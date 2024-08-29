Все 144 матча основного этапа ЛЧ. Какие же топовые игры нас ждут при новом формате!

«Барселона» с «Баварией», «Реал» с «Ливерпулем», Головин против «Барсы»… Здесь слишком мало места, чтобы перечислить всё лучшее.

Жеребьёвка основного этапа Лиги чемпионов – всё! Пока у нас нет календаря, но зато мы знаем, с кем какая команда сыграет.

Главное: в УЕФА отказались от существовавшего прежде группового этапа и заменили его на общий (лиговый) этап. 36 клубов, участвующих в Лиге чемпионов, проведут по восемь матчей – по четыре дома и на выезде. Все команды будут в одной таблице. Восемь сильнейших получат путёвки сразу в 1/8 финала, а клубы, занявшие места с 9-го по 24-е, отправятся в стыки. Остальные 12 команд, которые покажут худшие результаты, завершат выступления в еврокубках.

Перед жеребьёвкой 36 участников Лиги чемпионов были разделены на четыре корзины по девять клубов. Каждая команда должна сыграть с двумя соперниками из каждой корзины: с одним — дома, а с другим — на выезде. При этом по регламенту на лиговом этапе нельзя встречаться с представителем своей ассоциации и более чем с двумя командами из любой другой страны.

По итогам жеребьёвки клубы узнали только соперников и домашние/выездные матчи, но не порядок и даты игр. Об этом сообщат дополнительно 31 августа. Заранее известно только одно: команды не будут играть два тура подряд с соперниками из одной корзины, поскольку УЕФА планирует равномерно распределить топ-матчи.

А теперь к самому интересному – кто и с кем сыграет? Огромная просьба – не удивляйтесь количеству топ-матчей. Их теперь реально очень много.

Матчи команд из первой корзины

«Реал» Мадрид : «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Ред Булл Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт», «Брест»;

: «Боруссия» Дортмунд, «Ливерпуль», «Милан», «Аталанта», «Ред Булл Зальцбург», «Лилль», «Штутгарт», «Брест»; «Манчестер Сити» : «Интер», «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентус», «Фейеноорд», «Спортинг», «Спарта», «Слован»;

: «Интер», «ПСЖ», «Брюгге», «Ювентус», «Фейеноорд», «Спортинг», «Спарта», «Слован»; «Бавария» : «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтёр», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Слован», «Астон Вилла»;

: «ПСЖ», «Барселона», «Бенфика», «Шахтёр», «Динамо» Загреб, «Фейеноорд», «Слован», «Астон Вилла»; «ПСЖ» : «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Арсенал», ПСВ, «Ред Булл Зальцбург», «Жирона», «Штутгарт»;

: «Манчестер Сити», «Бавария», «Атлетико», «Арсенал», ПСВ, «Ред Булл Зальцбург», «Жирона», «Штутгарт»; «Ливерпуль» : «Реал», «РБ Лейпциг», «Байер», «Милан», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Жирона»;

: «Реал», «РБ Лейпциг», «Байер», «Милан», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Жирона»; «Интер» : «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Монако», «Спарта»;

: «РБ Лейпциг», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Байер», «Црвена Звезда», «Янг Бойз», «Монако», «Спарта»; «Боруссия» Д : «Барселона», «Реал», «Шахтёр», «Брюгге», «Селтик», «Динамо» З, «Штурм», «Болонья»;

: «Барселона», «Реал», «Шахтёр», «Брюгге», «Селтик», «Динамо» З, «Штурм», «Болонья»; «РБ Лейпциг» : «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм»;

: «Ливерпуль», «Интер», «Ювентус», «Атлетико», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм»; «Барселона»: «Бавария», «Боруссия» Д, «Аталанта», «Бенфика», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Брест», «Монако».

Анчелотти наверняка тоже впечатлён новым форматом ЛЧ Фото: Angel Martinez/Getty Images

Матчи команд из второй корзины

«Байер» : «Интер», «Ливерпуль», «Милан», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург», «Фейеноорд», «Спарта», «Брест»;

: «Интер», «Ливерпуль», «Милан», «Атлетико», «Ред Булл Зальцбург», «Фейеноорд», «Спарта», «Брест»; «Атлетико» : «РБ Лейпциг», «ПСЖ», «Байер», «Бенфика», «Лилль», «Ред Булл Зальцбург», «Слован», «Спарта»;

: «РБ Лейпциг», «ПСЖ», «Байер», «Бенфика», «Лилль», «Ред Булл Зальцбург», «Слован», «Спарта»; «Аталанта» : «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Шахтёр», «Селтик», «Янг Бойз», «Штурм», «Штутгарт»;

: «Реал», «Барселона», «Арсенал», «Шахтёр», «Селтик», «Янг Бойз», «Штурм», «Штутгарт»; «Ювентус» : «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Штутгарт», «Астон Вилла»;

: «Манчестер Сити», «РБ Лейпциг», «Бенфика», «Брюгге», ПСВ, «Лилль», «Штутгарт», «Астон Вилла»; «Бенфика» : «Барселона», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Болонья», «Монако»;

: «Барселона», «Бавария», «Атлетико», «Ювентус», «Фейеноорд», «Црвена Звезда», «Болонья», «Монако»; «Арсенал» : «ПСЖ», «Интер», «Шахтёр», «Аталанта», «Динамо» З, «Спортинг», «Монако», «Жирона»;

: «ПСЖ», «Интер», «Шахтёр», «Аталанта», «Динамо» З, «Спортинг», «Монако», «Жирона»; «Брюгге» : «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Ювентус», «Милан», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм»;

: «Боруссия» Д, «Манчестер Сити», «Ювентус», «Милан», «Спортинг», «Селтик», «Астон Вилла», «Штурм»; «Шахтёр»: «Бавария», «Боруссия» Д, «Аталанта», «Арсенал», «Янг Бойз», ПСВ, «Брест», «Болонья».

Что ждёт Хаби Алонсо и его «Байер» в Лиге чемпионов? Фото: Ronny Hartmann/Getty Images

Матчи команд из третьей корзины

«Фейеноорд» : «Бавария», «Манчестер Сити», «Байер», «Бенфика», «Ред Булл Зальцбург», «Лилль», «Спарта», «Жирона»;

: «Бавария», «Манчестер Сити», «Байер», «Бенфика», «Ред Булл Зальцбург», «Лилль», «Спарта», «Жирона»; «Спортинг» : «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Арсенал», «Брюгге», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Штурм»;

: «Манчестер Сити», «Лейпциг», «Арсенал», «Брюгге», «Лилль», ПСВ, «Болонья», «Штурм»; ПСВ : «Ливерпуль», «ПСЖ», «Шахтёр», «Ювентус», «Спортинг», «Црвена Звезда», «Жирона», «Брест»;

: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Шахтёр», «Ювентус», «Спортинг», «Црвена Звезда», «Жирона», «Брест»; «Динамо» З : «Боруссия» Д, «Бавария», «Милан», «Арсенал», «Селтик», «Ред Булл Зальцбург», «Монако», «Слован»;

: «Боруссия» Д, «Бавария», «Милан», «Арсенал», «Селтик», «Ред Булл Зальцбург», «Монако», «Слован»; «Ред Булл Зальцбург» : «ПСЖ», «Реал», «Атлетико», «Байер», «Динамо» З, «Фейеноорд», «Брест», «Спарта»;

: «ПСЖ», «Реал», «Атлетико», «Байер», «Динамо» З, «Фейеноорд», «Брест», «Спарта»; «Лилль» : «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «Атлетико», «Фейеноорд», «Спортинг», «Штурм», «Болонья»;

: «Реал», «Ливерпуль», «Ювентус», «Атлетико», «Фейеноорд», «Спортинг», «Штурм», «Болонья»; «Црвена Звезда» : «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Милан», ПСВ, «Янг Бойз», «Штутгарт», «Монако»;

: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Милан», ПСВ, «Янг Бойз», «Штутгарт», «Монако»; «Янг Бойз» : «Интер», «Барселона», «Аталанта», «Шахтёр», «Црвена Звезда», «Селтик», «Астон Вилла», «Штутгарт»;

: «Интер», «Барселона», «Аталанта», «Шахтёр», «Црвена Звезда», «Селтик», «Астон Вилла», «Штутгарт»; «Селтик»: «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Брюгге», «Аталанта», «Янг Бойз», «Динамо» З, «Слован», «Астон Вилла».

Матчи в Белграде будут самыми горячими Фото: Alex Pantling/Getty Images

Матчи команд из четвёртой корзины

«Слован» : «Манчестер Сити», «Байер», «Милан», «Атлетико», «Динамо» З, «Селтик», «Штутгарт», «Жирона»;

: «Манчестер Сити», «Байер», «Милан», «Атлетико», «Динамо» З, «Селтик», «Штутгарт», «Жирона»; «Монако» : «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Арсенал», «Црвена Звезда», «Динамо» З, «Астон Вилла», «Болонья»;

: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Арсенал», «Црвена Звезда», «Динамо» З, «Астон Вилла», «Болонья»; «Спарта» : «Интер», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Байер», «Ред Булл Зальцбург», «Фейеноорд», «Брест», «Штутгарт»;

: «Интер», «Манчестер Сити», «Атлетико», «Байер», «Ред Булл Зальцбург», «Фейеноорд», «Брест», «Штутгарт»; «Астон Вилла» : «Бавария», «Ювентус», «РБ Лейпциг», «Брюгге», «Селтик», «Янг Бойз», «Болонья», «Монако»;

: «Бавария», «Ювентус», «РБ Лейпциг», «Брюгге», «Селтик», «Янг Бойз», «Болонья», «Монако»; «Болонья» : «Боруссия» Д, «Ливерпуль», «Шахтёр», «Бенфика», «Лилль», «Спортинг», «Монако», «Астон Вилла»;

: «Боруссия» Д, «Ливерпуль», «Шахтёр», «Бенфика», «Лилль», «Спортинг», «Монако», «Астон Вилла»; «Жирона» : «Ливерпуль», «ПСЖ», «Арсенал», «Милан», «Фейеноорд», ПСВ, «Слован», «Штурм»;

: «Ливерпуль», «ПСЖ», «Арсенал», «Милан», «Фейеноорд», ПСВ, «Слован», «Штурм»; «Штутгарт» : «ПСЖ», «Реал», «Аталанта», «Ювентус», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Спарта», «Слован»;

: «ПСЖ», «Реал», «Аталанта», «Ювентус», «Янг Бойз», «Црвена Звезда», «Спарта», «Слован»; «Штурм» : «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Брюгге», «Аталанта», «Спортинг», «Лилль», «Жирона», «Брест»;

: «РБ Лейпциг», «Боруссия» Д, «Брюгге», «Аталанта», «Спортинг», «Лилль», «Жирона», «Брест»; «Брест»: «Реал», «Барселона», «Байер», «Шахтёр», ПСВ, «Ред Булл Зальцбург», «Штурм», «Спарта».

Буффон на жеребёвке Лиги чемпионов Фото: Claudio Lavenia — UEFA/UEFA via Getty Images

Видите, какой довольный Буффон? Наверняка он предвкушает огромное количество топ-матчей, которые ждут нас с сентября по январь (да, последний тур будет сыгран в конце января). Глаза и правда разбегаются: тут и «Реал» с «Ливерпулем» (а ещё команда Слота сыграет с «Миланом»), и «Бавария» против «Барсы», и «Сити» с обновлённым «Ювентусом»… Да и клубы поменьше должны устроить славную зарубку.

С кем сыграют команды, в составе которых есть россияне?

Пока наших команд в ЛЧ нет, мы следим и болеем за российских футболистов. Самая интересная жеребьёвка — у «Монако», где с «десяткой» на спине выступает Александр Головин. Там матчи с «Барсой» и «Интером», «Арсеналом» и «Бенфикой» (это из топ-команд), а ещё «Црвена Звезда», «Динамо» Загреб, «Астон Вилла» и «Болонья». Вполне можно выходить в плей-офф.

Конечно, надеемся на выход Сафонова. Например, в игре с «Сити» или «Баварией». Или хотя бы против «Атлетико» с «Арсеналом». Ну а если нет, то давайте с ПСВ, «Ред Булл Зальцбург», «Жироной» или «Штутгартом».

Матвей Сафонов в ожидании ЛЧ Фото: Franco Arland/Getty Image

Ещё один российский вратарь выступает за «Штурм» – это Даниил Худяков. И вот его соперники: «РБ Лейпциг», «Боруссия» Дортмунд, «Брюгге», «Аталанта», «Спортинг», «Лилль», «Жирона» и «Брест». Ну и Егор Пруцев с «Црвеной Звездой» тоже отхватит топ-матчей: «Барселона», «Интер», «Бенфика», «Милан», ПСВ, «Янг Бойз», «Штутгарт», «Монако». Тяжелейший жребий! Но тем веселее будет болеть за «Звезду» (там, кстати, вообще много наших старых знакомых – от Спаича до Дркушича).

Если УЕФА не напортачит с расписанием, нас ждёт реально классный турнир. Вам как, пока всё нравится?