Лукаку помог журналистам, которых едва не затоптали в давке. Видео

Лукаку спас журналистов в давке. Видео

Ромелу Лукаку официально перешёл в «Наполи». Перед объявлением трансфера вокруг бельгийца был настоящий ажиотаж среди журналистов. Нескольких даже едва не затоптали, но Лукаку лично спас бедолаг!