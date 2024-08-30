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Лига чемпионов — 2024/2025: какие топ-матчи будут на основном этапе — Реал, Манчестер Сити, Бавария, Милан, ПСЖ, Барселона

Новый формат ЛЧ подарил нам 20 топ-матчей. Какой ждёте больше всего?
Анатолий Романов
Рейтинг: какой матч Лиги чемпионов ждёте больше?
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Комментарии
Даже финал прошлой Лиги чемпионов повторится!

Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов. Новый формат главного еврокубка подарил большое количество матчей топ-уровня уже на лиговом этапе, который заменил групповой. Какие из них вы ждёте с особым интересом?

Главное о новом формате ЛЧ:
Всё о новом формате Лиги чемпионов. Швейцарской системы всё-таки не будет
Всё о новом формате Лиги чемпионов. Швейцарской системы всё-таки не будет

Принимайте участие в голосовании и выбирайте лучшие матчи. Мы отобрали для рейтинга, на наш взгляд, самые сильные пары. Делитесь в комментариях своим мнением о новом формате Лиги чемпионов!

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

  • Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».
  • Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».
Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.
Рейтинг: какой матч Лиги чемпионов вы ждёте больше всего?
«Ливерпуль» — «Реал»
Фото: Getty Images
1 место

«Ливерпуль» — «Реал»

«Барселона» — «Бавария»
Фото: Getty Images
2 место

«Барселона» — «Бавария»

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
3 место

«ПСЖ» — «Манчестер Сити»

«Милан» — «Ливерпуль»
Фото: Getty Images
4 место

«Милан» — «Ливерпуль»

«Бавария» — «ПСЖ»
Фото: Getty Images
5 место

«Бавария» — «ПСЖ»

«Ливерпуль» — «Байер»
Фото: Getty Images
6 место

«Ливерпуль» — «Байер»

«Реал» — «Милан»
Фото: Getty Images
7 место

«Реал» — «Милан»

«Реал» — «Боруссия» Д
Фото: Getty Images
8 место

«Реал» — «Боруссия» Д

«Ювентус» — «Манчестер Сити»
Фото: Getty Images
9 место

«Ювентус» — «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» — «Интер»
Фото: Getty Images
10 место

«Манчестер Сити» — «Интер»

«Интер» — «Арсенал»
Фото: Getty Images
11 место

«Интер» — «Арсенал»

«Арсенал» — «ПСЖ»
Фото: Getty Images
12 место

«Арсенал» — «ПСЖ»

«Боруссия» Д — «Барселона»
Фото: Getty Images
13 место

«Боруссия» Д — «Барселона»

«Монако» — «Барселона»
Фото: Getty Images
14 место

«Монако» — «Барселона»

«ПСЖ» — «Атлетико»
Фото: Getty Images
15 место

«ПСЖ» — «Атлетико»

«Арсенал» — «Монако»
Фото: Getty Images
16 место

«Арсенал» — «Монако»

«Байер» — «Милан»
17 место

«Байер» — «Милан»

«Байер» — «Интер»
Фото: Getty Images
18 место

«Байер» — «Интер»

«Атлетико» — «Байер»
Фото: Getty Images
19 место

«Атлетико» — «Байер»

«Интер» — «Монако»
Фото: Getty Images
20 место

«Интер» — «Монако»

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