Теперь можно спать. Главное о трансфере Соболева из «Спартака» в «Зенит»

Босс «Зенита» Александр Медведев не соврал – в сутках действительно 24 часа. И за эти 24 часа Александр Соболев подпишет контракт с клубом. Вообще, подпись – это уже формальность. Факт прохождения медосмотра в чемпионском клубе уже подтвердили, ну а наши источники заявили, что прошёл его Александр успешно.

Про этот трансфер было сказано ну очень много. И инсайдов тоже хватало. Вчера, например, болельщики зря смеялись над Георгием Черданцевым – он просто немного поспешил. Да и «Чемпионат» насчёт близости сделки неделю назад был прав. Но мы не будем вспоминать все слова боссов клубов, журналистов и игроков – в конце концов правы оказались практически все, ведь Александр – в «Зените».

Факты на данный момент – вот главное. К ним и перейдём:

сумма трансфера – € 10 млн. Сразу, без рассрочек. «Зенит» хотел забрать за € 8 млн, «Спартак» – отдать за € 12 млн. Компромисс понятен;

контракт – не меньше трёх лет;

Соболев не переставал быть целью «Зенита» ни до трансфера Лусиано Гонду, ни после. Александр был нужен Сергею Семаку – именно тренер до конца настаивал на переходе;

переход Соболева открывает Ивану Сергееву дорогу в «Крылья Советов».

Теперь у Александра будет новый капитан Фото: РИА Новости

Этот трансфер, пожалуй, можно назвать самым принципиальным в истории РПЛ. Два самых больших игрока рынка не хотели отступать в переговорах – отсюда и такая затяжка по времени. Но теперь можно выдохнуть. И ложиться спать.