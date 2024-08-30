Новый формат ЛЧ подарил нам 20 топ-матчей. Какой ждёте больше всего?
Даже финал прошлой Лиги чемпионов повторится!
Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов. Новый формат главного еврокубка подарил большое количество матчей топ-уровня уже на лиговом этапе, который заменил групповой. Какие из них вы ждёте с особым интересом?
Главное о новом формате ЛЧ:
Принимайте участие в голосовании и выбирайте лучшие матчи. Мы отобрали для рейтинга, на наш взгляд, самые сильные пары. Делитесь в комментариях своим мнением о новом формате Лиги чемпионов!
В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
- Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
- Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какой матч Лиги чемпионов вы ждёте больше всего?
1 место
«Ливерпуль» — «Реал»
2 место
«Барселона» — «Бавария»
3 место
«ПСЖ» — «Манчестер Сити»
4 место
«Милан» — «Ливерпуль»
5 место
«Бавария» — «ПСЖ»
6 место
«Ливерпуль» — «Байер»
7 место
«Реал» — «Милан»
8 место
«Реал» — «Боруссия» Д
9 место
«Ювентус» — «Манчестер Сити»
10 место
«Манчестер Сити» — «Интер»
11 место
«Интер» — «Арсенал»
12 место
«Арсенал» — «ПСЖ»
13 место
«Боруссия» Д — «Барселона»
14 место
«Монако» — «Барселона»
15 место
«ПСЖ» — «Атлетико»
16 место
«Арсенал» — «Монако»
17 место
«Байер» — «Милан»
18 место
«Байер» — «Интер»
19 место
«Атлетико» — «Байер»
20 место
«Интер» — «Монако»
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