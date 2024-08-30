Новый формат ЛЧ подарил нам 20 топ-матчей. Какой ждёте больше всего?

Состоялась жеребьёвка Лиги чемпионов. Новый формат главного еврокубка подарил большое количество матчей топ-уровня уже на лиговом этапе, который заменил групповой. Какие из них вы ждёте с особым интересом?

Принимайте участие в голосовании и выбирайте лучшие матчи. Мы отобрали для рейтинга, на наш взгляд, самые сильные пары. Делитесь в комментариях своим мнением о новом формате Лиги чемпионов!

В ходе голосования матчи будут распределяться по местам. Рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.

Если считаете, что вариант должен быть ниже, нажимайте стрелочку вниз «↓».

Если вы хотите поднять какой-то вариант в списке, нажимайте на стрелку вверх «↑».

Важно: функционал «Рейтинга» работает только в обычной версии «Чемпионата». Если вы зашли в этот материал через поисковую страницу, то увидите только сформированный список без кнопок для голосования.