Лукаку спас журналистов в давке. Видео
Ромелу Лукаку официально перешёл в «Наполи». Перед объявлением трансфера вокруг бельгийца был настоящий ажиотаж среди журналистов. Нескольких даже едва не затоптали, но Лукаку лично спас бедолаг!
Лукаку помог журналистам, которых едва не затоптали в давке. Видео
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