Историческая жеребьёвка Лиги чемпионов! Какой будет сетка без групп? LIVE

Друзья, всем привет! Сегодня, 29 августа — большой день. Лига чемпионов перешла на новый формат, и уже вечером мы узнаем, как будет выглядеть турнирная сетка. Жеребьёвка стартует в 19:00 мск.

Главное нововведение — в Лиге чемпионов больше нет группового этапа. Соответственно, мы не увидим привычного разделения команд на восемь квартетов. Вместо этого будет составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Количество участников увеличилось, поэтому каждую команду на первом этапе ждёт не по шесть матчей, как раньше, а по восемь.

В этом онлайне «Чемпионат» расскажет обо всех подробностях исторической жеребьёвки и внимательно проследит за процессом и его итогами. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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