Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Статьи

Трансферы футбола, лето-2024: самые ожидаемые переходы в дедлайн, МЮ, Барселона, Челси, Угарте, Лукаку, Осимхен, Санчо

Самые ожидаемые трансферы Европы прямо сейчас. До закрытия окна — меньше суток
Никита Паглазов
Трансферы футбола, лето-2024
Аудио-версия:
Комментарии
Осимхен выбирает между АПЛ, Лигой 1 и Ближним Востоком, а «МЮ» ждёт опорника.

В европейских топ-лигах 30 августа закрывается летнее трансферное окно. Клубы совершают последние сделки. Некоторые из них обещают быть мощными! Рассказываем о главных переходах, которых ждут болельщики меньше чем за сутки до дедлайна.

Мануэль Угарте: «ПСЖ» → «Манчестер Юнайтед»

Мануэль Угарте

Мануэль Угарте

Фото: Aurelien Meunier — PSG/PSG via Getty Images

«Манчестер Юнайтед» нуждается в усилении опорной зоны. Да, у Эрика тен Хага есть молодой Кобби Майну и Каземиро. Но бразилец не показывает уровень, который демонстрировал в мадридском «Реале». А вариативность в полузащите необходима. На помощь «МЮ» едет Мануэль Угарте. Уругваец так и не стал важным элементом «ПСЖ»: Луис Энрике требует от опорников крутой игры в пас, что не считается главным козырем Угарте. Зато разрушать атаки Мануэль умеет мастерски. «МЮ» заплатит за уругвайца € 60 млн + бонусы. Хорошая сделка?

Угарте — часть нового проекта «МЮ»:
«Манчестер Юнайтед» резко меняется. Во всём
«Манчестер Юнайтед» резко меняется. Во всём

Джейдон Санчо: «Манчестер Юнайтед» → «Ювентус»/«Челси»

Джейдон Санчо

Джейдон Санчо

Фото: Grant Halverson/Getty Images

Джейдон Санчо помирился с тренером «Манчестер Юнайтед» Эриком тен Хагом. Но это не помогло вингеру остаться в клубе. Санчо должен отправиться в новую аренду: зимой он возвращался в дортмундскую «Боруссию», а теперь близок к поездке в Италию. «Ювентусу» необходимы новые футболисты на фланги атаки. Туринцы уже взяли Николаса Гонсалеса из «Фиорентины» и арендовали из «Порту» Франсишку Консейсау. Санчо станет мощным дополнением в эту компанию. Хотя сам игрок предпочёл бы остаться в АПЛ и перебраться в «Челси». Но лондонцы не предпринимают активных действий по аренде Санчо.

Виктор Осимхен: «Наполи» → «Челси»/«ПСЖ»/«Аль-Ахли»

Виктор Осимхен

Виктор Осимхен

Фото: Alessandro Sabattini/Getty Images

Одна из главных трансферных историй лета обязана завершиться. Вариантов много: Осимхен может оказаться в АПЛ, Лиге 1 и в Саудовской Аравии. На протяжении нескольких месяцев «Челси» и «ПСЖ» общались с «Наполи» по трансферу Виктора, но итальянцы загибали огромную цену – € 130 млн. Ближе к концу окна неаполитанцы умерили пыл и уже требуют приблизительно € 65 млн. А в дело вмешался саудовский «Аль-Ахли»: Фабрицио Романо сообщил, что клубы близки к соглашению по трансферу нигерийца. У «Аль-Ахли» пока что нет договорённости с Осимхеном. Форвард хотел бы получить большую зарплату, а также включить в контракт пункт об отступных. «ПСЖ» не проявляет большой заинтересованности в сделке по Виктору, а «Челси» имеет альтернативные варианты. Так что переезд Осимхена в Саудовскую Аравию – самый вероятный вариант. Неожиданно.

У Осимхена и «Наполи» возникали проблемы весь прошлый сезон:
«Ты кусок грязи и позор». Большой скандал из-за слов агента Хвичи про будущее Осимхена
«Ты кусок грязи и позор». Большой скандал из-за слов агента Хвичи про будущее Осимхена

Тэмми Абрахам: «Рома» → «Милан»/Алексис Салемакерс «Милан» → «Рома» (обмен)

Тэмми Абрахам

Тэмми Абрахам

Фото: James Worsfold/Getty Images

В последний день трансферного окна большой обмен могут совершить «Милан» и «Рома». В столицу Италии отправится полузащитник Алексис Салемакерс, а по обратному маршруту проследует Тэмми Абрахам. «Милану» необходим форвард в ротацию, а «Рома» не отказалась бы от игрока на фланг атаки. Журналист Маттео Моретто сообщает, что клубам необходимо уладить некоторые детали по структуре сделки.

Жонатан Та: «Байер» → «Барселона»

Жонатан Та

Жонатан Та

Фото: Christof Koepsel/Getty Images

Неожиданное желание возникло у тренера «Барселоны» Ханс-Дитера Флика. Журналист Жерар Ромеро сообщил, что немец попросил у руководства подписать защитника «Байера» Жонатана Та. «Барсе», скорее, нужен опорный полузащитник. Но Флик видит проблемы в другой зоне. Журналист Роджер Торелло отмечает, что Барса» сделала предложение «Байеру» по Та в размере € 20 млн. Жонатан хотел бы переехать в Испанию и играть под руководством Флика. «Байер» хочет € 30 млн за футболиста, но «Барса» считает, что леверкузенцы отпустят его в Каталонию, чтобы не усилить «Баварию», которая также предлагает € 20 млн за Та.

Айван Тони: «Брентфорд» → «Челси»

Айван Тони

Айван Тони

Фото: Warren Little/Getty Images

Айван Тони пережил восемь месяцев дисквалификации из-за скандала со ставками в прошлом сезоне. Но интерес к форварду «Брентфорда» не пропал. «Челси» рассматривает Тони как один из вариантов для усиления нападения. The Telegraph отмечает, что «Брентфорд» потребует около € 60 млн за трансфер Айвана. «Челси» не готов платить столько, но переговоры не исключены. Лондонцы всё же рассматривают первым вариантом Виктора Осимхена. Однако «Брентфорд» уже вывел Тони из состава из-за возможного трансфера. Так что в дедлайн клуб может оказаться сговорчивее.

У «Челси» есть целая команда на выход:
У «Челси» осталось всего три дня. Избавиться надо от кучи игроков
У «Челси» осталось всего три дня. Избавиться надо от кучи игроков

Кингсли Коман: «Бавария» → «Барселона»/«ПСЖ»/«Манчестер Сити»/«Аль-Хиляль»

Кингсли Коман

Кингсли Коман

Фото: Sebastian Widmann/Getty Images

Кингсли Коман оказался не очень нужен новому тренеру «Баварии» Венсану Компани. Поэтому мюнхенцы открыты к предложениям по французскому вингеру. Европейские СМИ сообщали об интересе «Барселоны», «ПСЖ» и «Манчестер Сити». Однако реальное предложение (пока что) сделал только саудовский «Аль-Хиляль». L'Équipe сообщает, что Коман может дождаться окончания европейского трансферного окна, прежде чем принять решение о переезде на Ближний Восток. Кингсли согласится на трансфер в «Аль-Хиляль», если по нему так и не поступят предложения от топ-клубов Европы.

Джовани Ло Чельсо: «Тоттенхэм» → «Бетис»

Джовани Ло Чельсо

Джовани Ло Чельсо

Фото: Hector Vivas/Getty Images

Круговорот полузащитников в природе запускает катарская «Аль-Джазира». Фабрицио Романо информирует, что клуб близок к покупке Набиля Фекира из «Бетиса». А испанцы на замену французу не против заполучить Джовани Ло Чельсо. Аргентинец не очень нужен тренеру «Тоттенхэма» Ангелосу Постекоглу, зато в «Бетисе» победителя Копа Америка – 2024 хорошо знают. Он выступал за клуб в сезонах-2018/2019 и 2019/2020. Transfermarkt оценивает Ло Чельсо в € 16 млн. «Бетис» вполне способен не на аренду, а на полноценный трансфер.

«Тоттенхэм» оформил один из самых громких сделок лета:
Вы могли упустить самый дорогой трансфер АПЛ этого лета. Вот все нюансы
Вы могли упустить самый дорогой трансфер АПЛ этого лета. Вот все нюансы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android