без судейского скандала! А где-то на помощь арбитрам пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.
Мы считаем:
- сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
- сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
- ошибочно засчитали или аннулировали гол;
- ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
- если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.
Предыдущие ошибки арбитров
Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.
- Таблица ошибок судей после 1-го тура.
- Таблица ошибок судей после 2-го тура.
- Таблица ошибок судей после 3-го тура.
- Таблица ошибок судей после 4-го тура.
Ошибки судей в 6-м туре
Во встрече «Факел» – «Оренбург» (1:0) судья Иван Абросимов не показал вторую жёлтую карточку игроку хозяев: «Плохой дебют для Абросимова. Попадал под мяч, не понравился совершенно. Сразу видно — судья первого дивизиона. Не показал вторую жёлтую в очевидном моменте, когда игрок «Факела» локтем ударил в лицо соперника. Ассистент был закрыт игроками, также может быть ответственен резервный арбитр, который, судя по повтору, смотрел в сторону эпизода. Но, конечно, и сам Абросимов должен был принимать решение».
А во встрече «Локомотива» и «Ростова» (3:2) Владимир Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев.
«Вроде нормально работал Москалёв, а потом наступила 62-я минута и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалёв, что для него это не 11-метровый? Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то VAR не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому VAR здесь винить не надо. Это чисто решение Москалёва. Он посчитал так. И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить. Никому ничего не понятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалёву понятно».
Таблица ошибок судей после 6-го тура РПЛ
|Команда
|Ошибки против команды
|Ошибки в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|2
|0
|-2
|«Динамо» М
|1
|0
|-1
|«Крылья Советов»
|1
|0
|-1
|«Оренбург»
|1
|0
|-1
|«Химки»
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|1
|0
|«Зенит»
|0
|0
|0
|«Краснодар»
|0
|0
|0
|«Спартак»
|0
|0
|0
|ЦСКА
|0
|0
|0
|«Рубин»
|0
|0
|0
|«Ахмат»
|0
|0
|0
|«Акрон»
|0
|0
|0
|«Локомотив»
|0
|2
|+2
|«Пари НН»
|0
|2
|+2
|«Факел»
|0
|2
|+2
Таблица ошибок, исправленных VAR
Кирилл Левников после обращения к VAR вместо жёлтой показал прямую красную карточку защитнику махачкалинского «Динамо» Муталипу Алибекову в матче с «Рубином» (0:2)
После вмешательства VAR Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с ЦСКА (0:4).
Ян Бобровский показал форварду «Химок» Бутте Магомедову красную карточку в матче с «Ахматом» (3:3) после того, как в момент вмешался VAR.
Судья Ян Бобровский
Фото: ФК «Химки»
|Команда
|Исправления против команды
|Исправления в пользу команды
|Разница
|«Динамо» Мх
|3
|0
|-3
|«Рубин»
|3
|1
|-2
|«Оренбург»
|2
|0
|-2
|«Динамо» М
|1
|0
|-1
|«Ростов»
|1
|0
|-1
|«Химки»
|4
|4
|0
|«Факел»
|2
|2
|0
|«Ахмат»
|1
|1
|0
|«Локомотив»
|1
|1
|0
|«Акрон»
|2
|3
|+1
|«Спартак»
|1
|2
|+1
|«Краснодар»
|0
|1
|+1
|«Крылья Советов»
|0
|1
|+1
|«Пари НН»
|0
|1
|+1
|«Зенит»
|0
|2
|+2
|ЦСКА
|0
|2
|+2