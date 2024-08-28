В «Динамо» зажглась 17-летняя звезда! Он помог красиво разобрать «Крылья». Видео

«Динамо» в РПЛ обидно проиграло дома «Краснодару». Шанс исправиться у команды Марцела Лички появился в Кубке. В гости в Москву снова приехали «Крылья Советов». Самарцы переживают тяжёлое время, а матч с «Динамо» мог стать шансом добавить позитива. Но всё получилось иначе.

И Марцел Личка, и Игорь Осинькин дали отдохнуть части футболистов основы. Получились смешанные составы. Как оказалось, это стало плюсом для «Динамо» и жирным минусом для «Крыльев».

С первых минут хозяева выглядели легко, уверенно, шли вперёд. А самарцы смотрелись испуганно, действовали не очень слаженно — будто команда Первой лиги. Уже на девятой минуте «Динамо» наказало «Крылья». И кто это сделал? Два юниора — 17-летний Виктор Окишор и 18-летний Денис Боков. Первый сделал элегантную закидушку, а второй классно разобрался и перекинул голкипера самарцев Богдана Овсянникова. Красота!

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Скучать болельщикам не пришлось. «Динамо» не сбавило оборотов и забило ещё на 21-й минуте. Теперь уже отличился сам Окишор: Виктор замкнул в касание передачу Дениса Макарова с фланга.

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К середине тайма «Крылья» немного пришли в себя. Неприятным моментом стала травма защитника Дениса Якубы. Камеры поймали, как игрок плакал в подтрибунке. Здоровья Денису!

А его команда во второй половине тайма чаще владела мячом, стала нащупывать хоть какие-то моменты и к концу дождалась своего шанса. Мяч попал в руку Дениса Макарова в штрафной «Динамо»: сначала судья Евгений Буланов фол не увидел, но после просмотра VAR назначил пенальти. К «точке» подошёл Фернандо Костанца — и уверенно реализовал 11-метровый.

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Но последнее слово в тайме осталось за «Динамо». Уже в добавленное время Виктор Окишор оформил дубль, в касание завершив атаку хозяев. «2+1» за 45 минут — супертайм от 17-летнего игрока!

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Во втором тайме «Крылья» старались что-то создать в атаке, сократить отставание в счёте и вернуть интригу. Но в итоге забило снова «Динамо». Бителло вывел Ярослава Гладышева один на один с Овсянниковым, а вингер шведой пробил мимо голкипера «Крыльев».

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«Динамо» играло легко, красиво. Команде Лички не хватало такого матча, чтобы почувствовать уверенность. А вот на «Крыльях» эта встреча может сказаться негативно. Крупное поражение вряд ли повысит мораль.

У «Динамо» на 76-й минуте дебютировал марокканский форвард Эль-Мехди Маухуб. А уже в следующей атаке он забил! К несчастью для нападающего, мгновением ранее он вместе с Макаровым попал в офсайд. И дебют Маухуба стал менее эпичным.

Но пятёрочку «Динамо» всё же оформило. На 83-й минуте Денис Макаров вернул долг за «привезённый» пенальти и офсайд в моменте ранее. Москвичи воспользовались провалом в обороне «Крыльев», убежали в быструю атаку, которую и завершил Макаров. 5:1.

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«Динамо» догнало в турнирной таблице Кубка одноклубников из Махачкалы и «Спартак», попутно поправив ситуацию с разницей забитых и пропущенных мячей. А вот «Крылья», вероятнее всего, прощаются с надеждами на продолжение борьбы в Кубке. У команды Игоря Осинькина нарисовался как игровой, так и ментальный кризис. Важно исправить все проблемы до матча 7-го тура РПЛ с «Динамо» из Махачкалы. Иначе разговоры об отставке Осинькина зазвучат громче.