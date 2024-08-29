Жеребьёвка ЛЧ сильно изменится. Вот как всё будет теперь

Сегодня, 29 августа, в 19:00 мск начнётся церемония жеребьёвки общей стадии Лиги чемпионов. Раньше это называлось групповым этапом, но теперь его уже нет. В основную стадию турнира пробились 36 команд. 29 клубов получили прямые путёвки благодаря местам в национальных чемпионатах, а ещё семь прошли через квалификацию («Янг Бойз», «Спарта», «Ред Булл Зальцбург», «Слован» Братислава, «Црвена Звезда», «Лилль», «Динамо» Загреб).

Для жеребьёвки 36 клубов разделили на четыре корзины, в каждой — по девять команд. Теперь лишь действующий победитель ЛЧ получает место в первой корзине (раньше там были победитель Лиги Европы и чемпионы ведущих лиг). Остальные клубы распределяются согласно их коэффициенту в еврокубках за последние пять лет. Сами корзины теперь выглядят так:

Корзины для жеребьёвки ЛЧ Фото: «Чемпионат»

На этот раз клубам достанется не три соперника, а сразу восемь — по два из каждой корзины. Все проведут четыре матча дома и четыре — на выезде. Причём каждая команда примет на своём поле по одному сопернику из каждой корзины. Можно сказать, что теперь попадание в первую корзину стало не таким выгодным. В любом случае получишь по два соперника из каждой корзины — в том числе из первой.

В жеребьёвке по-прежнему будут использовать шары (теперь их будет 1296!), но теперь соперников определит компьютер. Клубы из первой корзины будут поочерёдно выбирать руками, и каждый из них сразу узнает своих соперников благодаря специальной программе. Затем всех соперников узнают клубы из второй корзины. Потом — из третьей. И в конце — из четвёртой. Сразу же будет известно, с кем предстоит сыграть дома, а с кем на выезде.

У компьютера будет лишь два ограничения:

на этом этапе не смогут встречаться команды из одной страны;

клуб не может получить больше двух соперников из одной страны.

Есть ещё два важных нюанса. Во-первых, по итогам жеребьёвки клубы сразу узнают только соперников и домашние/выездные матчи, но не порядок и даты игр. Об этом сообщат дополнительно спустя два дня — 31 августа. Заранее известно только одно: клубы не будут играть два тура подряд с соперниками из одной корзины (УЕФА планирует равномерно распределить топ-матчи).

Во-вторых, последние два тура пройдут в январе, чего не было раньше. А 1-й тур вообще разбит на три дня (вторник, среда и четверг). Почти все остальные туры проведут, как обычно, в два дня (вторник и среда). Лишь в 8-м туре все будут играть одновременно в среду.

Тур 1: 17/18/19 сентября 2024 года.

Тур 2: 1/2 октября 2024 года.

Тур 3: 22/23 октября 2024 года.

Тур 4: 5/6 ноября 2024 года.

Тур 5: 26/27 ноября 2024 года.

Тур 6: 10/11 декабря 2024 года.

Тур 7: 21/22 января 2025 года.

Тур 8: 29 января 2025 года.

У 36 команд будет общая таблица. По итогам восьми туров определится топ-8 клубов, которые сразу отправятся в 1/8 финала Лиги чемпионов. Команды с 9-го по 24-е место сыграют стыковые матчи за право сыграть в 1/8 финала. Для команд, занявших последние 12 мест, евросезон закончится.