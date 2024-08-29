Всё о новом формате Лиги чемпионов. Швейцарской системы всё-таки не будет

Один раз нас ждут матчи ЛЧ в четверг, а в борьбе за плей-офф много нюансов.

С сезона-2024/2025 Лига чемпионов проводится в новом формате. Начнём с главного. Количество команд в основной стадии турнира расширили с 32 до 36. Четыре дополнительные путёвки распределяются так:

по одному дополнительному месту для двух стран с лучшим рейтингом сезона. По итогам еврокубков-2023/2024 лучшие баллы набрали итальянцы (21,000) и немцы (19,357), которые сейчас отправили в ЛЧ не четыре, а пять команд. Каждый год эти две бонусные путёвки разыгрываются заново;

дополнительную путёвку получает пятая лига. Сейчас это Франция, у которой раньше было две команды в основной стадии ЛЧ и третья — в отборе, а теперь три — в основной стадии и четвёртая — в отборе;

ещё одно место разыгрывают через квалификацию (в пути национальных чемпионов).

Вот все 36 команд, которые сыграют в Лиге чемпионов в этом сезоне.

Корзины для жеребьёвки ЛЧ

Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми. Причём все игры пройдут с разными соперниками. Четыре матча дома, четыре — на выезде. В разработке была идея с швейцарской системой, но от неё отказались. Вместо этого клубы получат по два соперника из каждой корзины — в том числе из своей. Например, можно получить сразу «Реал» и «Сити». Тогда с одной из этих команд придётся сыграть дома, а с другой — на выезде. На общем этапе исключена встреча с командами из своей страны, а ещё допустимо не более двух команд из любой другой ассоциации (например, «Реал» не сможет сыграть и с «Миланом», и с «Интером», и с «Ювентусом» — только с двумя из них).

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-е место и ниже, вылетают из еврокубков. Перемещение в Лигу Европы на основной стадии исключено — оно осталось только в квалификации.

В случае равенства очков на общем этапе учитываются следующие показатели:

1. Разница мячей

2. Забитые мячи

3. Голы на выезде

4. Победы

5. Победы на выезде

6. Очки, заработанные соперниками*

7. Разница забитых и пропущенных мячей соперников*

8. Голы, забитые соперниками*

9. Дисциплинарные баллы

10. Коэффициент клуба.

*речь о всех восьми соперниках каждого клуба. Например, если условные «Ливерпуль» и «ПСЖ» набрали по 17 очков и равны по первым пяти пунктам, то смотрят результаты восьми соперников «Ливерпуля» и «ПСЖ» на общем этапе турнира. Выше окажется клуб, у которого лучше выступили соперники.

При жеребьёвке стыковых матчей команды с 9-го по 16-е место будут сеяными и проведут ответные матчи дома. Соответственно, команды с 17-го по 24-е место первый стыковой матч проведут на своём стадионе. В жеребьёвке стыков у клубов будет лишь по два возможных соперника. Система следующая:

9-е или 10-е место сыграет против 23-го или 24-го (определятся два соперника по 1/8 финала для 7-го и 8-го места общего зачёта);

11-е или 12-е место сыграет против 21-го или 22-го (определятся два соперника по 1/8 финала для 5-го и 6-го места общего зачёта);

13-е или 14-е место сыграет против 19-го или 20-го (определятся два соперника по 1/8 финала для 3-го и 4-го места общего зачёта);

15-е или 16-е место сыграет против 17-го или 18-го (определятся два соперника по 1/8 финала для 1-го и 2-го места общего зачёта).

Предусмотрены две отдельные жеребьёвки: 31 января определятся точные пары стыковых матчей, а 21 февраля станет известна вся оставшаяся сетка плей-офф. И там уже не будет ограничений по национальному принципу (раньше команды из одной страны не могли встретиться до 1/4 финала ЛЧ).

УЕФА настаивает, что при новом формате ЛЧ станет меньше проходных матчей. Судя по всему, это действительно так. И дело не только в том, что многие до последнего тура не будут знать, пробились они в топ-8 или в топ-24. Важно ещё оказаться как можно выше в таблице. Это позволит получить менее сильного соперника в следующем раунде. Первая и вторая команды общего зачёта не встретятся раньше финала. Третья и четвёртая — не сыграют с ними раньше полуфинала.

Жеребьёвка Лиги чемпионов Фото: Kristian Skeie/Getty Images

ESPN провёл моделирование таблицы. В их случае после семи туров лишь два клуба гарантированно вошли в топ-8, а за оставшиеся шесть мест боролись 17 клубов. И лишь три команды гарантированно вылетели из еврокубков.

С этого сезона появятся матчи Лиги чемпионов в четверг, но это будет лишь один раз. 1-й тур разбит на три дня (вторник, среда и четверг). Затем матчи общего этапа будут проходить во вторник и среду. Время начала матчей — прежнее (два матча в 19:45 мск, остальные — в 22:00 мск). Лишь в последнем туре все матчи стартуют одновременно. А ещё — если раньше групповой этап заканчивался до Нового года, то теперь два тура пройдут в январе. Вот полный список дат матчей:

Тур 1: 17/18/19 сентября 2024 года.

Тур 2: 1/2 октября 2024 года.

Тур 3: 22/23 октября 2024 года.

Тур 4: 5/6 ноября 2024 года.

Тур 5: 26/27 ноября 2024 года.

Тур 6: 10/11 декабря 2024 года.

Тур 7: 21/22 января 2025 года.

Тур 8: 29 января 2025 года.

Стыки: 11/12 и 18/19 февраля 2025 года.

1/8 финала: 4/5 и 11/12 марта 2025 года.

1/4 финала: 8/9 и 15/16 апреля 2025 года.

1/2 финала: 29/30 апреля и 6/7 мая 2025 года.

Финал: 31 мая 2025 года.