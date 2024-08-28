«Тигр по фамилии Волк — это смешно». Герой Махачкалы в историческом матче со «Спартаком»

Мало кто думал, что беспроигрышную серию «Спартака» оборвёт махачкалинское «Динамо», ещё и на чужом поле. А обязаны этим поражением красно-белые в первую очередь вратарю новичка РПЛ — Давиду Волку. Как ни пыталась команда Станковича пробить голкипера махачкалинцев, ничего у неё не получилось. На следующий день после исторической для своего клуба победы Давид поделился с «Чемпионатом» мыслями о прошедшей игре и рассказал, как воспринимает шутки над своей фамилией.

«Шутка, что со «Спартаком» в воротах играл тигр под фамилией Волк, смешная»

– Когда эмоции уже улеглись, какие мысли после победы над «Спартаком»?

— Ещё вчера у меня брали интервью, эмоции были как в обычный день, потому что я просто выполняю свою работу. А игра — это итог ежедневных тренировок. Здорово, что всё получилось.

— Эйфории не возникало?

— Рано её ощущать. Безусловно, вся команда рада, но эйфорию можно прочувствовать только после достижения более серьёзных задач.

— На пресс-конференции после матча у главного тренера «Динамо» Биджиева спросили: «Правда, что «Спартак» подал протест, потому что под фамилией Волк играл тигр?» Как вам такие шутки?

— Эта достаточно забавная (улыбается). Её я не слышал, это интересно.

— Комментатор Генич по-доброму назвал вас волчарой. Не надоедают такие шутки?

— Меня никаким образом это не обижает, если всё в хорошем ключе. Я стараюсь не обращать внимания, но смешных маловато. Без особых эмоций встречаю очередные шутки, это всё ненужные вещи. А в команде, по-моему, с первого дня не было шуток по поводу фамилии.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«Когда Барко вышел вместо Виллиана Жозе, нам стало тяжелее»

— Вы и правда вчера делали сумасшедшие сейвы. Как оцените свою игру?

— Доволен, что помог команде победить. Но всё равно есть к чему стремиться и куда расти. Помимо моей игры, вся команда здорово билась, накрывала удары. Это их заслуга в том числе.

— Формулировка, что Давид Волк выдал матч жизни — верна?

— Надеюсь, что матчи жизни ещё впереди на более высоком уровне. Каждый матч для меня важен, без разницы, с кем мы играем и как всё складывается.

— От «Спартака» ждали большего?

— «Спартак» — сильная команда с богатой историей, они показывают то, чего от них и ждут. Достаточно хорошо себя проявляли, создавали моменты, но мы выиграли.

— Кто оказался самым опасным у «Спартака»?

— Сложно выделить одного, вся команда достаточно сильная.

— Когда вместо Виллиана Жозе вышел Барко, соперник стал опаснее?

— Наверное, да. У них появилось больше моментов, стало тяжелее. Но мы были к этому готовы.

— А до матча на ком из нападающих делали акцент?

— Каждый игрок «Спартака» в чём-то хорош и опасен. Надо на всех обращать внимание. Перед игрой разбирали определённые моменты, готовились и ожидали чего угодно.

— Ждали противостояние с Виллианом Жозе, который приехал из «Бетиса»?

— Нет, противостояния с кем-либо я не жду, всегда настраиваюсь одинаково. До перехода Жозе в «Спартак» я его не знал, но это качественный игрок.

— В конце матча могло показаться, что команда ваша немного растерялась. Вы активно кричали на защитников, подсказывали. Было опасение, что «Спартак» может сравнять?

— Не могу сказать, что команда растерялась, просто «Спартак» наседал всеми силами. Физически было непросто, моментами могли не успевать, но всё равно до конца играли и старались победить, что и получилось.

«Эмоции взяли верх, позволил себе подтолкнуть Денисова, но я добрый человек»

— На одном из угловых вы в эмоциях напихали игроку «Спартака» Денисову, но быстро извинились. Что там произошло?

— Да, я перед ним извинился, потому что взыграли эмоции, я позволил себе его подтолкнуть. Но в его сторону это не было направлено. Мне кажется, я добрый человек, на поле такой же, сохраняю спокойствие. Просто эмоции могут брать верх, но над этим нужно работать.

— Матчи со «Спартаком» вспоминают и через 20 лет. Вчерашняя победа — историческая?

— Мы первый сезон в РПЛ, играем первые матчи с грандами лиги. В какой-то мере каждая встреча сейчас историческая для нас и Дагестана. Мы рады, что этот матч запомнят победным.

«Спартак» — «Динамо» Махачкала Фото: ФК «Динамо» Махачкала

«После «Спартака» пришло много поздравлений из Дагестана и с моей родины — Казани»

— Много поздравлений пришло из Дагестана?

— Достаточно много, поздравляли и с моей родины — Казани. Много людей писали, это очень приятно. Спасибо им.

— После матча вы около получаса отвечали на вопросы журналистов. Почему для вас это важно?

— Это определённая часть футбола. Моя задача как футболиста тоже участвовать в этом, потому что зрители и болельщики хотят услышать комментарии. Я с радостью готов пообщаться, если людям это нравится.

«Пока главный тренер в раздевалке поздравлял Глушкова с рождением двойни, я давал интервью»

— После выхода в РПЛ и тем более таких побед наверняка внимания стало больше. Не устаёте?

— Действительно, внимания стало больше. Но это никак не мешает и психологически не давит. Это тоже часть футбола, нужно к этому привыкнуть. В Дагестане на улицах уже узнают — и взрослые, и дети. Очень приятно пообщаться, обменяться добрыми словами.

— Вчерашний день закончился ещё одной хорошей новостью — у Никиты Глушкова родилась двойня. Как поздравили?

— К сожалению, во время поздравления от главного тренера я давал интервью, поэтому не мог присутствовать в раздевалке. Но уже в отеле я лично его поздравил, пожелал здоровья детям и жене. Очень рады за него, это большое событие — настоящее чудо. Дай бог, всё будет хорошо.

— В общем, это день запомнится многим и надолго?

— Хорошо, что это так. Мы очень рады, что есть счастливые моменты в нашей жизни. Будет здорово, если это продолжится и дальше.