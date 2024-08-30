Трансферный дедлайн в Европе! Все сделки последнего дня летнего окна. LIVE

Друзья, всем привет! Лето пролетело, а вместе с ним закрывается и трансферное окно. Сегодня вечером в ведущих европейских чемпионатах клубы потеряют возможность усиливать состав чужими игроками.

Вот когда закрывается окно в топ-5 европейских лигах:

🇩🇪 Германия — 19:00 мск, 30 августа 🔓

🇮🇹 Италия — 21:00 мск, 30 августа 🔓

🇫🇷 Франция — 00:00 мск, 31 августа 🔓

🇪🇸 Испания — 1:00 мск, 31 августа 🔓

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Англия — 1:00, 31 августа 🔓

Весь день «Чемпионат» будет в режиме онлайн следить за последними летними сделками больших европейских клубов. Будут ли громкие сделки в дедлайн? Кто попытается экстренно закрыть проблемную позицию? Сколько клубы потратят денег на усиление? Все подробности — в нашем лайве. Присоединяйтесь!

Вы можете настроить удобный параметр автообновления, изменив его с помощью кнопки под стрелкой.