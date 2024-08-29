Известны все 36 клубов ЛЧ и их корзины. Решающий вечер отбора подарил исторический камбэк!

В основном этапе — сразу два Мбаппе и четыре россиянина.

Определились последние четыре участника основной стадии Лиги чемпионов. В случае с «Динамо» Загреб интриги не получилось совсем. Хорваты сначала выиграли у «Карабаха» со счётом 3:0 на своём поле, а затем победили и в Баку, забив два безответных мяча. Причём статистика «Динамо» выглядит неплохо: два удара в створ — два гола. Хотя на самом деле в матче случился автогол «Карабаха», так что у вратаря хозяев всё-таки был один сейв.

А вот в трёх других матчах интриги хватало. В каждой игре почти до последних минут было преимущество всего лишь в один мяч. «Славия» до 84-й минуты уступала «Лиллю» в два гола (с учётом матчей дома и на выезде). Однако затем Шранц сократил отставание, а Зафейрис второй раз за матч пробил в перекладину.

В компенсированное время у «Славии» было ещё несколько убойных моментов. Чехи были крайне близки к тому, чтобы впервые получить две команды в основной стадии ЛЧ. Вместо этого получилось, что от Франции впервые в истории будет четыре клуба в главном еврокубке. Команда Этана Мбаппе (брата Килиана) прошла дальше.

«Црвена Звезда» проиграла первый матч — 1:2, но затем смогла добиться нужного счёта — 2:0. Российский вратарь Никита Хайкин выдал несколько сейвов, но пропустил с пенальти и после удара головой с линии вратарской.

«Црвена Звезда» создала больше моментов и заслуженно победила. Сербский клуб второй год подряд сыграет в основной стадии Лиги чемпионов. А вместе с ним — и ещё один россиянин, Егор Пруцев.

Самый крутой матч дня — противостояние «Слована» и «Мидтьюлланна», которые сделали ничью в первой встрече. В ответном игре всё перевернулось несколько раз. Сначала вперёд вышел «Слован», но к 50-й минуте «Мидтьюлланн» забил дважды и вышел вперёд в противостоянии.

Однако закончилось всё тем, что команда Владимира Вайсса (кстати, бывшего тренера раменского «Сатурна») за четыре минуты вырвала победу, забив на 82-й и 86-й минутах. Так «Слован» впервые в истории пробился в основную стадию Лиги чемпионов.

Днём ранее путёвки в основную стадию ЛЧ забрали «Ред Булл Зальцбург», «Спарта» и «Янг Бойз». Вот как расположились 36 команд по четырём корзинам для жеребьёвки.

Корзины для жеребьёвки ЛЧ Фото: «Чемпионат»

«Реал» попал в первую корзину как действующий чемпион ЛЧ. Остальные 35 клубов распределены по рейтингу (хотя «Реал» и так и так был бы в первой корзине).

В пятницу в 19:00 мск состоится жеребьёвка, в результате которой каждый клуб получит по два соперника из каждой корзины. В том числе из своей.