Самые ожидаемые трансферы Европы прямо сейчас. До закрытия окна — меньше суток

В европейских топ-лигах 30 августа закрывается летнее трансферное окно. Клубы совершают последние сделки. Некоторые из них обещают быть мощными! Рассказываем о главных переходах, которых ждут болельщики меньше чем за сутки до дедлайна.

Мануэль Угарте: «ПСЖ» → «Манчестер Юнайтед»

Мануэль Угарте Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

«Манчестер Юнайтед» нуждается в усилении опорной зоны. Да, у Эрика тен Хага есть молодой Кобби Майну и Каземиро. Но бразилец не показывает уровень, который демонстрировал в мадридском «Реале». А вариативность в полузащите необходима. На помощь «МЮ» едет Мануэль Угарте. Уругваец так и не стал важным элементом «ПСЖ»: Луис Энрике требует от опорников крутой игры в пас, что не считается главным козырем Угарте. Зато разрушать атаки Мануэль умеет мастерски. «МЮ» заплатит за уругвайца € 60 млн + бонусы. Хорошая сделка?

Джейдон Санчо: «Манчестер Юнайтед» → «Ювентус»/«Челси»

Джейдон Санчо Фото: Grant Halverson/Getty Images

Джейдон Санчо помирился с тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Но это не помогло вингеру остаться в клубе. Санчо должен отправиться в новую аренду: зимой он возвращался в дортмундскую «Боруссию», а теперь близок к поездке в Италию. «Ювентусу» необходимы новые футболисты на фланги атаки. Туринцы уже взяли Николаса Гонсалеса из «Фиорентины» и арендовали из «Порту» Франсишку Консейсау. Санчо станет мощным дополнением в эту компанию. Хотя сам игрок предпочёл бы остаться в АПЛ и перебраться в «Челси». Но лондонцы не предпринимают активных действий по аренде Санчо.

Виктор Осимхен: «Наполи» → «Челси»/«ПСЖ»/«Аль-Ахли»

Виктор Осимхен Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Одна из главных трансферных историй лета обязана завершиться. Вариантов много: Осимхен может оказаться в АПЛ, Лиге 1 и в Саудовской Аравии. На протяжении нескольких месяцев «Челси» и «ПСЖ» общались с «Наполи» по трансферу Виктора, но итальянцы загибали огромную цену – € 130 млн. Ближе к концу окна неаполитанцы умерили пыл и уже требуют приблизительно € 65 млн. А в дело вмешался саудовский «Аль-Ахли»: Фабрицио Романо сообщил, что клубы близки к соглашению по трансферу нигерийца. У «Аль-Ахли» пока что нет договорённости с Осимхеном. Форвард хотел бы получить большую зарплату, а также включить в контракт пункт об отступных. «ПСЖ» не проявляет большой заинтересованности в сделке по Виктору, а «Челси» имеет альтернативные варианты. Так что переезд Осимхена в Саудовскую Аравию – самый вероятный вариант. Неожиданно.

Тэмми Абрахам: «Рома» → «Милан»/Алексис Салемакерс «Милан» → «Рома» (обмен)

Тэмми Абрахам Фото: James Worsfold/Getty Images

В последний день трансферного окна большой обмен могут совершить «Милан» и «Рома». В столицу Италии отправится полузащитник Алексис Салемакерс, а по обратному маршруту проследует Тэмми Абрахам. «Милану» необходим форвард в ротацию, а «Рома» не отказалась бы от игрока на фланг атаки. Журналист Маттео Моретто сообщает, что клубам необходимо уладить некоторые детали по структуре сделки.

Жонатан Та: «Байер» → «Барселона»

Жонатан Та Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Неожиданное желание возникло у тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика. Журналист Жерар Ромеро сообщил, что немец попросил у руководства подписать защитника «Байера» Жонатана Та. «Барсе», скорее, нужен опорный полузащитник. Но Флик видит проблемы в другой зоне. Журналист Роджер Торелло отмечает, что Барса» сделала предложение «Байеру» по Та в размере € 20 млн. Жонатан хотел бы переехать в Испанию и играть под руководством Флика. «Байер» хочет € 30 млн за футболиста, но «Барса» считает, что леверкузенцы отпустят его в Каталонию, чтобы не усилить «Баварию», которая также предлагает € 20 млн за Та.

Айван Тони: «Брентфорд» → «Челси»

Айван Тони Фото: Warren Little/Getty Images

Айван Тони пережил восемь месяцев дисквалификации из-за скандала со ставками в прошлом сезоне. Но интерес к форварду «Брентфорда» не пропал. «Челси» рассматривает Тони как один из вариантов для усиления нападения. The Telegraph отмечает, что «Брентфорд» потребует около € 60 млн за трансфер Айвана. «Челси» не готов платить столько, но переговоры не исключены. Лондонцы всё же рассматривают первым вариантом Виктора Осимхена. Однако «Брентфорд» уже вывел Тони из состава из-за возможного трансфера. Так что в дедлайн клуб может оказаться сговорчивее.

Кингсли Коман: «Бавария» → «Барселона»/«ПСЖ»/«Манчестер Сити»/«Аль-Хиляль»

Кингсли Коман Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Кингсли Коман оказался не очень нужен новому тренеру «Баварии» Венсану Компани. Поэтому мюнхенцы открыты к предложениям по французскому вингеру. Европейские СМИ сообщали об интересе «Барселоны», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Однако реальное предложение (пока что) сделал только саудовский «Аль-Хиляль». L'Équipe сообщает, что Коман может дождаться окончания европейского трансферного окна, прежде чем принять решение о переезде на Ближний Восток. Кингсли согласится на трансфер в «Аль-Хиляль», если по нему так и не поступят предложения от топ-клубов Европы.

Джовани Ло Чельсо: «Тоттенхэм» → «Бетис»

Джовани Ло Чельсо Фото: Hector Vivas/Getty Images

Круговорот полузащитников в природе запускает катарская «Аль-Джазира». Фабрицио Романо информирует, что клуб близок к покупке Набиля Фекира из «Бетиса». А испанцы на замену французу не против заполучить Джовани Ло Чельсо. Аргентинец не очень нужен тренеру «Тоттенхэма» Ангелосу Постекоглу, зато в «Бетисе» победителя Копа Америка – 2024 хорошо знают. Он выступал за клуб в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Transfermarkt оценивает Ло Чельсо в € 16 млн. «Бетис» вполне способен не на аренду, а на полноценный трансфер.