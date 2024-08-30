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Жеребьёвка Лиги Европы — 2024/2025: прямая онлайн-трансляция, кто с кем сыграет, дата: Манчестер Юнайтед, Рома, Чалов, Захарян

«МЮ», Моуринью, Захарян, Чалов — сегодня все узнают соперников в ЛЕ! Онлайн жеребьёвки
Никита Паглазов
Онлайн-трансляция жеребьёвки ЛЕ и ЛК
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Очень много громких имён. И россиян.

Как же похорошела Лига Европы при Лиге конференций. Нет, ну правда – этот турнир, конечно, многими ещё воспринимается как второстепенный (ну, это по сравнению с ЛЧ), но количество топ-клубов и звёзд в нём сильно увеличилось. Вот и нынешний сезон обещает быть крутейшим, в том числе для российских болельщиков. Давайте по пунктам.

  1. Как и в Лиге чемпионов, новый формат. Никаких групп, зато больше матчей — вообще и между топ-клубами в частности.
  2. Россыпь топ-клубов и звёзд. Из Англии – «Тоттенхэм» и «Манчестер Юнайтед». Из Испании – «Атлетик» со звездой Евро-2024 Нико Уильямсом. А заодно и «Реал Сосьедад». Ещё есть великая «Рома» и «Лацио», «Лион», «Порту», «Аякс», «Фенербахче» с Моуринью… Следить надо обязательно.
  3. Хватает россиян. Арсен Захарян в обновлённом «Реале Сосьедад» точно должен играть больше, тем более когда речь идёт не о чемпионате. Ещё есть Никита Хайкин – он основной в «Будё-Глимт» уже много лет. Фёдор Чалов и Магомед Оздоев добрались до еврокубков с ПАОКом.
Как это было:
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И все они сегодня узнают своих соперников. Жеребьёвка Лиги Европы начнётся в 14:00 мск. Сразу после — Лига конференций. Там тоже есть за кем последить («Челси», крепкий «Бетис» и финалист прошлого сезона «Фиорентина» не дадут соврать). За обоими мероприятиями мы предлагаем вам следить вместе с нами – в прямой онлайн-трансляции «Чемпионата».

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