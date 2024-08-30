Битва «Ливерпуля» и «МЮ», шоу в Италии и проверка для «Байера». Топ-игры выходных в Европе

Европейский сезон набрал ход. В предстоящий уикенд (с пятницы по воскресенье) нас ждёт море крутейших встреч! Мы отобрали лучшие матчи выходных в европейском футболе. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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«Манчестер Юнайтед» — «Ливерпуль»: воскресенье, 1 сентября, 18:00 мск
Интрига: как закончится первое дерби с «МЮ» для Слота?
А вот и первый трудный матч сезона для «Ливерпуля». И первое дерби с «МЮ» для Арне Слота. Нидерландец почувствует, что такое настоящая брутальная атмосфера чемпионата Англии. За последние три домашних матча «МЮ» дважды обыграл «Ливерпуль». Получится ли перенести результат с эпохи Клоппа на эру Слота? Пока что «Юнайтед» испытывает игровые проблемы, которыми «Ливерпуль» в состоянии воспользоваться.
«Байер» — «РБ Лейпциг»: суббота, 31 августа, 19:30 мск
Интрига: чемпион Германии продолжит беспроигрышную серию?
«Байер» продолжает творить магию. В 1-м туре леверкузенцы вырвали победу у «Боруссии» Мёнхенгладбах на 90+11-й минуте. А теперь у команды Хаби Алонсо важный домашний матч с «РБ Лейпциг». «Байер» не проигрывает в чемпионате Германии с позапрошлого сезона. А команда Марко Розе — одна из тех, которая способна эту серию разрушить. Нас ждёт очень интенсивный матч!
«Ювентус» — «Рома»: воскресенье, 1 сентября, 21:45 мск
Интрига: «Ювентус» начнёт сезон с трёх побед?
Крутой матч состоится в Турине. Для «Ювентуса» матч с «Ромой» — первый топовый в сезоне. В первых турах команда Тьяго Мотты выглядела свежо, круто и играюще. А что будет на фоне тяжёлого соперника? Хотя «Рома» не выглядит монументальной – набрала всего одно очко в двух турах.
«Атлетик» Бильбао — «Атлетико»: суббота, 31 августа, 20:00 мск
Интрига: звёздный «Атлетико» снова потеряет очки?
Обе команды начали сезон неровно. Если от басков никто и не ждёт борьбы за титул, то трансферы «Атлетико» показали амбиции. С таким подбором исполнителей Диего Симеоне способен биться за золото. Но в первых трёх турах «Атлетико» выиграл всего один раз. А впереди — выезд в Бильбао. Велики шансы, что и там одержать победу не выйдет. Хотя претендент на золото обязан побеждать даже в самых тяжёлых гостевых играх. Посмотрим, на что способен «Атлетико».
«Лацио» — «Милан»: суббота, 31 августа, 21:45 мск
Интрига: «Милан» одержит первую победу в сезоне?
«Милан» на старте сезона ощущает себя ужасно. Ничья, поражение, слабая игра, критика СМИ и болельщиков. Работа Паулу Фонсеки пока что не вызывает восторгов. А после 3-го тура ситуация может не измениться. «Милан» едет в Рим к «Лацио». Тяжёлейший выезд, хотя и «орлы» уже успели однажды проиграть в Серии А.
«Вест Хэм» — «Манчестер Сити»: суббота, 31 августа, 19:30 мск
Интрига: «Сити» увезёт победу с тяжёлого выезда?
«Манчестер Сити» начал сезон с двух будничных побед. Кто-то сомневался, что будет иначе? А «Вест Хэм» летом провёл мощную закупку под тренера Хулена Лопетеги. Лондонцы амбициозны и настроены побороться за место в еврокубках. И проверка чемпионом — лучший способ понять, на какой ступени находится команда. «Сити» точно не будет просто с «Вест Хэмом» в гостях. За три очка придётся рубиться.
«Интер» — «Аталанта»: пятница, 30 августа, 21:45 мск
Интрига: «Аталанта» создаст проблемы чемпиону?
«Интер» начал сезон с потери очков в игре с «Дженоа». Затем чёрно-синие одержали победу над «Лечче», но команда рассчитывала на 100-процентный результат. А впереди – весёлый матч с «Аталантой». Бергамаски с 2018 года не побеждают «нерадзурри». Пора прерывать серию? Хотя сейчас команда Джан Пьеро Гасперини не выглядит мощно. Слишком много трансферов произошло за лето – вот и «Торино» недавно проиграли.
«Спортинг» — «Порту»: суббота, 31 августа, 22:30 мск
Интрига: битва двух лидеров чемпионата Португалии
«Спортинг» и «Порту» одержали по три победы на старте чемпионата Португалии. Впереди — очный матч. Одна из команд может не только отобрать очки у конкурента, но и нанести ему моральное поражение. «Спортинг» и «Порту» недавно встречались в Суперкубке Португалии. 3 августа победу в добавленное время одержал клуб из Порту — 4:3. Как сложится игра сейчас?
«Арсенал» — «Брайтон»: суббота, 31 августа, 14:30 мск
Интрига: «Арсенал» испортит отличный старт «Брайтона»?
«Арсенал» и «Брайтон» начали сезон АПЛ с двух побед. И если от лондонцев все ждут идеальных результатов, то «чайки» с новым тренером Фабианом Хюрцелером удивляют. А во 2-м туре им удалось переиграть дома «Манчестер Юнайтед». Но впереди у «Брайтона» выезд в Лондон к «Арсеналу». Тут трудно не то что победить – очки набрать.
«Барселона» — «Вальядолид»: суббота, 31 августа, 18:00 мск
Интрига: победная серия «Барсы» продолжится?
«Барселона» начала сезон с трёх побед подряд. Команда Ханс-Дитер Флика показала – заранее списывать её в борьбе за золото не стоит. И никакие финансовые трудности не сломают каталонцев. Впереди у «Барсы» домашний матч с «Вальядолидом». Отличный шанс продлить серию из побед до четырёх. Или скромный новичок Примеры преподнесёт сенсацию?
«Ньюкасл» — «Тоттенхэм»: воскресенье, 1 сентября, 15:30 мск
Интрига: битва двух претендентов на зону ЛЧ
«Ньюкасл» и «Тоттенхэм» набрали по четыре очка в двух стартовых встречах. Неплохо для начала сезона. А теперь их ждёт очная игра. Отличный шанс проверить себя, а ещё отобрать очки у конкурента за место в Лиге чемпионов. Нет сомнений, что и «Ньюкасл», и «Тоттенхэм» до конца сезона будут цепляться за топ-4. Так что очки в матчах между собой вдвойне важны.
«Реал» Мадрид — «Бетис»: воскресенье, 1 сентября, 22:30 мск
Интрига: Мбаппе забьёт за «Реал» в чемпионате?
«Реал» на старте сезона испытывает игровые проблемы. Команда пока что не понимает, как функционировать с Мбаппе на поле. Обилие звёзд действует не очень ярко. Наверняка Карло Анчелотти придумает решение, но для этого нужны время и обкатка идей. А очки необходимо зарабатывать в каждой игре. В 4-м туре «Реал» ждёт дома «Бетис». Клуб из Севильи обладает крутым составом и способен увезти очки с «Сантьяго Бернабеу». Воспользуется ли команда экс-тренера «Реала» Мануэля Пеллегрини проблемами гранда? Или мадридцы откроют для себя победную серию?
«Лилль» — «ПСЖ»: воскресенье 1 сентября, 21:45 мск
Интрига: первый топ-матч для «ПСЖ» в сезоне
Первый топовый матч для «ПСЖ» в нынешнем сезоне Лиги 1. Команде Луиса Энрике предстоит выезд в Лилль. «Доги» вышли в основную стадию Лиги чемпионов и одержали две победы в чемпионате в двух турах. «Лилль» находится в хорошей форме. Так что у команды Матвея Сафонова вполне могут возникнуть проблемы.