Флик мощно меняет «Барселону». У команды уже появились абсолютно новые черты

Когда речь заходит о «Барселоне», очень важно разделять клуб и команду. Клуб всё выше и выше поднимает планку безумия и неадекватности. «Барса» позорно рассталась с Илкаем Гюндоганом, еле-еле заявила Дани Ольмо, отцепила Рональда Араухо и Андреаса Кристенсена – и теперь надо думать, как быть с ними дальше. Каталонские боссы живут по принципу «день прошёл – и слава богу!»

На этом фоне команда «Барселона» выглядит в высшей степени адекватно и даже привлекательно. Ханс-Дитер Флик взвалил на себя сине-гранатовую ношу и, кажется, тащит её в правильном направлении. В Ла Лиге прошло всего три тура, и давать оценки рано. Но кое-какие изменения, которые внёс специалист, уже можно чётко отследить.

Как любой уважающий себя немецкий тренер Флик добавил «Барселоне» прессинга. Это, конечно, не гегенпрессинг. Но всё же слегка непривычно видеть «Барсу», которая стабильно высоко встречает соперника и делает на этом явный акцент. Иногда прессинг проваливается, но чаще всё-таки работает. У каталонцев пока не было топ-соперников, которые выходили бы из-под давления без ошибок. Но идея Флика в любом случае нравится. И самое главное – команда её принимает.

Флик и Левандовски в «Барселоне» Фото: Ira L. Black/Getty Images

С прессингом вроде бы не очень сочетается Роберт Левандовски. Он выдающийся бомбардир, но ему уже 36 лет. Не самый подходящий возраст для интенсивной беговой работы. Флик это понимает и использует только лучшие качества Роберта – те, которые не размывает возраст. Это в первую очередь работа внутри штрафной. Левандовскому не нужно много касаний. Он может сделать одно-два, и они станут решающими.

Так было в матчах с «Валенсией» и «Атлетиком»: Роберт находил момент и забивал. Так же произошло и в игре с «Райо Вальекано» – но там его гол отменили из-за фола Жюля Кунде, который случился чуть ранее. Флик минимизировал участие Левандовского в прессинге не потому, что они давно знакомы и поляку на этом основании положены поблажки. Просто сейчас, когда Роберту уже 36, он максимально эффективен именно в штрафной. Флик позволяет ему не распыляться. И от этого выигрывает вся команда.

Один из тех, кто пашет за Левандовского в прессинге, – бразилец Рафинья. «Барселона» покупала его как флангового нападающего. Но Флик из-за кадрового дефицита поставил его «десяткой». Вряд ли Рафинья теперь всегда будет играть на этой позиции, но на короткой дистанции решение сработало отлично.

Бразилец даёт бешеную динамику и работоспособность. Ему не всегда хватает навыков, чтобы по-плеймейкерски вести игру, но он компенсирует это большим желанием и дисциплиной. В 1-м туре с «Валенсией» его вообще бросили в самое пекло: он вышел в центре в связке с 20-летним Марком Касадо и 17-летним Марком Берналем. Местами было трудно, но они справились. А дальше, когда добавился Педри, стало намного легче, Рафинья наконец задышал.

Марк Берналь Фото: Eric Alonso/Getty Images

Кстати, о Бернале! К началу официального сезона Флик остался без Гюндогана, Френки де Йонга и Гави. Педри набирает кондиции после травмы, Фермин Лопес – после дополнительного отдыха из-за позднего возвращения с Олимпиады. Дани Ольмо заявили только к игре с «Райо» – буквально за несколько часов до стартового свистка. Флик огляделся и понял: в центре поля нет людей! И дал шанс Марку Берналю.

Для 17-летнего дебютанта парень смотрится очень мощно. Статный (191 см), спокойный, отлично владеет мячом и ничего не боится. Если Касадо суетился и в мыле пытался везде успеть, то Берналь рядом с ним выглядел царём центра поля. Сразу заговорили о новом Серхио Бускетсе, но давайте всё-таки обойдёмся без ярлыков.

Была информация, что «Барса» не стала подписывать разыгрывающего опорника как раз потому, что планировала активно использовать Берналя. И его дебют получился очень многообещающим, но в конце матча с «Райо» он получил травму крестообразной связки. Так что здоровья Марку Берналю! В связи с уходом Гюндогана он нужен ещё сильнее. Жаль, что сломался.

В случае с «Барселоной» известную поговорку можно перефразировать так: чтобы заявить что-нибудь ненужное, надо сначала отзаявить что-нибудь ненужное. Каталонцы вертят свой состав как кубик Рубика, чтобы наконец сложилась картинка, при которой Флик наконец сможет использовать всех нужных игроков.

Араухо будет травмирован ещё долго, и его отзаявили, чтобы освободить место. Так же сделали и с Кристенсеном. Но дело в том, что датчанин должен был вернуться намного раньше Араухо. А вакантное место в заявке уже занял Ольмо. Может быть, «Барса» придумает что-то ещё, и Кристенсен сможет играть, когда залечит травму. Но в любом случае выглядит всё это унизительно – и по отношению к футболисту, и по отношению к клубу. Который, как гласит надпись на футболках, даже больше, чем просто клуб.

Иньиго Мартинес Фото: Eric Alonso/Getty Images

Жертвой заявочных/отзаявочных игр мог стать и Иньиго Мартинес. В прошлом сезоне он не стал ключевым игроком, получал травмы. «Барселона» хотела от него избавиться. Но Ханс-Дитер Флик внезапно объявил, что для него Иньиго – ключевой игрок обороны и заявить его на сезон нужно немедленно.

Мартинес и правда настолько понравился тренеру? Или дело в том, что сейчас нет Араухо и Кристенсена, а играть кому-то надо? Как бы там ни было, «Барселона» – о чудо! – послушала тренера, заявила Иньиго, и пока их с Пау Кубарси пара в центре обороны безальтернативна, хотя и небезгрешна.

Говорить о турнирной таблице после трёх туров нет никакого смысла. Но «Барселона» – единственная команда, которая одержала три победы. Не над грандами, переоценивать эти победы не надо. Однако и недооценивать – тоже. Очень важно брать «свои» очки – в матчах с теми, кто уступает в классе.

Все три испанских гранда сейчас в перестройке. Но пока кажется, что «Барселона» перестраивается быстрее всех. Причём делает это нетривиально и приятно глазу, несмотря на непрекращающуюся бесовщину в руководстве.