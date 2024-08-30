А «Барса» идёт за четвёртой подряд победой! Вместе с вами создаём рейтинг интереса.

Битва «Ливерпуля» и «МЮ», шоу в Италии и проверка для «Байера». Топ-игры выходных в Европе

Европейский сезон набрал ход. В предстоящий уикенд (с пятницы по воскресенье) нас ждёт море крутейших встреч! Мы отобрали лучшие матчи выходных в европейском футболе. И предлагаем вам сформировать рейтинг интереса. Он полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

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