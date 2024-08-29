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Против кого судьи ошибались чаще всего в 6-м туре РПЛ, таблица и разбор ошибок, Спартак, Зенит, ЦСКА, Динамо, Локомотив

Судьи дважды крупно помогли «Локо». А кто страдает от них больше других?
Никита Паглазов
Против кого судьи ошибались чаще всего в 6-м туре
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Обновлённая таблица ошибок арбитров РПЛ.

В Российской Премьер-Лиге состоялся 6-й тур. И снова не обошлось без судейского скандала! А где-то на помощь арбитрам пришёл VAR. «Чемпионат» обновляет таблицу судейских ошибок на основе экспертизы Игоря Федотова.

А кто стал лучшим футболистом тура?
Вратари-герои, лидер ЦСКА или великий Зе. Кто стал лучшим в 6-м туре РПЛ?
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Вратари-герои, лидер ЦСКА или великий Зе. Кто стал лучшим в 6-м туре РПЛ?

Мы считаем:

  • сколько раз арбитры ошибочно назначили или не назначили пенальти в пользу или против какой-либо команды;
  • сколько раз неправильно удалили (или не удалили) футболистов;
  • ошибочно засчитали или аннулировали гол;
  • ошибочно или нет показали вторую жёлтую карточку;
  • если ошибка исправлена судьёй на VAR, то она не учитывается.

Предыдущие ошибки арбитров

Как обычно, вы можете следить за хронологией судейских ошибок.

Ошибки судей в 6-м туре

Во встрече «Факел» – «Оренбург» (1:0) судья Иван Абросимов не показал вторую жёлтую карточку игроку хозяев: «Плохой дебют для Абросимова. Попадал под мяч, не понравился совершенно. Сразу видно — судья первого дивизиона. Не показал вторую жёлтую в очевидном моменте, когда игрок «Факела» локтем ударил в лицо соперника. Ассистент был закрыт игроками, также может быть ответственен резервный арбитр, который, судя по повтору, смотрел в сторону эпизода. Но, конечно, и сам Абросимов должен был принимать решение».

А во встрече «Локомотива» и «Ростова» (3:2) Владимир Москалёв ошибочно не назначил пенальти в ворота хозяев.

Игорь Федотов
Игорь Федотов
экс-судья РПЛ

«Вроде нормально работал Москалёв, а потом наступила 62-я минута и удар по ноге Осипенко. Что такого мог увидеть Москалёв, что для него это не 11-метровый? Если он объяснил Шадыханову, что для него это не нарушение, то VAR не лезет. Скорее всего, так и было. Поэтому VAR здесь винить не надо. Это чисто решение Москалёва. Он посчитал так. И это скандал, потому что не назначен 11-метровый, а это явная возможность забить. Никому ничего не понятно, мне непонятно, потому что по всем рекомендациям это фол. Наверное, только Москалёву понятно».

А как отработали судьи в других встречах?
«Неважно, что игрок «Зенита» коснулся ноги. Это не пенальти». Судейство в 6-м туре РПЛ
Эксклюзив
«Неважно, что игрок «Зенита» коснулся ноги. Это не пенальти». Судейство в 6-м туре РПЛ

Таблица ошибок судей после 6-го тура РПЛ

КомандаОшибки против командыОшибки в пользу командыРазница
«Динамо» Мх20-2
«Динамо» М10-1
«Крылья Советов»10-1
«Оренбург»10-1
«Химки»10-1
«Ростов»110
«Зенит»000
«Краснодар»000
«Спартак»000
ЦСКА000
«Рубин»000
«Ахмат»000
«Акрон»000
«Локомотив»02+2
«Пари НН»02+2
«Факел»02+2

Таблица ошибок, исправленных VAR

Кирилл Левников после обращения к VAR вместо жёлтой показал прямую красную карточку защитнику махачкалинского «Динамо» Муталипу Алибекову в матче с «Рубином» (0:2)

После вмешательства VAR Артём Чистяков назначил пенальти в ворота «Акрона» в матче с ЦСКА (0:4).

Ян Бобровский показал форварду «Химок» Бутте Магомедову красную карточку в матче с «Ахматом» (3:3) после того, как в момент вмешался VAR.

Судья Ян Бобровский

Судья Ян Бобровский

Фото: ФК «Химки»

КомандаИсправления против командыИсправления в пользу командыРазница
«Динамо» Мх30-3
«Рубин»31-2
«Оренбург»20-2
«Динамо» М10-1
«Ростов»10-1
«Химки»440
«Факел»220
«Ахмат»110
«Локомотив»110
«Акрон»23+1
«Спартак»12+1
«Краснодар»01+1
«Крылья Советов»01+1
«Пари НН»01+1
«Зенит»02+2
ЦСКА02+2
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