Спортивное 29 августа: хоккейные сборные сыграют в квалификации ОИ-2026, а «Реал» Мадрид проверит на прочность «Лас-Пальмас» в Примере.

Топ-события четверга: дерби «Спартак» — «Динамо» в хоккее и матч с россиянами в ЛЕ

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Время в материале указано по Москве.

🏒 15:00: Казахстан — Венгрия, Олимпийские игры — 2026 (мужчины), квалификация, группа D, 1-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: чего добьётся Казахстан без привлечения натурализованных игроков?

Казахстану и Венгрии надо приложить большие усилия для того, чтобы победить в братиславском квартете. Казахстан снова не вызвал в сборную ни одного натурализованного игрока и отказался от практики совмещения постов в национальной команде и «Барысе». Венгрия — команда-загадка, которая в элите ЧМ выдавала хорошие отрезки, но не более того.

🏒 19:00: Словакия — Австрия, Олимпийские игры — 2026 (мужчины), квалификация, группа D, 1-й тур

Интрига: поможет ли десант из КХЛ Словакии?

Австрия в последние годы стала производить молодых талантов. В последние годы три австрийца были выбраны в топ-10 драфта НХЛ, и в сборной сыграют Марко Каспер и Давид Райнбахер. Словаки играют дома, и для успеха на важном турнире, где на Олимпиаду проходит лишь победитель, привлекли в состав трёх игроков из КХЛ. Даже одно поражение ставит под угрозу перспективы бронзовых призёров Пекина.

🏒 19:30: СКА — Россия (олимпийская), турнир имени Николая Пучкова

Интрига: заработает ли Иван Демидов место в основе СКА?

Иван Демидов — большой талант, и некоторые скауты ставят его даже выше Матвея Мичкова. Однако в СКА он получал мало шансов, несмотря на слова Романа Ротенберга о том, что не стоит уезжать в четвёртое звено в НХЛ. Вместо основы петербургского клуба Иван играет за олимпийскую сборную России, и в очном матче у него есть возможность добиться полноценного места в КХЛ.

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🏒 19:30: «Спартак» — «Динамо» Москва, Кубок мэра Москвы, группа А

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: как сыграет Андрей Миронов против «Динамо»?

Одно из старейших дерби страны входит в новый сезон с новой интригой. У «Динамо» и так был один из самых сбалансированных составов в лиге, а теперь оно ещё и усилилось опытным домоседом Антоном Сизовым. «Спартак» переманил уже ставшего легендой «Динамо» Андрея Миронова и подписал любопытных легионеров.

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⚽️ 21:30: «Серветт» — «Челси», Лига конференций, раунд плей-офф, второй матч

Интрига: лондонцы вновь удивят в квалификации?

Понятно, кто здесь фаворит. И именно «Челси» в первом матче был сильнее (2:0). Но при этом Марк Гиу не забил в пустые ворота с нескольких метров. Да и в целом лондонцы могли бы выиграть и поувереннее. После изгнания из Англии Романа Абрамовича клуб зачастую заставляет хвататься своих фанатов за лицо от негодования. «Серветт» англичане наверняка пройдут. Но ротация неизбежна. Вдруг кто-нибудь из футболистов снова выкинет что-нибудь интересное? Вероятность не такая уж маленькая.

⚽️ 22:00: «Шэмрок Роверс» — ПАОК, Лига Европы, раунд плей-офф, второй матч

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: выйдут ли Чалов и Оздоев в группу ЛЕ?

Отвечая на вопрос, на 99% да. Первый матч завершился со счётом 4:0. Но Чалов при этом не реализовал пенальти, да и в целом ни разу не забил за четыре матча в греческом клубе. Пора бы уже наконец-то оформить первый мяч. Выезд к заметно уступающему в классе сопернику – идеальный для этого случай. Ирландцы к тому же будут играть в атаку – им нужно отыгрывать колоссальное отставание в счёте. Значит, будет много свободного пространства в их обороне. А уж нападающий такого высокого класса, как Фёдор, обязан этим пользоваться. Если что, Оздоев поможет.

⚽️ 22:30: «Лас-Пальмас» — «Реал» Мадрид, Примера, 3-й тур

💬 Матч с текстовой трансляцией

Интрига: мадридцы не отпустят в таблице главных конкурентов?

Несмотря на все свои проблемы, «Барселона» победила во всех трёх матчах. А вот действующий чемпион уже успел потерять очки со скромной «Мальоркой». И это при его крышесносном составе: Винисиус, Мбаппе, Вальверде, Рюдигер, Куртуа… перечислять можно долго. Ещё одна осечка, и конкурент может оторваться. Для мадридцев это будет позором. Они ведь его не допустят? Не допустят же? «Лас-Пальмас» обыгрывать необходимо. Похоже, намечается разгром. Иначе к команде возникнут большие вопросы.