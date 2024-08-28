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Локомотив — Химки — 4:0, обзор матча Кубка России, видео, голы: Погостнов, Радиковский, Сулейманов, 28 августа 2024

«Локомотив» разносит даже вторым составом. Теперь устроили избиение в Кубке
Георгий Илющенко
Отчёт «Локомотив» — «Химки» — 4:0
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«Химки» сопротивления не оказали.

«Локомотив» лидирует и в РПЛ, и в группе Кубка России. Как раз во втором турнире он сошёлся с «Химками». И одержал очередную победу — уже седьмую подряд.

Fonbet Кубок России . Группа B. 3-й тур
28 августа 2024, среда. 19:30 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
4 : 0
Химки
Химки
1:0 Погостнов – 4'     2:0 Сулейманов – 43'     3:0 Сулейманов – 57'     4:0 Радиковский – 81'    

Кубковая ротация — классика. За «Локо» с первых минут из не самых заметных героев Премьер-Лиги вышли Антон Митрюшкин, Александр Сильянов, Марио Митай, Егор Погостнов, Артём Тимофеев, Никита Салтыков, Сергей Пиняев, Владислав Сарвели и Тимур Сулейманов. В общем-то, практически весь состав. За «Химки» — Никита Кокарев, Седрик Гогуа, Сергей Терехов, Петар Голубович, Денис Глушаков, Илья Берковский, новичок Кирилл Капленко и Илья Садыгов. При объявлении Глушакова, кстати, «РЖД Арену» окутал свист.

«Локомотив» принялся давить с первых минут. Уже на четвёртой это принесло результат: Митай подал с углового, Погостнов оставил в дураках Гогуа, высоко прыгнул и чётко подрезал мяч в дальний угол.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Интересно, что и дальше прошла аналогичная подача. Только Седрик уже отразил головой удар Егора. Ещё отличный шанс упустил Пиняев — его выстрел в ближний угол отбил Кокарев. «Химки» ответили на это разве что красочным падением Бакаева в штрафной москвичей вслед за контактом с Митаем. Нарушением там и не пахло.

Погостнов царил наверху. «Локо» заработал за тайм несколько угловых, и Егор постоянно напрягал оборону «Химок». Российский Серхио Рамос, не иначе. Красно-зелёные полностью контролировали игру. И это ещё Алексей Батраков с Наиром Тикнизяном, Ильёй Самошниковым и Дмитрием Воробьёвым не играли.

Под конец тайма «Локомотив» вообще провернул гениальную комбинацию, которая не могла не закончиться голом. Ненахов проникающей передачей обрезал сразу четверых (!) оппонентов, а Сулейманов замкнул прострел Сарвели.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Ещё Пиняев извозил финтами Терехова, после чего технично пробил — если бы не Кокарев, уже к перерыву лидер РПЛ оформил бы разгромный счёт. На поле была только одна команда. Да, соперник находился не в оптимальном составе. Так и «Локо» — тоже. Складывается впечатление, что незаменимых там нет. Не играет один — его без проблем сменит другой. Индивидуально сильных футболистов в клубе хватает. Но решает командная игра.

Во втором тайме «Химки» проснулись: Митрюшкину пришлось отбивать плотный удар Глушакова, неплохой момент не использовал Бакаев. Это с одной стороны. С другой — куда более убойные моменты не реализовали Тимофеев с Сильяновым. А вот Сулейманов вновь не простил: на 57-й минуте грамотно открылся и подставил ногу под передачу убежавшего от нескольких химчан Пиняева. Тотальное избиение.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

Франк Артига пытался изменить ход игры заменами: выпустил Дани Фернандеса, Данила Степанова, Кирилла Панченко, Самину Абдуллахи. Ещё пришлось из-за травмы поменять Берковского на Александра Руденко. Бесполезно. Михаил Галактионов уже при 3:0 дал практику Ракову, Тикнизяну, Самошникову, Карпукасу и 19-летнему дебютанту Дмитрию Радиковскому.

Первый едва не забил — если бы не Кокарев, счёт стал бы совсем издевательским. А он и стал: на 82-й минуте Радиковский отметил первый матч голом. Вратарь отразил попытку Тикнизяна — Дмитрий «подъел» и добил головой.

Права на видео принадлежат РФС и ООО «Национальный спортивный телеканал».

«Химки» практически скрасили поражение ответным голом: Митрюшкин не дал забить Глушакову, а Тимофеев с ленточки вынес мяч после пушки Бакаева. Ещё Фернандес выбил из пустых ворот удар «ножницами» Сарвели, Радиковский бил в падении головой и промахнулся. Но 4:0 остались неизменными.

«Локомотив» выше всех в РПЛ и набрал максимум в трёх кубковых турах. Кто-то ещё помнит, что он вообще-то лишился Рифата Жемалетдинова, Антона Миранчука и Максима Глушенкова? Да, сейчас только начало сезона. Да, на дистанции «Локо» может посыпаться. Но пока всё складывается для него прекрасно. Наслаждаемся моментом.

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