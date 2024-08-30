Теперь я персональный фанат Соболева. В «Зените» он должен стать идеальным злодеем

Спишь? После объявления о переходе Соболева в «Зенит» – кажется, да. Не верится. Мы на «Чемпионате» привыкли к долгим «трансферным сагам», но переход Соболева… Абсурда и новостей в этой истории было так много, что большинство она задолбала. К такому привыкнуть сложно.

Теперь – спектакль окончен. Все в этой истории получили желаемое. «Спартак» – не «прогнулся» и вытащил из «Зенита» такие принципиальные для себя пару миллионов евро. «Зенит» – получил важную опцию в атаке. Соболев – выкрутил всем руки и ушёл на повышение.

И главное лицо здесь – именно Саша. Уж буду называть его по имени, так, как привык ещё в микст-зоне после футбола: когда я туда ещё ходил, а сам Соболев общался там со СМИ. Ну правда, вам в этой истории интересна позиция «Спартака» или «Зенита»? Одни нормально справлялись первую часть сезона без Соболева, вторые и без него бы боролись за золото и шли в лидерах: в крайнем случае нашли бы замену Саше на рынке. А вот Соболев…

Теперь он вошёл в топ игроков, за которых хочется болеть персонально. И да – желать, чтобы он всех порвал. Потому что все вокруг, кажется, будут хотеть обратного. А когда все против одного – это нечестно и неинтересно. Саша на себя этот риск взял. Он поставил на переход в «Зенит» всё – отношения с одноклубниками, отношение болельщиков «Спартака», «Зенита», вероятно, даже статус капитана или вице-капитана в команде. Да и просто игру в футбол. Когда ты заявляешь тренеру и команде, что не можешь играть, и реально месяц проводишь без футбола – это сильно. Мимо сборной он уже пролетел.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Вот мой коллега Дима Зимин писал после трансфера Гонду: «Представили себе лицо Соболева?» А ещё его лицо можно было представлять каждый раз, когда опровергал переговоры Медведев или Малышев, когда инсайдеры писали про «Крылья», «Сочи» и даже, простите, про ялтинский «Рубин». Соболев словно поставил все деньги на ТБ2.5, а команды при счёте 1:1 добрались до 85-й минуты и не забили три пенальти подряд.

Выкручивал ли Соболев руки «Спартаку»? Да. Коллега Нагучев прав: такое поведение – это не очень по-взрослому.

Красиво ли Соболев поступил по отношению к команде и болельщикам? С командой – скорее да. Честно ведь сказал, что играть пока не может. С болельщиками – тут они согласились бы только на вариант с молниеносным опровержением информации про уход в «Зенит», поцелуй ромбика или если бы процитировал своего сына.

Заставил ли Соболев идти «Зенит» против принципов? Скорее, тоже да. Очевидно, там не хотели соглашаться на условия «Спартака», да и в клубе не все были за трансфер. Вы же помните драку в кубковом матче, когда наш герой влетел в спину своему новому одноклубнику? Да и из тренерского штаба хозяев человеку от Саши тогда досталось.

В итоге – хейт со всех сторон. И Саша победил. Он заставил «Спартак» его отдать, а «Зенит» – заплатить. Даже если будет мало играть, а после сезона повесит на шею золотую медаль, честно скажет: «Всё было не зря». Но этого мало. Когда человек так идёт против всех – он максимально себя мотивирует. И заслуживает уважения. Не за каждое отдельное действие, нет: выкручивание рук и в чём-то даже «кидок» клуба – за такое сложно раздавать респекты. Расстаться можно было красивее, но как есть. Респект здесь за то, что пошёл до конца. Прекрасно осознавая последствия. И мотивируя себя расти, пусть и не самым очевидным способом. И в не самой приятной атмосфере – сомневаюсь, что российский костяк «Зенита» тепло примет Соболева. Как и болельщики.

Сейчас Соболев для большинства – просто злодей. Таких кто-то презирает, но в основном – просто не любят. А вот идеальных злодеев – любят и ненавидят одновременно. Такое чувство даже описать сложно. И хочется, чтобы Саша стал идеальным злодеем. Как говорил Стейтэм: выбрал путь – иди до конца. Ну или там было что-то про «с выбранной дороги не свернёшь». Пусть «ва-банк» Соболева зайдёт. Если сделает за сезон очков 20 по «гол+пас», забьёт победный «Спартаку», а потом станет чемпионом – всё окупится сполна.

Александр Соболев Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

И я почти уверен – свой будущий гол в ворота «Спартака» Соболев праздновать не станет. А если да – ну просто идеально! И потом ещё в «Телеграме» написать что-то в стиле старого Широкова, спровоцировав вообще всех. Если становиться антигероем – становиться им до конца.

Когда большинство футболистов становятся плюшевыми, эмоции в футбол привносят именно такие ребята: Винисиус, Эмилиано Мартинес, Ниль Мопе… Саша, пора в компанию к этой элите. Надо делать шоу в «Зените». И стать идеальным злодеем.