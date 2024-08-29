Вратарь и его «Будё-Глимт» поиграют в Лиге Европы. Зато Пруцев и «Црвена Звезда» — в главном еврокубке!

Ещё один россиянин в Лиге чемпионов! Но Хайкина с мощнейшим рекордом там не будет

Норвежский «Будё-Глимт» Никиты Хайкина в первом матче финального раунда квалификации Лиги чемпионов обыграл «Црвену Звезду» Егора Пруцева с минимальным преимуществом (2:1). Теперь команды встретились в Сербии, и местная команда взяла убедительный реванш.

Хайкин привычно вышел в старте. Пруцев, как и арендованный у «Зенита» Ванья Дркушич, вместе присели на скамейку «Црвены». Сербского чемпиона в целом довольно многое связывает с Россией: дружба со «Спартаком», сотрудничество с «Зенитом», логотип «Газпрома» на форме, Пруцев, Дркушич, Урош Спаич (играл за «Краснодар»), Хван Им Бём («Рубин»), Милан Родич («Зенит»), Милсон («Пари НН») и Гелор Канга («Ростов») в составе. В основе, правда, вышли только Спаич (с капитанской повязкой), Милсон и Хван Им Бём. Даже жаль, что жребий свёл «Звезду» и «Будё-Глимт». На обе команды было бы крайне интересно посмотреть в основной стадии ЛЧ.

«Црвена» сразу же показала, кто здесь фаворит. К перерыву соотношение ударов было 13:1 в её пользу. Хайкину пришлось включать режим Льва Яшина, ДжиДжи Буффона, Икера Касильяса и Ману Нойера, вместе взятых. Не зря он провёл 51-й еврокубковый матч и превзошёл рекорд Александра Мостового среди россиян-легионеров.

«Црвена Звезда» — «Будё-Глимт» Фото: Srdjan Stevanovic/Getty Images

Несколько раз Хайкин реально спас: например, вытащил «пушку» Хван Им Бёма в дальнюю девятку и отразил в перекладину удар Питера Олайинки. Но вот с пенальти он ничего поделать уже не мог. Шёвольд в простой ситуации зачем-то завалил в своей штрафной Милсона, и Бруно Дуарте чётко пробил низом в левый угол. Никита угадал направление удара и даже задел мяч, тем не менее тут выручить уже не удалось.

Доминация продолжилась и после перерыва. Её логичным завершением стал угловой Тими Элшника, который на ближней штанге кивком головы завершил Спаич.

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К этому давно шло. Норвежцы отыграться так и не смогли — их ставка на оборону не сыграла. Теперь «Будё-Глимт» поучаствует в Лиге Европы, а «Црвена Звезда» всё-таки пробилась в основной раунд ЛЧ.