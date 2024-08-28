«Краснодар» кто-нибудь вообще обыграет? Продолжают доминировать в группе с ЦСКА!

Девять матчей — ни одного поражения. «Пари НН» тоже не справился.

«Краснодар» совсем недавно героически отыгрался с 0:1 на 2:1 в матче РПЛ с «Пари НН». 10 дней спустя этим же командам предстояло разобраться и в Кубке России. Теперь добиться победы получилось легче.

Традиционная рубрика — сравнивать составы команд на Кубок и РПЛ. Вот и сейчас за гостей сразу вышли нечастые гости основы: Юрий Дюпин, Георгий Арутюнян, Юрий Газинский, Александр Черников, Олакунле Олусегун, Мозес Кобнан, Данила Козлов и Фёдор Смолов. А за хозяев — 21-летний вратарь Вадим Лукьянов (немало тащил с ЦСКА в Кубке), Кирилл Глущенков, Данила Ведерников, Владислав Карапузов, Антон Мухин, Александр Трошечкин, Валерий Царукян, Николоз Кутателадзе и Станислав Лапинский.

Начало получилось бодрейшим. Кирилл Боженов едва не забил в первой же атаке, но его «парашют» отразил Дюпин. Через пару минут Лукьянов вытащил удар Смолова в ближний угол, а ещё немного погодя жёстко ошибся: вышел на заброс Арутюняна, махнул ногой мимо мяча в борьбе с тем же Смоловым и глупо пропустил. Вратарю нижегородцев повезло: проверка VAR показала, что Фёдор находился в офсайде. Хоть и не касался мяча, влиял на эпизод.

Офсайд Смолова Фото: кадр из трансляции

Шла шестая минута. Зрители матча могли подумать: ничего себе, вот это футбол! Однако дальше пошло затишье. «Краснодар» комбинировал, искал счастье в атаке и подал множество угловых (за тайм набралось восемь). «Пари НН» — встал в обороне. Это приносило успех: моментов практически не было.

Разве что Черников едва кивком головы не перебросил Лукьянова — вратарь оказался внимателен. Ещё Мозес с заброса Козлова не реализовал выход один на один, пробив куда-то в небеса. К 34-й минуте южане наиграли на 0,76 xG. Нижегородцы — всего на 0,02.

На 36-й минуте «Краснодар» всё-таки добился своего: Смолов протащил мяч по левому флангу и покатил в центр на Козлова. Данилу никто и не думал держать. Удар, рикошет от Кирилла Гоцука, дебютный гол в новой команде. Тут уже никакого «вне игры» не было.

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«Пари НН», конечно, иногда бегал в контратаки. Опасности это тем не менее не приносило, разве что держало в тонусе оборону южан: свободные зоны она иногда допускала, чем соперник пользовался. Только вот толку от этого не было.

По итогам первого тайма владение получилось 73% на 27% в пользу «Краснодара». По ударам — 10 на 3. Иличу такое понравиться не могло, и он в перерыве выпустил Ожеговича с 19-летним Калайдой вместо Лапинского и Царукяна. Мусаев же поменял Тормену на Косту. Изменило ли это хоть что-то? Да не особо.

Южане по-прежнему держали игру. Смолов неплохо пробил низом со стандарта — Лукьянов среагировал. Потом Петрова и Черникова поменяли Кастаньо с Гонсалесом. И «быки» заиграли ещё интереснее. Их доминация была неоспоримой. Говорят, два равноценных состава есть у «Зенита». При этом петербуржцы резервом в Кубке играют далеко не так классно, как «Краснодар».

На 65-й минуте Мусаев дал практику и Эдуарду Сперцяну с Джоном Кордобой — ушли Газинский и Смолов. Стало понятно: теперь «Пари НН» ловить точно нечего. Как раз эта пара чуть не организовала гол: пас первого, удар второго, штанга. Александр Эктов и Зе Турбо практически одновременно сменили Гоцука и Кутателадзе.

Илич рискнул и перестроился на игру с двумя нападающими. И игравший центрального защитника Эктов даже вышел к воротам, но Дюпина в ближней дуэли не переиграл. 0,14 xG на 1,99 — «Краснодар» только увеличивал разницу в количестве ожидаемых забитых мячей.

Дюпин в матче «Пари НН» — «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

«Пари НН», правда, и не думал сдаваться. Какая разница, насколько по игре противник сильнее, если он впереди только на один мяч? Ожегович продавил Олусегуна, выскочил к воротам и перебросил Дюпина. Защитники Юрия подстраховали. Далее Кастаньо получил жёлтую за фол на Зе Турбо и срыв атаки, после чего сменивший Карапузова Тичич крутил со штрафного — и позволил вратарю растянуться в прыжке.

Этого оказалось мало. Хотя случился и спорный момент, когда мяч отскочил в руку Арутюняну. Никаких санкций не последовало.

Попадание в руку Арутюняну Фото: кадр из трансляции

У «Краснодара» теперь девять очков в Кубке — на четыре больше, чем у ЦСКА. А с учётом РПЛ — шесть побед, три ничьих и 0 поражений. Пока что южане непобедимы. «Пари НН» же с одним очком в Кубке остаётся цепляться за третье место под плей-офф Пути регионов — хотя бы «Ахмат» с тремя очками обойти возможность ещё есть.