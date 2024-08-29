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Жеребьёвка Лиги чемпионов — 2024/2025: прямая онлайн-трансляция, формат, кто с кем сыграет, групповой этап, 29 августа 2024

Историческая жеребьёвка Лиги чемпионов! Какой будет сетка без групп? LIVE
Георгий Илющенко Никита Паглазов
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Историческая жеребьёвка Лиги чемпионов! LIVE
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Привыкаем к новому формату ЛЧ и следим за непривычной церемонией.

Друзья, всем привет! Сегодня, 29 августа — большой день. Лига чемпионов перешла на новый формат, и уже вечером мы узнаем, как будет выглядеть турнирная сетка. Жеребьёвка стартует в 19:00 мск.

Вот кто будет играть в ЛЧ:
Известны все 36 клубов ЛЧ и их корзины. Решающий вечер отбора подарил исторический камбэк!
Известны все 36 клубов ЛЧ и их корзины. Решающий вечер отбора подарил исторический камбэк!

Главное нововведение — в Лиге чемпионов больше нет группового этапа. Соответственно, мы не увидим привычного разделения команд на восемь квартетов. Вместо этого будет составлена общая таблица, а также распределены противостояния. Количество участников увеличилось, поэтому каждую команду на первом этапе ждёт не по шесть матчей, как раньше, а по восемь.

В этом онлайне «Чемпионат» расскажет обо всех подробностях исторической жеребьёвки и внимательно проследит за процессом и его итогами. Оставайтесь с нами и ничего не пропустите!

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